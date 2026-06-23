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AC contra Grau: Sala de la Cámara rechaza la cuestión previa y entra al fondo de los cuestionamientos del libelo

Ello, pese a que la defensa del extitular de Hacienda apeló al reciente informe del CFA que señala, entre otras cosas, que “el análisis efectuado no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP del cuarto trimestre de 2025”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 13:13 hrs.

Cámara de Diputados acusación constitucional oficialismo Oposición Partido Nacional Libertario Partido Republicano Exministro Hacienda Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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