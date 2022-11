La tormenta por el colapso de FTX pone a la plataforma Genesis en riesgo de quiebra

La corredora de activos digitales Genesis está luchando por recaudar efectivo fresco para su unidad de préstamos, y está advirtiendo a los inversionistas potenciales que es posible que deba declararse en bancarrota si sus esfuerzos fracasan, según personas con conocimiento del asunto.

Genesis ha pasado los últimos días buscando al menos US$ 1.000 millones en capital fresco, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas. Eso incluyó conversaciones sobre una posible inversión del exchange de criptomonedas Binance, dijeron, pero hasta el momento la financiación no se ha materializado.

El contagio del descalabro de FTX se extiende a la plataforma Genesis, que frena reembolsos y nuevos préstamos

La fiebre por la financiación se precipitó por una crisis de liquidez en el prestamista después del colapso repentino de FTX, uno de los exchanges de cifrado más grandes del mundo. Genesis detuvo los canjes poco después de revelar el 10 de noviembre que tenía US$ 175 millones bloqueados en una cuenta comercial de FTX.

Las empresas de FTX deben más de US$ 3 mil millones a sus mayores acreedores

“No tenemos planes de declararnos en bancarrota de manera inminente”, dijo un representante de Genesis en un comunicado enviado por correo electrónico. “Nuestro objetivo es resolver la situación actual de manera consensuada sin necesidad de declararse en quiebra. Genesis continúa teniendo conversaciones constructivas con los acreedores”.

Un representante de Binance se negó a comentar.

Genesis se ha comunicado con Apollo Global Management en un intento por asegurar una inversión, pero es poco probable que Apollo se comprometa a un acuerdo, según una persona con conocimiento directo del asunto. Una opción propuesta por Genesis era que Apollo comprara partes de su libro de préstamos, dijo esta persona.

Un portavoz de Genesis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus interacciones con Apollo.

Otras plataformas se enfrentan a sus propias dificultades a medida que llegan las solicitudes de canje después de que la declaración de quiebra de FTX sacudió al sector de las criptomonedas y dejó a los inversores al borde del riesgo de contagio.

Genesis es la contraparte de muchos en el espacio de los activos digitales y se observa de cerca como un indicador de la fortaleza de la industria. Se encuentra entre los prestamistas de criptomonedas que sienten una gran tensión después de una caída prolongada en los precios de las monedas virtuales en medio de múltiples estallidos de alto perfil.

Las dificultades en Genesis también han golpeado a los gemelos multimillonarios Winklevoss, Tyler y Cameron, propietarios del exchange de criptomonedas Gemini.

En respuesta a que Genesis suspendió los retiros, Gemini detuvo los canjes de su producto Earn. Eso dejó en el limbo un programa que, según una persona familiarizada con el asunto, tiene inmovilizados US$ 700 millones de dinero de los clientes.