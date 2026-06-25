Adidas supera a Nike en impulso de las ventas por el Mundial
Según datos, la batalla comercial entre las grandes marcas deportivas está favoreciendo a la firma alemana, que supera a su principal rival en ventas y tráfico de tiendas. El torneo se ha convertido en una prueba clave para medir el impacto de sus millonarias apuestas por el fútbol.
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A medida que se recrudece la batalla por las marcas en el Mundial, los primeros datos indican que el gigante de la ropa deportiva Adidas parece estar obteniendo un mayor impulso que su rival Nike.
Ambas empresas están realizando importantes inversiones en el torneo, pero Nike depende de eso para impulsar sus ventas y su visibilidad, en un intento por enderezar el rumbo tras años de pérdida constante de cuota de mercado. Los inversores estarán atentos a cualquier indicio de mejora la próxima semana, cuando Nike publique sus resultados del cuarto trimestre.
Adidas, patrocinador oficial del Mundial y una marca asociada desde hace tiempo al fútbol, auspicia a 14 selecciones y suministra el codiciado balón oficial del torneo.
Nike viste a 12 selecciones nacionales, colabora con diseñadores locales de ropa urbana y renueva su gama de productos de fútbol en más de 5.000 tiendas Nike y mayoristas de todo el mundo.
Pero, aunque ambas marcas están preparadas para que el Mundial suponga un impulso a sus negocios de ropa, Adidas se está beneficiando "en mayor medida hasta ahora", afirmó Drake MacFarlane, analista de investigación de M Science.
El gasto en ropa de Adidas se disparó un 70% en mayo con respecto al año anterior y se mantuvo fuerte en junio, según datos de M Science. MacFarlane atribuyó esta tendencia al "crecimiento sustancial" de las ventas de camisetas antes del Mundial.
El negocio de ropa de Nike también está creciendo, añadió, pero ese crecimiento se ve superado por el de Adidas, que cuenta con "la gama de productos adecuada para el consumidor".
Las visitas a las tiendas de Adidas en Estados Unidos se dispararon un 47% durante la primera semana del Mundial en comparación con los promedios de 2026, frente a un aumento del 11% en las tiendas de fábrica de Nike en Estados Unidos, según datos de Placer.ai, facilitados a Reuters.
Para Adidas, esas visitas representaron un aumento del 16% respecto a la misma semana del año pasado; sin embargo, para Nike supusieron un descenso, según constató Placer.ai.
Aunque los datos de Nike solo abarcan las tiendas outlet, los resultados generales siguen indicando que Adidas "ha sido la primera opción para los compradores y puede que haya hecho un buen trabajo en la dinamización de sus tiendas en torno al evento", afirmó Elizabeth Lafontaine, directora de investigación de Placer.ai.
La cadena minorista británica JD Sports JD.L señaló que las camisetas de México -fabricadas por Adidas- fueron la equipación de selección más vendida durante la semana que comenzó el 15 de junio. Las camisetas de la selección de Estados Unidos de Nike ocuparon el segundo lugar en ventas totales, según la cadena.
Un dato positivo para Nike: el 28% de su merchandising del Mundial en Estados Unidos se agotó durante las dos primeras semanas del torneo, muy por encima del 7% de Adidas, según un informe de LSEG publicado esta semana.
Foco en el calzado
Un análisis de Reuters reveló que 232 de los 528 titulares del Mundial hasta la fecha han llevado botas de Nike, con Adidas pisándole los talones con 218.
"Nike está ahí", a pesar de la estrecha relación de Adidas con la FIFA, afirmó David Swartz, analista bursátil de Morningstar. "Una gran visibilidad es buena para la solidez de su marca". La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, organiza el torneo.
A Nike le vendría bien este éxito: las ventas han caído a medida que se ha enfriado la demanda de líneas clásicas como Dunk y Air Jordan. La competencia de nuevos actores como On y Deckers DECK.N se ha intensificado, y los analistas señalan que la empresa ha tardado en adaptarse a los nuevos estilos.
Aunque la visibilidad que ofrece el Mundial no puede hacer daño, "al fin y al cabo, lo que realmente importa es el producto", afirmó Mari Shor, analista senior de renta variable de Columbia Threadneedle, que tiene acciones de Nike en cartera. "Si el producto (Nike) no tiene repercusión, el resto no importa", apuntó.
La cuota de mercado de Nike en el sector mundial del calzado deportivo ha caído del 29,2% en 2022 al 22,9% el año pasado, según datos de Euromonitor International a los que ha tenido acceso Reuters.
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