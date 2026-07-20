Wall Street abre al alza tras anuncio de recepción de propuesta de mediación por parte de Irán, pero el IPSA pierde terreno

Wall Street se sacudía el sentimiento negativo de los inversionistas y abrió al alza este lunes, en medio de un repunte de las tecnológicas -específcamente los fabricantes de chips para inteligencia artificial- y de la mano de una caída del petróleo por señales de relajación de las tensiones en Medio Oriente, que presionaba a la baja al petróleo.

Al comienzo de las operaciones, los principales índices de la Bolsa de Nueva York operaban en números azules. En la plaza estadounidense, el Nasdaq saltaba 1,14%, el S&P 500 subía 0,73% y el Dow Jones avanzaba 0,22%. Micron, Astera Labs, Teradyne y AMD, todos fabricantes de chips utilizados para la inteligencia artificial, crecían más de un 5% en la apertura.

El principal motor de optimismo en Wall Street fue el anunció de Irán, que aseguró haber recibido una propuesta de parte de mediadores en el marco de su enfrentamiento con Estados Unidos. Tras la revelación, el petróleo Brent cae 0,5% hasta niveles de US$ 87.

En Europa, el FTSE 100 se restaba de las alzas y caía 0,56%, mientras que el alemán DAX y el regional Stoxx 600 se mantenían planos. Las bolsas asiáticas, en tanto, cerraron una sesión mixta marcada por nuevos anuncios de modelos de IA desde China. Las acciones chinas en Hong Kong marcaron un alza de 2,36%, mientras el Kospi anotó una caída de 4,46%.

Pese al optimismo internacional, la Bolsa de Santiago comenzaba su sesión en rojo. El principal índice de la plaza local, el S&P IPSA, retrocedía 0,99% a 10.780,23 puntos en los primeros minutos de la sesión, arrastrado por una caída de 3,61% de SQM-B, un retroceso de 1,41% de Latam Airlines y una baja de 1,38% de Banco Santander.