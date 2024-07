Jara y votación de reforma previsional: “Si se requiere algún otro día, semana adicional para resolver esto nosotros no vamos a tener problema”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras el consejo de gabinete, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, confirmó este viernes que “se ha cerrado el trabajo de la comisión técnica (...) con propuestas que abordan una amplitud de temas muy relevantes, pero con un desafío aún pendiente, que es lo relativo al Seguro Social”.

Tal como adelantó DF, la instancia concluyó con un acuerdo parcial y sin acuerdo en materias clave debido a discrepancias en temas como por ejemplo, el 6% de cotización adicional.

La ministra reiteró que “hay 14 temas en los cuales ya podemos ir avanzando y por eso como Ejecutivo, sabiendo que la comisión técnica ayer terminó su trabajo y que está redactando su informe, esperamos el lunes poder seguir avanzando en la comisión Trabajo del Senado”.

Sobre el timing, aseguró que se debe ir avanzando y dando pasos concretos. La autoridad reiteró que lo que se está pidiendo que se vote el lunes no son los detalles del proyecto, sino que la idea de legislar.

“El presidente de la comisión de Trabajo es quien debiera ponerlo en votación o no. Si se requiere algún otro día adicional, alguna otra semana adicional para resolver esto, nosotros no vamos a tener problema, pero lo que no se puede hacer es que esto no tenga fecha de definición, porque la urgencia no es del Gobierno, es de los pensionados de Chile”, explicó la ministra.

Avances y desafíos

Junto con agradecer el trabajo de quienes formaron parte de la mesa, informó que hay avances y desafíos.

Así, Jara reveló que “una de las conclusiones principales del trabajo de esta comisión es la necesidad de fortalecer el ahorro previsional, con un foco especialmente previsto en materia de fortalecer la densidad de las cotizaciones”.

En esa línea, señaló que “avanzar en temas en los cuales ya tenemos acuerdo y un diagnóstico común, es muy relevante”. Entre los temas en los que hay consenso, mencionó la posibilidad de avanzar en el seguro de lagunas previsionales, el aumento del ahorro previsional y la incorporación de fondos generacionales que reemplacen el actual esquema de multifondos.

Respecto al 6% de cotización adicional, que aún mantiene entrampada la reforma, la secretaria de Estado dijo que “tenemos propuestas sobre la mesa y vamos a continuar trabajando en ello en conjunto con la oposición para lograr cerrar completamente estos temas”.

“No más excusas”

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a que “hemos tenido distintos tipos de excusas desde antes del año pasado para no avanzar en la reforma de pensiones. Y nosotros pediríamos, no más excusas”.

En ese contexto, cuestionó que “hemos avanzado, hoy tenemos más de 14 puntos de avance y de entendimiento. ¿Cómo vamos a usar solo un punto de ese acuerdo para no aprobar la idea de legislar de la reforma de pensiones?”.