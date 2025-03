El oro alcanza un nuevo récord histórico y supera la marca sicológica de los US$ 3.000 la onza

El oro superó el viernes por primera vez el hito psicológico de los US$ 3.000 la onza, aprovechando un repunte histórico a medida que las tensiones comerciales y las apuestas a un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal refuerzan su atractivo como activo de refugio.

A las 10.31 GMT, el oro al contado ganaba un 0,4%, a US$ 3.000,39 la onza. En lo que va de 2025, los precios han alcanzado 13 máximos históricos, con un avance acumulado superior al 14%. Los futuros del oro en Estados Unidos GCcv1 subían un 0,7%, a 3.012,9 dólares.

"En medio de la escalada de las tensiones geopolíticas, el alza de los aranceles comerciales y la creciente incertidumbre de los mercados financieros, los inversores buscan cada vez más estabilidad, y la están encontrando en el oro", dijo Alexander Zumpfe, de Heraeus Metals Germany. "Tras superar la marca de los 3.000 dólares, la recogida de beneficios a corto plazo podría ejercer una presión temporal sobre el precio del oro".

Los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han desempeñado un papel importante en el aumento de la demanda de oro. La guerra comercial global que ha sacudido los mercados financieros y ha suscitado temores de recesión se está intensificando con la amenaza del mandatario de imponer un arancel del 200% a las importaciones de alcohol procedentes de Europa.

Mientras tanto, datos conocidos el miércoles mostraron que los precios al consumidor se enfriaron más de lo esperado por los analistas, lo que indica que la Fed podría recortar las tasas este año. La próxima reunión de la entidad se celebrará el miércoles y se espera que mantenga sin cambios los tipos.

Los operadores creen que los responsables de política reanudarán la rebaja de los costos de financiación en junio.



En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0,5%, a US$ 33,96 la onza; el platino cedía un 0,2%, a US$ 992,15; y el paladio mejoraba un 1%, a US$ 967,42.