María Teresa González: “Tenemos que ponernos las pilas con la regulación del almacenamiento de energía y con la permisología”

En el tercer capítulo del podcast Mujeres en Acción, una iniciativa de la comunidad #SomosFinancieras, la gerenta general de Statkraft, María Teresa González, planteó sus metas de crecimiento en Chile. La ganadora del Premio Ejecutiva del Año –entregado por DF y Mujeres Empresarias- dijo que el envío de un proyecto de ley para licitar un sistema de almacenamiento de energía es “un buen primer paso”.

“En la compañía creemos que las energías renovables y la electrificación de los usos de la energía en el transporte, en las casas, en las industrias, es la única respuesta que tenemos hoy día como humanidad frente a la mayor amenaza que hay: el cambio climático”.

“Hemos sido un poquito reticentes a todo lo que es subsidios o apoyos, exenciones tributarias, etcétera, para avanzar en electrificación. Me parece que es algo que hay que revisar si queremos de verdad avanzar en nuestra meta de carbono neutralidad”.

“(Chile) tiene un potencial muy grande y somos además un país súper pionero en ponernos metas de carbono neutralidad, con un acuerdo de descarbonización que es único en el mundo, donde el sector público y el privado se pusieron de acuerdo para hacerlo voluntariamente. Sin duda tenemos todo el potencial para ser una potencia mundial en materia de energía renovable. Pero también tenemos algunos desafíos que son condiciones habilitantes para poder llevar a cabo esta transformación, esta transición energética justa”.

“Esos desafíos tienen que ver con que estamos muy atrasados en transmisión, la carretera para llevar la energía desde el centro de producción a los centros de consumo. Tenemos que avanzar rápidamente en almacenamiento, en poder guardar la energía (…) Tenemos que ponernos las pilas también con la regulación en materia de almacenamiento y también muy importante, en permisología, que está muy lento”.

“Lo último, y a mi juicio fundamental, es cómo armonizamos toda esta cantidad de proyectos con las comunidades, cómo planificamos territorialmente, porque aquí va a haber muchos proyectos y los proyectos tienen impacto”.

“(El anuncio del Presidente Boric en la cuenta pública de que enviará un proyecto de ley para la licitación de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica renovable) es un buen primer paso. Se abre una oportunidad, un mercado, pero creo que en los detalles está la verdad (…). Esto es una licitación pública para hacer almacenamiento, pero me parece que no hay que descuidar la regulación para que también las empresas de generación, en este caso, puedan desarrollar dentro de sus proyectos sistemas de almacenamiento, que eso estaba en curso. Ojalá no quede relegado producto de este anuncio”.

“Statkfrat tiene hoy día un portafolio de proyectos por más o menos 1.700 megawatts de capacidad instalada desde el norte de Chile hasta el sur. Estamos construyendo una central hidroeléctrica. Tenemos tres centrales hidroeléctricas en operación y además estamos construyendo tres parques eólicos en la zona de Litueche, pero estamos buscando muy activamente más proyectos. Tenemos proyectos solares muy potentes en el norte de Chile. Estamos desarrollando la prefactibilidad de un proyecto de hidrógeno verde y además estamos buscando activamente proyectos eólicos en la zona centro sur”.

“Estamos presentes en 21 países, estamos con un plan de crecimiento muy ambicioso a nivel global. Tenemos la meta de crecer más o menos 4 gigas al año. Eso son como 40 proyectos de cierta escala al año y Chile es un país por el que la compañía tiene especial interés, sobre todo por sus metas de carbono neutralidad. Yo creo que la evaluación hasta ahora es buena. Nuestro plan de crecimiento en Chile es tener por lo menos 1.000 megas de aquí al 2038 de capacidad instalada y una inversión de más o menos US$ 1.000 millones. Eso demuestra que hay confianza en el país”.