Hacienda define prioridades para fortalecer el mercado de capitales y dinamizar su desarrollo

Mientras la cartera prepara una reforma que será presentada próximamente, el coordinador del área, Eugenio Symon, dio cuenta de los énfasis de Teatinos 120.

Posicionar a Chile como un centro financiero es uno de los grandes objetivos que persigue el mercado local, una meta que también comparte el Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Jorge Quiroz.

La semana pasada, el titular de la cartera aseguró que, en paralelo a la discusión del proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso, se está preparando una reforma al mercado de capitales chileno, que incluirá materias tributarias y financieras, entre otras medidas.

En ese contexto, Clapes UC presentó este martes su informe Chile exportador de servicios financieros: desafíos para convertirse en un centro financiero regional, actividad que reunió a representantes del sector público y privado.

Uno de los expositores de la jornada fue el coordinador de mercado de capitales y de asuntos y finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, Eugenio Symon, quien destacó que “el mercado de capitales es el motor de nuestra economía, es el corazón que alimenta el proceso de crecimiento, la canalización de inversión, el desarrollo y el bienestar”.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que fortalecer esta industria es clave para retomar mayores tasas de crecimiento. “El gobierno ha insistido en que esto nos va a sacar del estancamiento en el que estamos, y podemos seguir promoviendo y aumentando la inversión, elevar el crecimiento, financiar innovación y emprendimiento, mejorar acceso al crédito para personas y empresas y generar empleo de alta productividad”.

En esa tarea, enfatizó que el protagonismo debe recaer en el sector privado. Recordó que, tal como ha señalado reiteradamente el ministro Quiroz, “es el motor que va a desarrollar nuestro mercado de capitales y las puertas del ministerio están abiertas a las propuestas, sugerencias y opiniones de este sector”.

Por lo mismo, remarcó: “No es una tarea ni del regulador, ni del Ejecutivo, ni de la academia. El sector privado es el que tiene que promover, desarrollar y presentar propuestas concretas y de alguna forma, aunque parezca un poquito tóxico, tiene que insistir”.

La agenda

Respecto de las prioridades de la cartera para impulsar al mercado, si bien no especificó los detalles del proyecto de ley de mercado de capitales que prepara Hacienda, dio cuenta de la agenda que él coordina.

Entre otras medidas, mencionó su preocupación por agilizar la inscripción en el registro de valores, acelerar autorizaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y facilitar la creación de fondos.

También destacó la importancia de fortalecer la infraestructura financiera. “Si queremos atraer a inversionistas financieros internacionales e inversión real (...) tenemos que conectarnos tecnológicamente”.

Otro de los focos está puesto en el mercado de deuda, que calificó como “la principal fuente de financiamiento de nuestra economía, empresas y personas. Es un mercado enorme, gigante, que tenemos que de alguna forma darle más cuerpo y darle más prioridad”.

Afirmó que Hacienda “está trabajando muy arduamente en todo el proceso de implementar un desarrollo de formadores de mercado”.

A su juicio, ello permitirá avanzar en el diseño de plataformas para la operación del mercado primario de deuda. Y recordó que actualmente el país mantiene cerca de US$ 160 mil millones en deuda, cifra que se ha duplicado en la última década.

“Ese proceso tiene que ordenarse, transparentarse y permitir que inversionistas extranjeros participen en ese mercado”, señaló, agregando que la cartera seguirá realizando anuncios en esta materia.

Asimismo, adelantó que el gobierno también está priorizando el desarrollo de bonos corporativos, el financiamiento hipotecario -donde destacó la presencia de inversionistas institucionales con capacidad para invertir a gran escala- y el fortalecimiento del mercado secundario de renta fija.

Reforma de pensiones

Durante el panel, Symon también abordó la implementación de la reforma previsional y sus efectos sobre el mercado de capitales.

En ese contexto, valoró que “la ley de reforma al sistema previsional tiene muchos méritos, entre los cuales está la definición de un enfoque de maximización de la pensión, la definición de una trayectoria para todos los afiliados al sistema a lo largo de sus vidas, con una proposición para todos igual de riesgo y retorno, que maximiza la pensión, y ese es un elemento positivo”.

No obstante, advirtió: “La ley dejó indefinido o poco claro cuáles son los roles que van a desempeñar las AFP en ese proceso, y cuál es el rol que va a desempeñar el fiscalizador”.

Por ello, recalcó que “el rol de las AFP es crítico” para definir estrategias de inversión y ofrecer alternativas a los afiliados, evitando que sea el regulador “el que defina una sola trayectoria de inversión, la cual es medida para todos igual, con un benchmark determinado”.

A su juicio, “eso es peligroso”, ya que reduciría el espacio para la innovación y la competencia entre administradoras. “Eso le quita a las AFP el rol de innovación, de desarrollo del mercado, competencia, y nos transformamos en un sistema donde tenemos administradores de fondos de pensiones absolutamente pasivos”.

Finalmente, aseguró que esto es “nuestra preocupación principal” y sostuvo que, en las conversaciones con la Superintendencia de Pensiones, la cartera ha transmitido que están “abiertos a evaluar si se requieren más plazos o si son estrechos, tendrán todo el apoyo del Ministerio de Hacienda para ese objetivo”.