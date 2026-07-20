Wall Street abre al alza tras anuncio de recepción de propuesta de mediación por parte de Irán, pero el IPSA pierde terreno
En Chile, el IPSA caía en sus primeras operaciones arrastrado por SQM, Latam y Banco Santander.
Noticias destacadas
Wall Street se sacudía el sentimiento negativo de los inversionistas y abrió al alza este lunes, en medio de un repunte de las tecnológicas -específcamente los fabricantes de chips para inteligencia artificial- y de la mano de una caída del petróleo por señales de relajación de las tensiones en Medio Oriente, que presionaba a la baja al petróleo.
Al comienzo de las operaciones, los principales índices de la Bolsa de Nueva York operaban en números azules. En la plaza estadounidense, el Nasdaq saltaba 1,14%, el S&P 500 subía 0,73% y el Dow Jones avanzaba 0,22%. Micron, Astera Labs, Teradyne y AMD, todos fabricantes de chips utilizados para la inteligencia artificial, crecían más de un 5% en la apertura.
El principal motor de optimismo en Wall Street fue el anunció de Irán, que aseguró haber recibido una propuesta de parte de mediadores en el marco de su enfrentamiento con Estados Unidos. Tras la revelación, el petróleo Brent cae 0,5% hasta niveles de US$ 87.
En Europa, el FTSE 100 se restaba de las alzas y caía 0,56%, mientras que el alemán DAX y el regional Stoxx 600 se mantenían planos. Las bolsas asiáticas, en tanto, cerraron una sesión mixta marcada por nuevos anuncios de modelos de IA desde China. Las acciones chinas en Hong Kong marcaron un alza de 2,36%, mientras el Kospi anotó una caída de 4,46%.
Pese al optimismo internacional, la Bolsa de Santiago comenzaba su sesión en rojo. El principal índice de la plaza local, el S&P IPSA, retrocedía 0,99% a 10.780,23 puntos en los primeros minutos de la sesión, arrastrado por una caída de 3,61% de SQM-B, un retroceso de 1,41% de Latam Airlines y una baja de 1,38% de Banco Santander.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Arcomedlab logra patente en EEUU de sus implantes craneales que liberan fármacos, llega a Medio Oriente y levanta US$ 500 mil
La medtech chilena, que ya tiene su tecnología patentada en seis países y en otros 15 en trámite, entrara a Arabia Saudita a través de un socio local, abrirá una operación en Ecuador y sumó nuevos inversionistas.
El motor inmobiliario de Santiago se traslada a las comunas periféricas, según consultora
Las ventas de viviendas en la capital cerraron el segundo trimestre de 2026 con 4.863 unidades comercializadas, un alza de 1,7% respecto del período enero-marzo, según Tinsa by Accumin. La Florida registró el mejor desempeño.
¿Sala cuna igual para todos? estudio advierte que el proyecto tendrá impactos desiguales por región y que el copago limitaría sus efectos
Así lo expone un análisis del Observatorio Territorial de la UAI, el cual reitera que es crucial observar el impacto local que tendría una política pública de este tipo.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete