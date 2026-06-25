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Adidas supera a Nike en impulso de las ventas por el Mundial

Según datos, la batalla comercial entre las grandes marcas deportivas está favoreciendo a la firma alemana, que supera a su principal rival en ventas y tráfico de tiendas. El torneo se ha convertido en una prueba clave para medir el impacto de sus millonarias apuestas por el fútbol.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 08:35 hrs.

Mundial 2026 Comercio empresas marcas Adidas Nike
<p>Fotos: Reuters</p>

Fotos: Reuters

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