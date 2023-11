Fiscalía confirma que los tres involucrados en caso audios están imputados por soborno y afirma que las pruebas son lícitas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Interrogatorios, incautaciones de equipos electrónicos -como computadores y celulares-, además de un asedio mediático, marcaron las primeras 48 horas de las diligencias efectuadas por el Ministerio Público en el marco del caso Factop-audios.

La Fiscalía inició una serie de indagatorias tras la divulgación de audios realizada por Ciper Chile sobre la conversación entre el socio de Factop, Daniel Sauer y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos respecto de la estrategia legal del factoring, que incluía supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“La investigación está en calidad de secreta, y por ende, para que sea un éxito, no podré dar muchos detalles”, señaló la jefa de Asesoría Jurídica y vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés.

No obstante, entregó algunas pistas del proceso.

Indicó que el lunes en la tarde, uno de los fiscales recibió el audio y al día siguiente (martes) se decidió iniciar una investigación de oficio.

El fiscal de Crimen Organizado, Miguel Ángel Orellana (derecha) y el de la Sacfi, Marcelo Vargas (izq.). Foto: Julio Castro

Además, señaló que los tres involucrados en los audios están “en calidad de imputados, de conformidad al artículo 150 del Código Penal del delito de soborno”.

También, respaldó a los audios como medio de prueba, uno de los debates que surgió luego que el abogado Luis Hermosilla cuestionara su legalidad. “Nosotros creemos que la prueba es lícita. Aquí no existe invasión al secreto, toda vez que en este caso es el abogado el que está cometiendo un delito”, aseguró.

Allanamiento a oficina de Hermosilla

Durante la mañana de este jueves, las miradas se concentraron en el edificio que alberga las oficinas de Hermosilla, luego que efectivos del OS-7 de Carabineros llegaron hasta las dependencias ubicadas en Alonso de Córdova, Vitacura.

Las diligencias comenzaron a las 10:00 de la mañana y se extendieron por un par de horas. Carabineros pidió revisar los registros de visitas del edificio, además de incautar equipos electrónicos como computadores y su celular.

Tras el operativo, su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla, se refirió a las razones que habrían motivado la filtración del audio. “Tengo antecedentes de que la filtración vendría del ámbito político”, afirmó.

La vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, entregó detalles sobre las diligencias del caso. Foto: Verónica Ortíz

Posteriormente señaló: “Creo que pueden haber delitos de cohecho”. Si bien no apuntó hacia alguna persona en particular, precisó que “confío en mi hermano, no creo que eventualmente él haya cometido (delito), pero eso le corresponde a la Fiscalía”.

Hermosilla aseguró que “será fácil” identificar a quienes recibieron pagos y afirmó que tiene la certeza de que Villalobos fue quien grabó la conversación. Sin embargo, aclaró: “No estoy diciendo que ella filtró. Lo que digo es que ella grabó”.

Fiscales en el SII

En horas de la tarde, el Ministerio Público arribó al centro de Santiago. Dos fiscales a cargo de la investigación acudieron a las dependencias del SII con el objetivo de recopilar antecedentes sobre el caso. Se trató del fiscal de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana y el fiscal de Crimen Organizado y Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), Marcelo Vargas.

Si bien el SII no calificó la acción de la Fiscalía como un “allanamiento”, sí confirmaron que se trató de una diligencia en torno al caso.

Se espera que esta situación también ocurra en la CMF.

El primer “día y medio” de declaraciones

Las diligencias de este jueves también incluyeron la segunda jornada de interrogatorios, en calidad de imputada a Villalobos que comenzó a las 10:00 horas y concluyó cerca del mediodía.

Así, se completaron 12 horas de declaraciones a una de las protagonistas del caso, diligencia que comenzó el miércoles.

Respecto a este procedimiento, Valdés detalló que “duró un día y medio” y “se le citó y ella concurre de forma voluntaria, así como también entrega su teléfono y computador”.

Valdés anticipó que Hermosilla y Sauer pueden ser citados a declarar, aunque eventualmente podrían acogerse a su derecho a guardar silencio.

Beltrán de Ramón conducirá investigación interna en la CMF