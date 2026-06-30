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Sin efecto Copa del Mundo: por qué algunas acciones sponsor no logran capitalizar la inversión

Solo los papeles de Lenovo, Adidas y Visa avanzan en lo que va del torneo.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 15:39 hrs.

Mundial 2026 Acciones José Tomás Rodríguez
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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