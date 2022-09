Daniela Desormeaux, directora de estudios de Vantaz Group: "La volatilidad en el precio del cobre no se veía desde la crisis subprime"

La volatilidad experimentada por el cobre en 2022 es un elemento de análisis por parte de los expertos que cubren el commodity. El peso que tiene China en el rendimiento del metal rojo -principal consumidor mundial- y la situación económica global han impactado al principal producto de exportación de Chile.

Actualmente, el metal rojo se aleja de los niveles récord registrados en el primer trimestre y acaba de cerrar en US$ 3,44 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, tras una caída semanal de 8,75%.

La directora de estudios de la consultora minera Vantaz Group, Daniela Desormeaux, advirtió en entrevista con DF, las claves del cobre en los próximos meses, y el déficit mundial del metal que se avecina en los próximos años.

- ¿Cuáles son los fundamentos del cobre en este minuto?

- Hay que distinguir entre los fundamentos de corto y de largo plazo. Lo que llama la atención de estos últimos meses en la evolución del precio del cobre es la alta volatilidad, mayor de lo que se evidenció en otras épocas, como por ejemplo, después de la crisis subprime.

Este año, el precio del cobre alcanzó en marzo un máximo histórico de casi US$ 4,87 la libra y un mínimo de US$ 3,17 la libra, esto es, una diferencia de US$ 1,7 la libra. Es mucha amplitud, lo que te da cuenta de esta volatilidad.

¿Por qué se da esta volatilidad? Hay factores que tienen que ver más con el ámbito macro, principalmente la evolución de las economías, y aquí China claramente tiene un rol preponderante. El precio bajó a US$ 3,4 la libra en la última semana porque se publicó el PMI chino, que, si bien tuvo un alza respecto del mes previo, sigue bajo los 50 puntos (lo que indica una contracción de la actividad).

- ¿Percibe una ola especulativa que esté exacerbando la caída del cobre?

- Es bien difícil poder modelar y saber cuál qué parte de la variación de los precios se debe a los fundamentos y qué parte a especulación. Además, no se sabe cuántos son los inventarios especulativos. No me da la sensación de que sea algo especulativo, sino más bien es algo que responde a la volatilidad y a la incertidumbre macroeconómica que ya estamos viendo.

Largo plazo

- ¿Cuáles son los escenarios de más largo plazo para el cobre?

- Hemos visto que en el primer semestre la oferta de cobre concentrado ha caído cerca de 2%. Eso presiona las expectativas de que el precio va a aumentar porque sabemos que la demanda por sus fundamentos de largo plazo va a seguir creciendo.

Esta semana salió un reporte de Bloomberg con proyecciones del mercado del cobre apuntando a que la demanda hacia el año 2040 va a crecer en cerca de 50% respecto a los niveles actuales, mientras que la oferta va a crecer un 15%.

Hacia 2030 y de ese año hacia 2040, va a haber un déficit de cobre. Si vemos la demanda de cobre, las aplicaciones que tienen que ver con la transición energética -energías renovables, electromovilidad, etc.- van a hacer que la demanda por cobre para ese segmento crezca entre 4% y 5% promedio anual, mientras que los usos tradicionales del cobre lo harán en cerca de 1% o 2%.

Por el lado de la oferta, vemos escasez de proyectos. No hay proyectos nuevos. Hace pocos días, Codelco anunció que hará un recorte en su estimación de producción para este año, con un ajuste importante de cerca de 100 mil toneladas de cobre fino menos de lo proyectado anteriormente.

Esto es básicamente porque tenemos yacimientos con menores leyes, hay proyectos que se están atrasando y temas de agua que están afectando a la industria. Esos son fundamentos que van a permanecer en el largo plazo.

- ¿Dónde se sustenta el precio del cobre en este plazo más extendido?

- Este año va con un promedio cercano a US$ 4,20 la libra, porque a pesar de la caída de los últimos meses, el primer trimestre fue muy bueno. Creemos que va a cerrar bajo los US$ 4,00 la libra este año, asumiendo que septiembre y el último trimestre esté entre los US$ 3,40 y US$ 3,50 la libra. Estimamos que para el próximo año debiese mantenerse una tendencia cercana a US$ 4,00 la libra.

Hay una discusión respecto de si Estados Unidos está en recesión o no. Entonces, va a ser crítico lo que pase el primer trimestre el próximo año. Si la situación es parecida al segundo trimestre de este año, puede que veamos precios del cobre más cercanos a los US$ 3,50 la libra. Pero si las políticas monetarias contractivas tienen efecto sobre la inflación y no tanto sobre la demanda, y el primer semestre del próximo año es relativamente mejor, podríamos volver a US$ 4,00 y US$ 4,50 la libra.

- ¿Qué significa la mezcla de las proyecciones de Codelco y lo que dice Bloomberg para un país como Chile?

- Claramente el mercado va a estar apretado y eso significa que hay que buscar cómo aumentar la producción, cómo incentivar una mayor inversión, cómo poder atraer proyectos nuevos o expansiones. Asimismo, hacer rentable los proyectos que tienen leyes menores con las que nosotros estamos acostumbrados a producir.

Constitución

- ¿Y qué tipo de diseño constitucional podría favorecer lo que requiere el sector?

- Tienen que ser reglas del juego que den certidumbre. Los proyectos mineros son de largo plazo e involucran muchísima inversión en períodos donde no se reciben flujos. Si no hay certeza, es muy difícil que alguien esté dispuesto a invertir en proyectos de expansión o incluso en proyectos Greenfield, que parten de cero.

No es solo la Constitución, sino que todas las leyes y la jurisprudencia. Entonces, debemos tener un marco regulatorio que dé las señales adecuadas para que sea atractivo invertir en Chile.

- ¿Qué ocurre con la habitual correlación del peso chileno con el cobre?

- En general no me gusta decir que existe una relación positiva entre dos variables, porque eso asume que está todo lo demás constante. Así como dije que vemos mucha más volatilidad en el precio del cobre, también la vemos en relación a nuestra moneda, y donde en este caso influye mucho el tema político.