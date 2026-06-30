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Los planes del principal operador de Pix en Chile para aprovechar la temporada de invierno y procesar US$ 10 millones

PagBrasil sostuvo que la ampliación de los comercios que aceptan este tipo de pago y el mayor conocimiento entre los extranjeros que visitan el país explican las proyecciones.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

Sofía Fuentes Banca invierno Brasil turismo empresas pago
<p>Los planes del principal operador de Pix en Chile para aprovechar la temporada de invierno y procesar US$ 10 millones</p>

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