Rodrigo Gutiérrez, gerente general Ciedess: “Para avanzar en una reforma (de pensiones) es importante poder converger en soluciones que sean más simples”

Rodrigo Gutiérrez cumplió en marzo seis años a cargo de la gerencia general de Ciedess. Desde ese espacio, ha seguido de cerca las discusiones sobre los cambios al sistema previsional, tanto desde la óptica de la actual reforma del Gobierno como del intento que buscó impulsar -finalmente sin éxito- la administración Piñera II.

“Para avanzar en una reforma es importante poder converger en soluciones que sean más simples. Y pienso que muchas veces en este debate se pierde el foco”, advirtió en entrevista con DF.

Detalló que “toda la conversación respecto a la solidaridad intra e intergeneracional ha sido una piedra de tope para avanzar en acuerdos”.

“Respecto de la separación de la industria, (la mesa) hace un aporte porque la descarta de plano. En ese sentido, impone un desafío nuevo para el Gobierno en términos de que ya no les será tan fácil seguir insistiendo en esa propuesta”.

Para el ejecutivo de Ciedess, “la solidaridad intergeneracional como se ha planteado para mejorar las pensiones actuales siempre hemos visto que no es la mejor manera producto del cambio demográfico” y recordó que la propia comisión técnica lo ha ratificado señalando que debe ser algo transitorio.

“Pero sabemos que lo transitorio corre el alto riesgo de transformarse en permanente, por lo que no nos parece el mejor camino. Creemos que sí podría avanzarse en fórmulas de solidaridad intrageneracional y consecuencia de ello, generar efectos de solidaridad intergeneracional que favorezca a las mujeres”, dijo.

- ¿Cómo evalúa el trabajo de la mesa técnica?

- Representa un aporte en la medida que contribuye a generar acuerdos. Eso es lo fundamental en un debate que lleva bastante tiempo, que es difícil, una mesa técnica que logra despejar algunos temas nos parece que es un paso positivo, (...) pero en lo sustantivo la verdad es que el aporte está acotado.

Aportes al debate

- ¿En qué ve aportes?

- En despejar algunas cosas que eran parte de los acuerdos tácitos transversales, pero que no habían sido ratificados por una instancia como esta.

La comisión hace un aporte significativo cuando dice qué segmentos de la población son los que están más afectados y señala con claridad que son las personas que habiendo cotizado mucho, igualmente reciben malas pensiones; las mujeres reciben malas pensiones; y que en virtud a lo que son las tasas de reemplazo, el problema está en el quintil IV y V de ingresos.

- ¿Como cuáles?

- Por ejemplo, limitar el aumento de la PGU a la línea de la pobreza es algo que nosotros veníamos proponiendo hace bastante tiempo por las limitaciones de gasto fiscal que eso implica y los desincentivos a cotizar que podría producir.

También contribuye a despejar el aumento de tasa de cotización del 6% con cargo al empleador. Eso es positivo y algunos otros ajustes paramétricos, como por ejemplo el aumento del tope imponible. (Además), la obligación de cotizar a los trabajadores independientes y esto que se ha llamado seguro de lagunas.

Respecto de la separación de la industria, también hace un aporte porque la descarta de plano. En ese sentido, impone un desafío nuevo para el Gobierno en términos de que ya no les será tan fácil seguir insistiendo en esa propuesta como se ha venido haciendo durante el último tiempo.

- ¿Pero en lo otro?

-La comisión al mismo tiempo no resuelve otros aspectos que han venido constituyendo los nudos de la discusión técnico-política, como por ejemplo, el componente de solidaridad intra e intergeneracional que el Gobierno propone a través del Seguro Social.

- Sigue habiendo nudos críticos, como el 6%…

- Ese es un nudo que no está resuelto y la comisión tampoco los ayuda a resolver. Más aún, abre nuevos espacios de debate porque plantea alternativas que no se habían discutido. Respecto de la industria le da respaldo en cierto modo a una propuesta que venía planteándose hace algún tiempo, pero que no lo había conseguido, la licitación del stock de afiliados antiguos.

- ¿Qué le parece la idea de la licitación del stock?

- Es una propuesta que tiene muchos ruidos técnicos y que no está suficientemente detallada. No me queda claro que sea el camino, porque sabemos que tiene muchos detractores, muchos efectos colaterales que como parte del diseño deberían corregirse o, al menos, aclararse. De lo contrario, implicaría iniciar un camino largo y complejo sin un resultado claro.

Edad de jubilación: el gran ausente

- ¿Siente que faltó algo?

- Echo de menos otras cosas, como por ejemplo la edad de jubilación. La brecha de género en pensiones debiera abordarse de distintas formas. Una es incorporando algún mecanismo de solidaridad intrageneracional, pero otro tiene que ver con reducir la brecha de sobrevida de las mujeres desde el momento en que se jubilan hasta que mueren. Entendemos que eso no es popular y probablemente no es viable en términos políticos, tampoco parecería justo para las personas que están próximas a jubilarse un cambio en las reglas del juego, pero asimismo no debiese seguir siendo un tema tabú.

¿Cómo no vamos a ser capaces de conversar un cambio en las reglas del juego para las personas que aún no entran al mercado laboral o acaban de entrar, es decir, las mujeres nacidas entre el año 90 y el 2000, que están recién entrando al mercado del trabajo?