Alicia García-Herrero: “Es poco probable, pero sería dramático que China entrara en una crisis financiera”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Durante esta semana, DF publicará una serie de entrevistas realizadas en el marco del quinto aniversario del podcast “Primer Click” de este medio. La economía china, el litio y la transición energética, las inversiones en Latam y las finanzas sostenibles son las temáticas que se abordarán.

Este lunes, la periodista Marcela Vélez-Plickert conversó con la economista jefe del banco Natixis para Asia Pacífico, Alicia García-Herrero, sobre la desaceleración de la economía china.

“Haga lo que haga, China hoy no puede crecer sobre 5%”, señaló, indicando que tras llegar a los US$ 10 mil per cápita, a partir de esa cifra el crecimiento de cualquier país se desacelera.

“Esperar que China utilice un estímulo fiscal -teniendo una deuda pública de 100 puntos del PIB y una renta per cápita de US$ 12 mil- no lo veo factible. Por lo tanto, las reformas estructurales que necesita este país son cada vez más necesarias”, añadió.

Efecto en Chile

La desaceleración de la economía china tendrá efectos en Chile, ya que el gigante asiático es el principal comprador de materias primas, como el cobre. Pese a ello, García-Herrero hizo un llamado a analizar las cifras de importaciones antes de sacar una conclusión anticipada.

“Pareciera que es un abismo que China se desacelere, pero la verdad no tanto porque la demanda por materiales críticos para la transición energética seguirá latente de otros mercados, como Europa por ejemplo. Hay que dejar de pensar de que si China crece menos el mundo se acaba”, explicó.

Sin embargo, indicó que en un escenario pesimista “sería dramático que China entrara en una crisis financiera. Creo que es improbable, pero sería un shock global”.

Indicó que las autoridades económicas de China tienen herramientas fiscales para evitar una crisis financiera. Sin embargo, si ésta ocurriera, habría pérdidas en la bolsa y un efecto en la banca, que, dado su tamaño, contagiarían a otros mercados.