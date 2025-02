El equipo de la Super de Pensiones que cumplirá un rol clave en la implementación de la reforma

La Superintendencia de Pensiones atraviesa por uno de los desafíos más importantes del último tiempo: la implementación de la reforma previsional.

Los próximos meses no solo estarán marcados por la implementación de la reforma, sino que la institución se enfrentará a un cambio de timón con el término del período de Macías, tras nueve años en el cargo.

Los funcionarios del regulador, encabezados por el Superintendente, Osvaldo Macías, y varias divisiones, ya se encuentran trabajando de cara a lo que serán los cientos de preparativos técnicos y normativos para la puesta en marcha de la reforma.

“Los equipos de la Superintendencia están preparados para implementar proyectos complejos. Nos ha tocado en el último tiempo justamente implementar varios de ellos con tiempos muy escasos”, sostuvo hace algunas semanas el superintendente Macías en entrevista con Señal DF.

No obstante, el regulador estimó que este nuevo desafío es “también muy difícil y que abarca muchos más temas que los anteriores, pero la Superintendencia tiene equipos técnicos preparados para eso, lo cual no significa que el desafío no es grande”.

Fin del ciclo para Macías

El ciclo de Macías -quien ha ocupado el sillón de superintendente vía Alta Dirección Pública (ADP) durante nueve años y tres gobiernos distintos- culmina este año. “El 18 de junio termina mi período y debo irme porque eso es lo que dice la ley”, manifestó en la entrevista.

La salida de Macías no solo generará el desafío para el Ejecutivo de nombrar a su sucesor, en un año marcado por la implementación de la reforma, sino porque será el último del actual Gobierno.

Pese a esto, la implementación se efectuará de forma grupal y los equipos permitirán darle continuidad al trabajo.

Rol de las intendentas

Actualmente, Úrsula Schwarzhaupt y Marcela Gana ocupan los puestos más relevantes en el organismo. La primera se desempeña como intendenta de Regulación y la segunda es intendenta de Fiscalización. Ambas están en el cargo desde 2021 tras ser escogidas vía ADP.

Previo a encabezar la intendencia de Regulación, Schwarzhaupt fue jefa de estudios del Ministerio del Trabajo y de la Subsecretaría de Previsión Social, bajo el alero de la exministra María José Zaldívar.

También, es cercana a otros técnicos como Mónica Titze y al actual comisionado de la CMF y exsubsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias. De hecho, fue parte de su equipo en la Subsecretaría, desempeñándose entre 2013 y 2014 como analista senior.

Quienes conocen a la economista UC y Master en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Nueva York, aseguran que tiene una experiencia marcadamente técnica, con gran conocimiento del sistema y es una persona de bajo perfil.

Entre los temas que le tocará a Schwarzhaupt y su equipo está la licitación del stock y los cambios en materia de inversiones.

Las divisiones que serán cruciales y que dependen de esta intendencia son la de Estudios, encabezada por Ximena Quintanilla y Normativa, liderada por Patricio Ayala, además del departamento de Normativa, a cargo de Daniella Gutiérrez.

En tanto, la intendencia de Fiscalización está dirigida desde 2021 por Gana, una conocida al interior de la institución, quien tiene trayectoria en distintos cargos en la Superintendencia.

Quienes conocen a la ingeniera comercial UC y magíster en administración de empresas aseguran que la “sheriff” de las AFP sabe mucho sobre fiscalización del sistema y es estricta en su rol.

De cara a la implementación, su misión será clave en distintas áreas, como el rol que jugará el Instituto de Previsión Social (IPS), además del Fondo de Protección Previsional (FAPP) y su administrador.

Junto a Schwarzhaupt también tendrán directa injerencia en el tránsito hacia fondos generacionales y la creación de benchmark para los premios y castigos.

Entre las divisiones dependientes de Fiscalización que serán esenciales están Control de Instituciones, encabezada por Vicente Martínez; Prestaciones y Seguros, a cargo de Eliana Cisternas y la División Financiera, que lidera Sergio Aratangy.

El papel crucial de fiscalía

Otra figura que junto a las intendentas jugará un rol fundamental en las distintas temáticas será el fiscal Mario Valderrama.

El abogado de la Universidad de Chile y LLM de la Universidad Adolfo Ibáñez, lleva más de cinco años y medio en el cargo y es el actual subrogante de Macías.

Antes de llegar a la Superintendencia de Pensiones trabajó en la exSuperintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) como jefe de gabinete de Fernando Coloma y luego como abogado jefe de la Fiscalía del regulador.

En este período, Valderrama jugó un papel clave en el denominado Caso Cascadas, donde aportó su visión legal.

En su equipo de Fiscalía también cumplirán un rol relevante el jefe del Departamento de Derecho de Seguridad Social, Nicolás Acuña y la abogada Natalia Arena.