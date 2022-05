Goldman Sachs dice que el precio del litio y otros metales para baterías caerá en picada

Goldman Sachs Group Inc. dijo que el precio de tres metales clave para baterías -cobalto, litio y níquel- caerá en los próximos dos años después de que los inversionistas que querían exponerse a la transición de la energía verde se precipitaran demasiado rápido.

"Los inversionistas son plenamente conscientes de que los metales para baterías desempeñarán un papel crucial en la economía mundial del siglo XXI", señalaron los analistas de Goldman, entre ellos Nicholas Snowdon y Aditi Rai, en una nota publicada el domingo. "Sin embargo, a pesar de este perfil de demanda exponencial, vemos que el mercado alcista de los metales para baterías ha terminado por ahora".

Las perspectivas a largo plazo de los metales siguen siendo sólidas, entre otras cosas por la rápida adopción de los vehículos eléctricos, según Goldman, pero la exuberancia de los inversores ha provocado un exceso de oferta.

Según los analistas, se ha producido "un aumento del capital de los inversores en la inversión de la oferta vinculada a la historia de la demanda de VE -valor de empresa- a largo plazo, esencialmente comerciando con una materia prima impulsada por el spot como un valor de futuro. Ese error de valoración fundamental ha generado a su vez una respuesta de la oferta muy superior a la tendencia de la demanda".

Se producirá una "fuerte corrección" en los precios del litio, con una media de menos de US$ 54 mil la tonelada este año, desde un precio al contado de más de US$ 60 mil. Seguirá cayendo hasta una media de poco más de US$ 16 mil en 2023, según el banco de Wall Street.

El cobalto bajará probablemente a una media de US$ 59,5 mil la tonelada el año que viene, frente a los aproximadamente US$ 80 mil actuales. El níquel probablemente subirá casi un 20% en lo que queda de año, hasta los US$ 36,5 mil la tonelada, antes de que las "presiones fundamentales" lo hagan bajar de nuevo, pronostican los analistas.

Aun así, los precios podrían volver a dispararse después de 2024.

"Esta fase de exceso de oferta acabará sembrando las semillas del superciclo de los materiales de las baterías durante la segunda mitad de esta década", dijo el banco. Entonces, "el aumento de la demanda superará de forma más sostenible el actual crecimiento de la oferta".

