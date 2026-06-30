Los planes del principal operador de Pix en Chile para aprovechar la temporada de invierno y procesar US$ 10 millones

PagBrasil sostuvo que la ampliación de los comercios que aceptan este tipo de pago y el mayor conocimiento entre los extranjeros que visitan el país explican las proyecciones.

Aunque la Copa del Mundo podría afectar el flujo de turistas brasileños, se espera que en esta temporada de invierno sigan protagonizando el consumo en centros de ski, viñas, restaurantes, hoteles y centros comerciales.

Desde junio de 2025, su experiencia de compra cambió de forma importante, ya que una serie de comercios locales comenzó a aceptar Pix, el sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de Brasil, y que es utilizado por el 82% de la población de ese país.

La llegada de Pix a Chile es impulsada por la alianza entre la fintech brasileña PagBrasil, especializada en soluciones de pagos digitales, y la chilena VirtualPOS.

Y a poco más de un año de su implementación, ambas compañías proyectan un fuerte salto en las transacciones durante esta temporada de invierno.

A modo de ejemplo, si el año pasado Pix procesó cerca de US$ 1 millón durante la temporada de invierno, para 2026 esperan aumentar esa cifra en un 900% y alcanzar cerca de US$ 10 millones en transacciones.

Ralf Germer, CEO y cofundador de pagbrasil.

Sumar a turistas argentinos

Según explicó a DF el gerente general de PagBrasil, Ralf Germer, las proyecciones “responden tanto a la expansión de la red de aceptación como al mayor conocimiento que tienen los turistas sobre la mayor disponibilidad de este medio de pago en Chile”.

Para esta temporada, VirtualPOS reforzó su infraestructura tecnológica e instaló más de 1.000 POS adicionales en distintos comercios, permitiendo que un mayor número de establecimientos acepten pagos mediante Pix.

Germer añadió que “los brasileños ya saben que en Chile existe esta metodología de pagos”, por lo que llegan preparados para utilizar Pix en una parte importante de los comercios que visitan.

La plataforma también amplió su alcance más allá del turista brasilero. Gracias a la alianza entre ambas fintech, turistas de Argentina y Paraguay también pueden utilizar Pix para realizar compras en Chile. En el caso argentino, el ejecutivo destacó el potencial de dicho mercado, considerando que cerca del 70% de los turistas que llegan al país provienen de ese origen.

“Esos son motivos de porqué esperamos un crecimiento tan grande”, afirmó.

Si el año pasado Pix procesó cerca de US$ 1 millón durante la temporada de invierno, para este 2026 esperan aumentar esa cifra en un 900% y alcanzar alrededor de US$ 10 millones en transacciones.

Comercios asociados

Germer también destacó que, “para los comercios chilenos, Pix representa una oportunidad para captar un mayor volumen de ventas. Al eliminar barreras de pago, los turistas pueden seguir comprando sin depender de efectivo o del límite disponible de sus tarjetas, lo que impulsa un gasto adicional durante su estadía”.

Además, planteó que al tratarse de un medio de pago “con costos de aceptación más competitivos que las tarjetas de crédito internacionales, los comercios pueden convertir esa eficiencia en beneficios para sus clientes, como descuentos y promociones, fortaleciendo su propuesta y ofreciendo una experiencia de compra más conveniente”.

En la práctica, al momento de la compra el comercio exhibe el monto en pesos chilenos y el turista visualiza el equivalente en su moneda local en su aplicación bancaria o billetera digital, con la conversión realizada en tiempo real antes de confirmar la transacción. Mientras que el comercio, en tanto, recibe directamente la liquidación de la venta en pesos chilenos.

Por su parte, el CEO y fundador de VirtualPOS, Cristian Porflitt, destacó que “durante este año ampliamos la solución a más rubros con el objetivo de acompañar al turista durante todo su viaje en Chile. Incorporamos transporte, hoteles, restaurantes, actividades turísticas y retail para que los visitantes puedan utilizar Pix en prácticamente cada etapa de su estadía”.

Algunas de las empresas que ya aceptan esta modalidad de pago se encuentran: Tambo Patio Bellavista, The Loft, La Cabrera, Jerónimo, La Pantera Rosa, Santiago Transfer, Taringa, Divertimento Chileno, Hotel Lake Lodge Pucón y Salfa Rent, entre otros.

Crecimiento

La expansión de Pix para pagos internacionales coincide con un positivo momento para el turismo receptivo en Chile. Según cifras del gobierno, en 2025 el país recibió más de seis millones de turistas internacionales, la mayor cifra desde 2017 y un aumento de 14,6% respecto de 2024.

El turismo receptivo generó ingresos por US$ 4.157 millones y tuvo como principales mercados emisores a Argentina y Brasil, con más de 2,8 millones y 681 mil visitantes, respectivamente.

En conjunto, ambos países representaron cerca del 59% de los turistas internacionales que llegaron a Chile durante el año.