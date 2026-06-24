Acciones tecnológicas intentan un repunte previo a los resultados de Micron

El petróleo extiende su caída y se acerca a niveles previos a la guerra en Irán.

El repunte de las acciones tecnológicas y la extensión del rally dependen de los resultados que Micron Technology reportará esta tarde. La firma se ha convertido en uno de los principales nombres en las apuestas por la IA, como proveedora de semiconductores de memoria y dispositivos de almacenamiento de datos.

Un reporte que supere por mucho las expectativas y que presente un panorama positivo sobre el ritmo de crecimiento de la demanda inyectará nuevo combustible al rally, al menos hasta que las otras grandes tecnológicas reporten sus balances el próximo mes.

Las acciones de Micron cayeron ayer 13,18%, golpeadas por la ola vendedora que afectó al sector tecnológico en general. Pero hoy, las compras de oportunidad ayudan a un repunte. El Kospi coreano avanzó más de 3%, en una volátil sesión en Asia en la que el Nikkei puso el freno (-0,88%). En Europa, el Stoxx600 opera plano en una sesión mixta hasta ahora. Los futuros de Wall Street son liderados por el Nasdaq que buscará un repunte en la apertura, seguido por el S&P500. El Dow Jones continúa bajo presión y cae 0,16%.

El dólar extiende sus avances, aumentando la presión sobre los commodities. El oro (US$4.090, -1,43%) se encamina a perder el piso psicológico de los US$4.000. El cobre extiende su caída, y transa en US$6,11 por libra en el Comex.

El petróleo también extiende las pérdidas, ante expectativas de un mayor tráfico a través del estrecho de Ormuz. El mercado prefiere no prestar atención a las discrepancias entre las declaraciones de Irán y las de EEUU respecto al futuro de los misiles y plan nuclear iraníes y el uso de los activos ahora disponibles para Teherán.

Los resultados de Micron suponen un alto riesgo para el mercado. Bloomberg apunta a que el mercado de opciones está descontando una oscilación del 10 % en el precio de la acción en cualquier dirección tras la publicación del informe.

Pero Micron ha tenido ya dificultades en el pasado por entusiasmar al mercado, a pesar de resultados por encima de lo esperado. Esta vez, la vara es aún más alta. La media de analistas espera un crecimiento de más de 1.000% de las utilidades por acción y un crecimiento de 280% de los ingresos. Clave, el mercado pondrá atención en la cartera de pedidos de largo plazo y la capacidad de la empresa para cumplir con las órdenes.

Wall Street, además, comienza la jornada con noticias de otra mega venta de acciones. SK Hynix, la empresa de chips de memoria coreana reporta que planea levantar unos US$29.000 millones a través de listar sus ADRs en el Nasdaq, tan pronto como el próximo mes. Se trataría de la mayor operación de este tipo hasta ahora, comparable con la IPO de Saudi Aramco en 2019 por US$26.000 millones.

Hay noticias importantes en la región. Financial Times reporta que Venezuela se prepara para revelar una deuda por US$240.000 millones, por encima de lo que había estimado el mercado. La administración de Delcy Rodríguez planea cerrar a fin de año un proceso de reestructuración de deuda.

En Perú, Keiko Fujimori se asegura el triunfo. Reuters saca los cálculos. Fujimori se distancia de Roberto Sánchez por 43.386. Hay todavía 206 actas por confirmar, pero estas equivalen solo a 40.213 votos. Sánchez ya ha anunciado nuevos recursos para que desconozca el resultado electoral.

En la portada de Diario Financiero: Hacienda define prioridades para fortalecer el mercado de capitales y dinamizar su desarrollo. Sala de la Cámara aprueba AC contra Grau y la despacha al Senado, que tiene la última palabra.

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