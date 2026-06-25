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El Mundial 2026 se encamina a batir récords en apuestas deportivas

Antes del inicio de las rondas decisivas, la competición ya apunta a superar ampliamente los registrados en Qatar 2022.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 16:30 hrs.

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<p>El Mundial 2026 se encamina a batir récords en apuestas deportivas</p>

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