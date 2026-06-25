El Mundial 2026 se encamina a batir récords en apuestas deportivas

Antes del inicio de las rondas decisivas, la competición ya apunta a superar ampliamente los registrados en Qatar 2022.

El Mundial está batiendo récords en las apuestas deportivas antes incluso de que haya comenzado la fase eliminatoria, y el aumento del número de selecciones y los horarios de los partidos, más favorables para el mercado, han elevado las expectativas del sector de que podría convertirse en el mayor evento de apuestas de todos los tiempos.

Según algunos líderes y expertos del sector, este Mundial ampliado a 48 países y 104 partidos superará con creces los volúmenes de apuestas del torneo de 2022 en Qatar, gracias a una regulación más estricta, una oferta de productos más amplia y la envergadura del negocio en Estados Unidos, uno de los países coanfitriones.

Flutter Entertainment, cuyas marcas incluyen FanDuel, Paddy Power, Betfair, Sisal, Sportsbet y Sky Bet, afirmó que, más allá de Estados Unidos, un torneo de mayor envergadura supondrá una mayor participación en los mercados donde tiene una fuerte presencia, entre ellos Reino Unido, España, Brasil, Australia y Canadá.

"Esperamos que el Mundial sea el mayor evento de apuestas de todos los tiempos, dado su formato ampliado, así como la ventaja de que se celebre en parte en nuestro mercado clave, Estados Unidos", afirmó un portavoz de Flutter.

La mayor empresa de apuestas en línea del mundo prevé contar con unos 10 millones de clientes en sus diferentes plataformas y gestionar 100.000 apuestas por minuto a nivel mundial en los momentos de mayor intensidad del Mundial.

"En general, esperamos que el volumen de apuestas sea, como mínimo, el doble de lo que registramos en Qatar", indicó.

Brasil y EEUU marcan récords

Macquarie prevé que el total de apuestas del Mundial supere los US$ 50.000 millones a nivel mundial, superando los US$ 35.000 millones de 2022. Un factor clave es el cambiante panorama normativo en Estados Unidos, donde el acceso a las apuestas legales ha aumentado hasta el 65% de la población, frente a cerca del 40% de 2022.

Reuters se puso en contacto con algunas de las mayores empresas de apuestas deportivas del mundo, que en conjunto representan a docenas de plataformas, para recabar sus opiniones sobre las tendencias durante la primera semana del Mundial.

Los partidos inaugurales de Estados Unidos y Brasil fueron los dos encuentros de fútbol con mayor número de clientes activos de la historia de FanDuel, así como los eventos más importantes en la historia del gigante estadounidense DraftKings, tanto en volumen de apuestas como en número de clientes activos.

Impacto financiero incerto

El Grupo Entain, que cuenta entre sus marcas con Ladbrokes, Coral, BetMGM, Sportingbet, bwin y Sports Interaction, señaló que los horarios y la ubicación de los partidos son factores cruciales para las empresas de apuestas y que se está beneficiando de su presencia en Estados Unidos y Brasil.

No obstante, su presidenta ejecutiva, Stella David, anticipó más temprano en el año una "montaña rusa" en las primeras jornadas debido al mayor número de equipos y a los partidos con muchos goles y resultados desequilibrados.

Entain señaló que es demasiado pronto para evaluar los resultados, ya que algunos resultados sorprendentes, como el empate sin goles de España ante Cabo Verde, se veían compensados por victorias contundentes de los grandes equipos y por los goles de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Sin embargo, un reto para las casas de apuestas será convertir la emoción del Mundial en un compromiso a más largo plazo.