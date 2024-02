Los futuros en Wall Street apuntan a una nueva alza tras resultados de tecnológicas mejor que lo esperado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La mayoría de las bolsas globales y los futuros de acciones en Nueva York subían el viernes, después de sólidas ganancias de los gigantes tecnológicos y mientras los inversionistas esperaban con interés un informe de empleo en Estados Unidos que se espera muestre un mayor enfriamiento en el mercado laboral en un impulso para las esperanzas de recortes en las tasas de interés.

Wall Street estaba a punto de sumarse al avance del jueves: los futuros del S&P 500 subían un 0,52% y el Nasdaq 100, de gran tecnología, un 1%. Meta Platforms Inc. se disparó un 17% en las operaciones previas a la apertura del viernes y Amazon.com Inc. repuntó un 7,1% después de que los gigantes tecnológicos superaran las expectativas de ganancias trimestrales. Los espectaculares resultados del par impulsaron a sus pares de redes sociales y comercio electrónico, con Snap Inc. subiendo un 5,8% y Shopify Inc. un 3%. Apple Inc. cayó después de que sus ganancias mostraran debilidad en China.

El índice Stoxx 600 de Europa también se vio impulsado por noticias positivas sobre ganancias: Mercedes-Benz Group AG subió hasta un 3,3% y el fabricante sueco de electrodomésticos Electrolux AG saltó un 6%. Entre las plazas europeas, el DAX alemán avanzaba 0,66%.

El panorama fue más heterogéneo en Asia, donde el Nikkei terminó con un alza de 0,41%, pero el Hang Seng cayó 0,21% tras moderar una fuerte caída en la sesión.

Los inversionistas analizarán el informe mensual de empleo de Estados Unidos que se publicará más adelante para confirmar un mayor enfriamiento en el mercado laboral que podría alentar una flexibilización de la política por parte de la Reserva Federal. Después de que las cifras publicadas el jueves mostraran un aumento de las solicitudes de desempleo, se espera que las cifras del viernes muestren que los empleadores agregaron trabajadores a un ritmo más lento en enero. Los economistas de Bloomberg prevén que la tasa de desempleo aumentará hasta el 3,8%, desde el 3,7% de diciembre.

"Cualquier movimiento más cercano al 4% podría hacer que los mercados cambien sus apuestas sobre cuándo podrían comenzar los recortes de la Reserva Federal", dijeron economistas del Rand Merchant Bank en Johannesburgo en una nota a los clientes.