Economista Pablo Correa arriba al consejo directivo de BancoEstado

En el gobierno de Piñera II ocupó la vicepresidencia de la entidad.

El economista y director de empresas, Pablo Correa, fue nombrado como nuevo miembro del consejo directivo de BancoEstado, según un hecho esencial enviado este miércoles por la entidad a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De esta forma, Correa se suma a los ya nombrados como miembros del consejo por el gobierno, Carlos Maldonado, Dolores Lasen y Eduardo Guzmán.

Pablo Correa es economista y magíster en Economía Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile, y en Desarrollo Económico de la Escuela de Gobierno, Universidad de Harvard. Fue vice-Presidente de BancoEstado, director de empresas y consultor del Banco Mundial en materias tributarias, cambio climático y mercado de capitales.