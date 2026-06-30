Sin efecto Copa del Mundo: por qué algunas acciones sponsor no logran capitalizar la inversión

Solo los papeles de Lenovo, Adidas y Visa avanzan en lo que va del torneo.

Las millonarias inversiones que realizaron las grandes multinacionales para ser sponsor oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026 por ahora se está rentabilizando de manera parcial en aquellas compañías que cotizan en bolsa.

La plataforma de inversiones XTB, comparó el desempeño de cinco sponsors cotizados en bolsa -Aramco, Adidas, Hyundai Motor Group, Lenovo y Visa- respecto del valor que tenían los papeles el mes previo al torneo con las primeras dos semanas de competencia, con retornos medidos en su moneda local.

El resultado reveló que tres de las cinco compañías subieron en bolsa tras el inicio del Mundial y dos retrocedieron. El balance, según el reporte, es que el evento no operó como un catalizador uniforme y la performance de los títulos siguió respondiendo a "noticias corporativas, sectores, tasas, materias primas y momentum previo".

4,3% AVANZÓ LA ACCIÓN DE lENOVO DURANTE EL MUNDIAL.

Sponsors

El caso más relevante fue Lenovo, cuya a acción avanzó 4,3% desde el inicio del torneo, aunque ya acumulaba un alza de 71,5% en el mes anterior, explicó XTB. Detrás de ese rally no estuvo el fútbol, sino que sus buenos resultados previos, con ingresos récord y fuerte crecimiento en ventas vinculadas a inteligencia artificial (IA).

En todo caso, "el Mundial aparece como un catalizador complementario para Lenovo, más por la validación tecnológica que por la publicidad tradicional”, detalló la plataforma.

Por lo tanto, el alza posterior -más moderada que el rally previo- sugiere que buena parte de la expectativa ya estaba incorporada antes del inicio del certamen.

En el caso de Adidas, histórico socio de la FIFA en las copas del mundo, siguió una trayectoria similar: su acción subió 21,5% en el mes previo y avanzó otro 3,4% tras el inicio del torneo, apuntalado por un vínculo con el torneo es más directo: camisetas, equipaciones y el balón oficial “Trionda”.

De acuerdo XTB, la compañía venía reportando un buen momento con el impulso de estos kits del mundial, y el arranque del campeonato no gatilló una toma de utilidades suficiente para revertir el avance acumulado.

14,5% RETROCEDIÓ LA ACCIÓN DE HYUNDAI MOTOR DURANTE EL MUNDIAL.

Mientras que Visa fue el único caso de reversión al alza: venía con un retroceso de 0,1% y subió 2,3% desde el inicio. El movimiento, de todos modos, fue moderado y, de acuerdo con el informe, no permite atribuir la recuperación al patrocinio de manera aislada, en una acción que el mercado valora por crecimiento de pagos, consumo global y sensibilidad a tasas.

"La compañía activó su campaña global ligada al torneo y, durante junio, anunció iniciativas en IA, stablecoins y tokenización. Aun así, el movimiento de la acción fue moderado y no permite atribuir la recuperación al patrocinio de manera aislada. Visa sigue siendo valorada principalmente por crecimiento de pagos, márgenes, consumo global, innovación en redes de pago y sensibilidad a tasas".

Por su parte, Aramco cayó 0,9% antes del inicio de la Copa del Mundo y perdío 3,4% después del 11 de junio. El papel estuvo marcado por la baja del petróleo hacia niveles previos a la guerra entre Estados Unidos e Irán y la normalización parcial del tránsito por el estrecho de Ormuz.

"Para una petrolera integrada, el precio del petróleo, las expectativas de oferta, los márgenes, la demanda global y los riesgos de transporte pesan mucho más que la exposición de marca en un evento deportivo", aseguró XTB.

Finalmente, Hyundai Motor Group fue el más débil de la muestra estudiada, con una baja de 14,5% calculada como promedio simple entre Hyundai Motor (16,4%) y Kia (12,6%). El retroceso no respondió a una mala recepción del patrocinio -al contrario, ambas marcas activaron con fuerza su rol como socios de movilidad-, sino que a factores de mercado: señales más débiles en Europa y una etapa de fuerte volatilidad en las acciones coreanas durante junio, con ventas agresivas en el índice compuesto de precios de las acciones de Corea (Kospi) por la corrección de las tecnológicas.