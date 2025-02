Latam, Mallplaza y Cencosud encabezan podio de las inversiones favoritas de las AFP en 2024

En un año en que el IPSA estuvo marcado por una rentabilidad sobre el 8%, las AFP siguieron apostando por la bolsa local en 2024.



Las administradoras acumularon inversiones netas, esto es, compras menos las ventas, en acciones chilenas por un total de US$ 911,13 millones en 2024, según cálculos de BICE Inversiones.



Entre las compañías por las que más se inclinaron las AFP destacaron Latam (US$ 394 millones en compras netas) y Mallplaza (US$ 391 millones). En tercer lugar, Cencosud, con apuestas netas por US$ 146 millones. Y para completar el "top 5", figuraron Banco Santander (US$ 113 millones) y SQM, por inversiones de su serie B de acciones, con US$ 73 millones.



En contraposición, las mayores desinversiones fueron lideradas por Falabella, con ventas netas por US$ 329 millones. Le siguió Enel Américas, con US$ 132 millones.



Para BICE Inversiones, el aumento de las apuestas de las AFP por acciones chilenas demostró "una visión positiva para la renta variable local, donde claramente destacó el sector de aerolíneas y malls".



En todo caso, detalló que aunque las administradoras sumaron más compras que ventas en 2024, el porcentaje invertido en acciones locales disminuyó levemente su peso, desde 7,3% al cierre de 2023 hasta 7,1% al término del año pasado.

El redebut de la aerolínea en Wall Street

En el caso de Latam, 2024 estuvo marcado por un hito clave para la firma: el redebut del ADR en Wall Street, lugar que había dejado en 2020 en medio de su reestructuración en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Mientras que el ADR se transaba desde el 25 de julio en EEUU, fue en octubre cuando la compañía selló su regreso a la Bolsa de Nueva York con el tradicional campanazo en la principal plaza bursátil del mundo. Pero, además, el año pasado estuvo cruzado por un buen desempeño financiero de Latam. La utilidad neta de la compañía ascendió a US$ 977 millones en 2024, lo que se tradujo en un aumento de 67,9% respecto de 2023. El aumento de capital del retailer

En el caso de Mallplaza, también registró un hito relevante. El operador de centros comerciales concluyó en agosto el proceso de aumento de capital, que inicialmente era por US$ 230 millones de acciones, pero se extendió y recaudó aproximadamente US$ 325 millones.



El gerente general, Fernando de Peña, sostuvo en el marco de la entrega de resultados de la firma que "el 2024 fue un muy buen año para Mallplaza", destacando la adquisición de Open Plaza y la participación controladora de Mallplaza Perú, lo que significó una mayor expansión y diversificación regional, junto con un crecimiento en los principales indicadores financieros, entre los que destacan un alza de 18% en los ingresos.



La empresa opera 37 centros comerciales en 23 ciudades de Chile, Perú y Colombia y su CEO manifestó que para financiar la expansión de la compañía "realizamos un aumento de capital por US$ 325 millones, lo que aumentó el free float y la liquidez de la acción".