Aumento de capital, posible venta de activo y nuevo CEO: Pampa Camarones a un año de su estreno en ScaleX

A poco menos de un año de su listamiento en la Bolsa de Santiago a través del programa ScaleX, la minera Pampa Camarones, controlada por Minería Activa de LarrainVial, registró varias novedades en agosto.

El 9 de dicho mes, anunció una oferta no vinculante por el proyecto polimetálico Ciclón-Exploradora, por US$ 50 millones.

La propuesta fue recibida el 6 de agosto, y el proceso de venta se realizará en lo que resta del año.

“La oferta de compra no vinculante está sujeta, entre otras condiciones, a la realización de un due dilligence técnico, medioambiental, financiero, legal y tributario a satisfacción del interesado”, detalló la empresa.

El interesado sería un inversionista internacional “líder en el campo de inversión en minería, con más de US$ 5 mil millones bajo administración”, el que además solicitó un período de exclusividad para realizar el análisis del activo, añadió Camarones.

Aumento de capital

El anuncio de la posible transacción se dio días antes de una junta extraordinaria de accionistas, celebrada el 14 del mismo mes, donde se aprobó un aumento de capital por más de US$ 7 millones a través de la emisión de 164.275 acciones, es decir, a un precio de poco más de US$ 42,6 por nuevo papel. La última transacción en la bolsa fue de US$ 52,04,

“El uso de fondos del aumento de capital será el desarrollo inicial de la Mina Chacota, la exploración en Pampa Camarones, capital de trabajo y exploración en San Carlos”, explicó la empresa.

Así, se buscará optimizar las condiciones de Camarones y alargar la vida útil de la minera. Esto, con los ojos puestos a ver un momento de liquidez, es decir, la venta de la totalidad o parte de los activos de la compañía, el cual fue parte de los planes presentados en su apertura en ScaleX.

Nuevo CEO

Finalmente, el martes 27 de agosto, la compañía designó como nuevo gerente general a Rodrigo Ramírez, quien asumirá a partir del primero de octubre. Con 30 años de experiencia, acumula pasos por AustralGold, Minera Meridian y Antofagasta Minerals.

De esta manera, reemplazará en el cargo a Robert Mayne-Nicholls, quien asumió en 2022 y lideró procesos como la extensión del permiso ambiental de Pampa Camarones hasta 2030 y el listamiento en la Bolsa de Santiago.

A través de un hecho esencial, el presidente del directorio de Camarones, Andrés Susaeta, señaló que la experiencia de Ramírez coincide “con lo que requiere la compañía en esta nueva etapa, incluyendo la apertura de Mina Chacota, la consolidación operacional y la exploración del distrito de Camarones”.