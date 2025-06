AFC: 1,4 millones de afiliados recibieron seguro de cesantía en 2024 y fondos alcanzaron su segundo mejor año en rentabilidad

En su primera carta a los accionistas en la memoria anual como presidenta de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), María Paz Hidalgo, destacó algunas cifras de la gestión 2024.

Durante el ejercicio, más de 1,4 millones de afiliados pudieron acceder al pago del seguro de cesantía y más de 5,2 millones de personas cotizaron mensualmente para este fin.

En cuanto a quienes están en etapa de jubilación, cerca de 79 mil pensionados hicieron su retiro de fondos individuales a través de los distintos canales y, a la fecha, más 10 mil personas han realizado el trámite vía web, detalló Hidalgo.

Respecto al impacto de cambios legales, la presidenta de la mesa de la AFC recordó que, a partir del 1 de diciembre de 2023 y durante todo 2024, comenzó el fortalecimiento de las prestaciones del Seguro de Cesantía (originado en la Ley N°21.628), que flexibilizó los requisitos de acceso y aumentó el pago de prestaciones. Tras ello, cerca de 170 mil beneficiarios pudieron acceder a este instrumento, lo que equivale a un 13% adicional.

Además, manifestó que en 2024, “tras los lamentables incendios de febrero en la Región de Valparaíso, fueron más de 9 mil los afiliados de las provincias afectadas que tuvieron acceso a beneficios extraordinarios”.

Gestión de los fondos

Sobre las cifras de los fondos, al cierre del año pasado, el total administrado ascendió a US$ 13.099 millones. De esos, US$ 9.833 millones correspondieron al Fondo Individual de Cesantía y US$ 3.178 millones al Solidario.

“El desempeño de los Fondos de Cesantía durante 2024 fue el segundo mejor en la historia del seguro en materia de rentabilidad”, dijo Hidalgo.

El retorno real del Fondo de Cuenta Individual fue de 5%, mientras que, en el caso del Fondo de Cesantía Solidario, llegó a 7,8%.

“Dichos resultados se comparan de forma favorable al desempeño de las carteras de referencia, con las que la autoridad controla la gestión de inversiones de AFC”, explicó.

Respecto a las razones de la performance, aseguró que “este positivo balance responde a diversos factores, entre ellos, modificaciones legales que incluyeron mayor flexibilidad en la incorporación de nuevos instrumentos y el aumento de límites de inversión, además de la búsqueda permanente de mejoras en los procesos de inversión y sus respectivos controles”.

Seguro de Lagunas

El foco tecnológico fue uno de los desafíos que llevó adelante la AFC en 2024, específicamente a través de proyectos de renovación tecnológica, que incluye el core operacional, de inversiones y las sucursales virtuales.

“Al finalizar el proyecto, más del 90% de los procesos de la empresa se verán beneficiados por estas iniciativas, lo que permitirá avanzar de forma ágil y segura en los desafíos futuros”, estableció la presidenta del directorio.

En tanto, de cara a este año, aseguró que la entidad tiene una serie de desafíos, entre ellos asegurar la mejora continua de la experiencia del afiliado, implementar la activación del Seguro de Lagunas Previsionales contemplado en la reforma de pensiones, el término de los proyectos sistémicos, entre otros.