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Las fórmulas que impulsa el mercado para facilitar el acceso a la vivienda y destrabar el pie hipotecario

El sector apunta a fomentar el acceso mediante el Fogaes, su posible ampliación hasta UF 8.000, reducción de la permisología y mayores facilidades para el pago del pie en cuotas.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Banca viviendas hipotecarios Crédito hipotecario Sofía Fuentes
<p>Foto: Patricio Valenzuela</p>

Foto: Patricio Valenzuela

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