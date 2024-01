Reforma de pensiones: sin humo blanco concluyó cita Gobierno-demócratas para asegurar los votos de los diputados a la idea de legislar

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Una reunión bastante acalorada, muy intensa”. Así definió el diputado Miguel Ángel Calisto (indep-demócrata) el encuentro entre los ministros de Trabajo y Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, respectivamente; y la bancada demócrata-independiente, en que el Ejecutivo buscaba atraer algunos votos adicionales para asegurar la aprobación de la idea de legislar del proyecto de reforma de pensiones, que se vota mañana miércoles en la Sala de la Cámara Baja.

La cita se prolongó casi dos horas en las que fue imposible llegar a acuerdo, según lo confirmó el diputado, quien señaló que además que los legisladores presentes le hicieron varias observaciones a la propuesta que el Gobierno quiere aprobar. Una de las más relevantes fue que el Ejecutivo “no está acogiendo ningún seguro de longevidad, lo que está planteando es una tercera vía; tampoco va a hacer correcciones ni modificaciones a las tablas de mortalidad. Eso nos acaba de decir la ministra”.

El legislador aseguró que, en definitiva, muchos de los titulares que se han publicado en los medios no están contemplados en el proyecto que votará la Sala. Lo que llevó a que la reunión concluyera sin acuerdo alguno.

Lo que sí se concluyó es que, dado el poco margen que existe hasta el inicio de la votación, los diputados demócratas elaborarán un protocolo de acuerdo, que entregarán este miércoles en la mañana al Gobierno, para que “nos diga qué podemos abrir pronto o ahora y que se compromete para el Senado, para dar seguridad de que se esta reforma va a ser bien abordada”.

Pero el Gobierno no fue el único que no se movió de sus posturas, ya que una de las cosas a la que aspiran los diputados demócratas es que el Ejecutivo se abra a la posibilidad de que en el Senado se avance de un 3-3 a 4,2% a capitalización individual, en que no intervenga el Estado, y 1,8% para un seguro o algún mecanismo solidario más regulado.

Así las cosas, Calisto admite que “nadie se movió de su propuesta y como hemos planteado que no nos movemos, la alternativa, porque salimos sin acuerdo, es generar un protocolo de acuerdo” y dependiendo de qué acepte el Gobierno respecto de ese texto, demócratas se allanaría a aprobar la idea de legislar.