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El lento repliegue de la tarjeta bip! y cómo la apertura a nuevos medios de pago pone fin a su hegemonía

A la fecha, la tarjeta bip! sigue liderando con el 63% de las validaciones, pero el QR ya alcanza el 33% y las tarjetas bancarias, incorporadas este año, suman un 8%.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Domingo 19 de julio de 2026 a las 20:30 hrs.

Sofía Fuentes
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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