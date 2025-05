De la mano de Boston Consulting Group: así marchan los primeros meses de la fusión BICE-Security

La integración de Grupo Security a Bicecorp -de la familia Matte- avanza a paso firme. Tras declarar exitosa la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en marzo, el proceso de unificación comenzó con el nombramiento de los directorios de las empresas filiales del nuevo holding.

En el caso de Banco BICE y Banco Security si bien operan de manera separada porque aún no están fusionados, a partir de marzo se materializaron cambios relevantes a nivel de ejecutivos de ambas entidades que habían sido comunicados en enero.

Para llevar adelante este proceso, Bicecorp contrató los servicios de la consultora internacional Boston Consulting Group (BGC), que desde enero tiene como misión acompañar el proceso de integración, alinear las culturas de ambos grupos y coordinar las mesas de trabajo internas de modo que, al momento de concretarse la fusión de alguna filial, esta ocurra sin disrupciones. Actualmente, está finalizando la etapa de diseño de la integración.

Al interior de Security la contratación de BCG fue una especie de alivio ya que, temían que el consultor escogido fuera McKinsey, que, en términos generales, en operaciones de este tipo ha propuesto a sus mandantes ajustes mayores en las planas que se duplican.

Aunque se desconoce el monto que recibirá BCG por esta asesoría, solo en 2024, el Grupo Security reveló gastos por US$14,6 millones, por concepto de asesorías para la integración con Bicecorp.

Los cambios

El cambio de propiedad y el peso de Bicecorp en el nuevo holding se ha hecho más evidente en la constitución de la nueva plana ejecutiva de Banco Security.

En marzo, salieron nueve de los 12 gerentes divisionales, incluyendo al gerente general, Eduardo Olivares, quien rápidamente se reubicó en el mercado y hoy es el CEO de Tanner Banco Digital. De profesión Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, y MBA en The Tuck School of Business at Dartmouth, Olivares arribó a Tanner para comandar el ambicioso proyecto financiero de la firma.

En reemplazo de Olivares fue nombrado gerente general a Pablo Jerez quien lideraba la división de planificación y control financiero de Banco BICE.

Otro de los ejecutivos que dejaron Banco Security tras la OPA es el exdivisional de Inversiones, Hitoshi Kamada, quien arribó como gerente general de la corredora de bolsa de Tanner.

En remplazo de Kamada en Banco Security fue nombrado Cristián Gaete, un histórico ejecutivo de BICE Inversiones.

En la división de finanzas y corporativa de Banco Security también hubo cambios. Salió Nicolás Ugarte, siendo reemplazado por Marcelo Espinoza, quien lideraba la división tesorería y balance de Banco BICE.

Los movimientos de piezas también se dieron a nivel interno. Por ejemplo, el fiscal de Banco Security, Enrique Menchaca, dejó su cargo en manos de quien era el abogado jefe de la entidad, Ignacio Delpino.

Otro de los ejecutivos históricos que dejó Banco Security fue el gerente de la división Empresas de la entidad, Christian Sinclair, quien fue reemplazado por el exgerente de la división corporativa de Banco BICE, Robert Puvogel.

En la división de operaciones, los nuevos dueños de Banco Security nombraron a Marcelo Clemente en reemplazo de Sergio Mierzejewsk; en la división digital, Matías Morales fue reemplazado por la ejecutiva Alice Martins y en la división de cultura salió Daniela Rosas e ingresó en el cargo Trinidad Justiniano. Salvo esta última, todos los entrantes provienen de BICE.

De la exalta administración de Banco Security permanecen: la gerenta de la división de banca personas, Paulina Las Heras; el divisional de riesgo, Alberto Oviedo; su par de planificación y gestión, Manuel Widow; y, el gerente división de estrategia y transformación, Paulo Melo Galvao de Almeida.

La estructura en BICE

En el caso de Banco BICE, la estructura de la alta administración hoy está comandada por Alberto Shilling, a quién hoy reportan directamente siete ejecutivos.

Una de las novedades de la nueva estructura del management es la incorporación de Francisca Jünemann Larraguibel como gerenta de la división personas y cultura de Banco BICE. Proveniente de Security, es ingeniera comercial de la Universidad Católica y magíster en dirección estratégica de recursos humanos y comportamiento organizacional de la misma casa de estudios.

Una vez que se concrete la fusión legal de las filiales bancarias y de seguros, estimada hacia el último trimestre de 2025, se conocerá la plana ejecutiva definitiva de Banco BICE y BICE Vida ya que algunos de los nombramientos en Banco Security y Vida Security son de carácter transitorio.

Las cifras del nuevo holding

De acuerdo con la memoria 2024 de Bicecorp, con la integración de Grupo Security el holding alcanzar un nivel de activos consolidados superior a US$34.000 millones e ingresos cercanos a US$ 5.000 millones.

En el negocio bancario, la fusión le permitirá alcanzar colocaciones por US$16.000 millones, logrando una participación de mercado cercana al 6%, mientras que en el segmento de seguros de vida, se alcanzará un nivel de primas de US$1.000 millones, con una participación estimada del 15% en la industria.