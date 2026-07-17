IPSA modera pérdidas al mediodía y se mantiene en torno a los 10.800 puntos tras el feriado

El índice chileno retrocede 0,86% de vuelta a la actividad, en una jornada marcada por un "baño de sangre" en Asia y la fuerte venta de acciones de semiconductores.

La Bolsa de Santiago retomó sus operaciones a la baja tras el feriado del Día de la Virgen del Carmen, contagiada por el desplome de las bolsas asiáticas y el castigo global a las acciones tecnológicas.

A media joranda, el S&P IPSA retrocedía 0,80% a 10.860,10 puntos hacia el mediodía de la sesión de este viernes.

Las caídas son lideradas por Andina B, (2,68%), SQM - B (2,35) y Latam (2,13%). Mientras, que en medio del fuerte temporal que atraviesa el país, los papeles de Enel Chile ganaban 1%, mientras que Colbún y Engie operaban planos.

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Bolsas internacionales

Los principales índices se mantienen en rojo. En Wall Street, el Nasdaq Composite bajaba 1,14%, el S&P 500 cedía 0,65% y el Dow Jones retrocedía 0,27%. En Europa, el DAX alemán perdió 0,34%, mientras que en Asia el Nikkei japonés cerró con un descenso de 4,03%.

Algunos observadores del mercado hablan directamente de un "baño de sangre" en la sesión asiática. El castigo a las acciones de firmas de semiconductores y chips de memoria continúa y contagia a otras partes del sector tecnológico.

La bolsa de Taiwán, sede de TSMC -la principal fundidora de semiconductores del mundo-, cayó 6%, mientras las tecnológicas chinas en Hong Kong perdieron cerca de 5%. El Kospi coreano evitó un castigo mayor por haber estado cerrado también por feriado.

Las caídas se explican como una toma de ganancias y la salida de posiciones apalancadas que financiaron estas inversiones (sobre todo en Corea del Sur), sumadas a las dudas sobre cuán sostenible es el acelerado ritmo de crecimiento de ventas y utilidades de las firmas de chips.

A esto se agrega una nueva amenaza desde China: la firma Moonshot lanzó su modelo de IA Kimi K3, que asegura rivaliza con las ofertas más avanzadas de OpenAI y Anthropic.

El mercado también enfrenta la preocupación por una posible extensión del conflicto en Irán. EEUU cumplió una sexta jornada consecutiva de ataques, con el propósito de neutralizar la capacidad iraní de golpear embarcaciones en el estrecho de Ormuz, mientras Teherán respondió con nuevos ataques a objetivos estadounidenses en la región, incluidos Siria y Baréin.