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Wall Street abre al alza tras anuncio de recepción de propuesta de mediación por parte de Irán, pero el IPSA pierde terreno

En Chile, el IPSA caía en sus primeras operaciones arrastrado por SQM, Latam y Banco Santander.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 09:34 hrs.

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<p>Wall Street abre al alza tras anuncio de recepción de propuesta de mediación por parte de Irán, pero el IPSA pierde terreno</p>

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