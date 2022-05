Aversión al riesgo empuja al bitcoin bajo los US$ 30 mil tras el colapso de TerraUSD

Lejanos se ven los días de noviembre de 2021, cuando el bitcoin alcanzaba un récord histórico de US$ 67 mil. Desde ese hito hasta la actualidad, se ha desplomado 58%.

Las criptomonedas han seguido el curso de una feroz liquidación de activos de riesgo, impulsada por el nerviosismo frente a una serie de ajustes de tasas de interés a lo largo del mundo y principalmente en Estados Unidos.

En medio del pánico, el bitcoin se fue por debajo de la marca psicológica de los US$ 30 mil hasta los US$ 28.300. El ether, la segunda mayor moneda digital del mercado, bajó de los US$ 2 mil y se cotizaba en US$ 1.900.

El gerente operativo de Orionx, Juan José Merino, explica que por las características deflacionarias del bitcoin -solo pueden existir máximo 21 millones de unidades-, su promesa era actuar como cobertura ante el alza de precios que ha motivado las ventas de activos.

“Lo que esperábamos es que en esta caída el precio del bitcoin subiera, como una cobertura de riesgo a largo plazo, y no que se fuera abajo con los índices”, lamenta.

¿Monedas estables?

La ola bajista barrió con la “stablecoin algorítmica” TerraUSD, que perdió el 99% de su valor. La divisa promete igualar al dólar sin contar con reservas en activos tradicionales, como es lo habitual entre las stablecoins.

“Esto viene a demostrar una falencia en términos de generar una moneda estable que no esté respaldada por monedas fiat (emitidas por bancos centrales)”, señala el product manager de E-holdings, Francisco Ebel.

Las preocupaciones se agudizaron esta mañana cuando la turbulencia alcanzó a Tether, una stablecoin apoyada en reservas y con una gran capitalización de mercado. Sin embargo, su precio ya se encuentra estabilizado.

La noticia de TerraUSD llevó a la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, a afirmar el martes en una exposición ante congresistas que las stablecoins "están creciendo muy rápidamente y presentan el mismo tipo de riesgos que hemos conocido durante siglos en relación con las corridas bancarias".