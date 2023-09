Macarena Pérez, socia de Econsult y directora de Icare: “En Chile nos falta estabilidad jurídica-institucional y de permisología”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La socia de Econsult, Macarena Pérez, expresa sus ideas con pasión, velocidad y claridad. Sobre todo cuando aborda temas como el crecimiento económico, productividad y políticas públicas.

Con pasos por IM Trust y Porto Seguro, el family offices de Eliodoro Matte, recientemente, la ejecutiva ingresó como directora a Icare, siendo la más joven (42 años) de la mesa.

“Mi objetivo es poder aportar una visión generacionalmente más fresca, además de mi experiencia en el mercado financiero y traer a la mesa las preocupaciones del sector empresarial”, dijo a DF.

“Hoy no hay una voluntad por avanzar en la permisología y esto no tiene que ver con que no estén las condiciones para estos proyectos, sino que son tantos los permisos en distintas reparticiones, que es muy difícil avanzar en un proyecto”.

- ¿Cuál es el principal desafío que tiene hoy nuestro país?

- Satisfacer las necesidades de los ciudadanos que son crecientes -súper legítimas y respetables-, pero estamos en un mundo que puede entregar recursos bastante más limitados que antes.

Por ello, el principal desafío que tenemos es ponernos de acuerdo en ordenar esas necesidades y por otro lado, incentivar a que en el país se hagan más “tortas” para repartir, más que solo enfocarnos en cómo se reparte la torta actual.

Tenemos necesidades crecientes y la torta que hay se ha achicado. El foco debe estar en cómo hacemos más tortas.

- ¿Cómo se logra eso?

- El crecimiento económico es la la única manera para que haya más tortas que repartir. El crecimiento necesita de “ingredientes” como la inversión, productividad, certeza jurídica y leyes claras que hagan que esa inversión tenga incentivos de llevarla a cabo por buenos chefs, que serían los inversionistas.

- Siguiendo su metáfora culinaria ¿Con más impuestos se pueden hacer más tortas?

- Con más impuestos se reparte lo que hay. Se debe poner el foco en fomentar la cantidad y calidad de las tortas y luego su distribución. Desde la mirada de la recaudación, no van a haber más impuestos (monto recaudado) si no hay más tortas o no crece la actual.

Reglas del juego

- ¿Hoy están dadas las condiciones para que los inversionistas, chilenos y extranjeros, apuesten por el país?

- Creo que no. Se han debilitado esas condiciones y no hay incentivos adecuados para que los inversionistas quieran venir a sentarse a la mesa a hacer las tortas. Las razones son bastante claras y tienen que ver con las condiciones de estabilidad institucional de Chile, donde se han cambiado las reglas del juego. Nos falta estabilidad jurídica-institucional y de permisología.

- ¿Qué tan relevante es la situación de la permisología para los inversionistas?

- Es muy relevante en distintas industrias. Por ejemplo, en la construcción hoy no solo existen problemas en la aprobación de permisos, sino que también, en la recepción de proyectos.

Además, en industrias como la minería, energía y litio también hay problemas. Hoy no hay una voluntad por avanzar en la permisología y esto no tiene que ver con que no estén las condiciones para esos proyectos, sino que son tantos los permisos en distintas reparticiones gubernamentales separadas y que no se coordinan, que es muy difícil avanzar en un proyecto.

- ¿Qué otros temas están afectando a la inversión?

- La seguridad y la delincuencia es un tema muy importante. Para que los chilenos y extranjeros inviertan es un tema que debemos resolver. Esta es una preocupación transversal.

Reformas

- ¿Cómo observa las reformas tributaria y de pensiones?

- La reforma tributaria que se presentó en su momento a mí me parecía muy mala para el crecimiento y la inversión. En Enade, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un llamado a los empresarios a invertir, pero el proyecto establecía impuestos a las utilidades retenidas.

¿Cómo vas a tener inversión así? Las utilidades retenidas no están en una bóveda guardada, sino que en máquinas, equipos, fábricas, etc. Entonces, se debe ser consistente si se pide más inversión y no desincentivarla, como ocurría con esa parte del proyecto, por ejemplo, entre otras.

- ¿En pensiones, el 6% de cotización adicional cómo se debe distribuir?

- La propuesta de reforma que se presentó no es buena porque se enfoca en solo una parte del problema de las bajas pensiones, pero no en su origen. Además de la tasa de cotización -que es muy relevante- no se abordan las lagunas previsionales y la informalidad del empleo.

Respecto del 6% de cotización adicional, creo que la gente ha sido súper clara en señalar que quiere que el fruto de su empleo sea de ellos.

- ¿Desde el punto de vista del riesgo para el mercado y la economía, que se juega en diciembre con la elección constitucional?

- Tengo la esperanza que finalmente se llegue a un acuerdo sobre la Constitución. No es bueno para el país seguir eternizados en este proceso y la Constitución es una incertidumbre relevante en el largo plazo porque son las reglas macro del juego para muchos temas.