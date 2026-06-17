Economista Pablo Correa arriba al consejo directivo de BancoEstado
En el gobierno de Piñera II ocupó la vicepresidencia de la entidad.
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El economista y director de empresas, Pablo Correa, fue nombrado como nuevo miembro del consejo directivo de BancoEstado, según un hecho esencial enviado este miércoles por la entidad a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De esta forma, Correa se suma a los ya nombrados como miembros del consejo por el gobierno, Carlos Maldonado, Dolores Lasen y Eduardo Guzmán.
Pablo Correa es economista y magíster en Economía Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile, y en Desarrollo Económico de la Escuela de Gobierno, Universidad de Harvard. Fue vice-Presidente de BancoEstado, director de empresas y consultor del Banco Mundial en materias tributarias, cambio climático y mercado de capitales.
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