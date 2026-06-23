Ola de aversión al riesgo se extiende más allá de las acciones tecnológicas

El temor a una burbuja en las acciones tecnológicas gana fuerza tras una advertencia del regulador coreano. Las caídas que marcaron ayer el cierre de Wall Street se extienden a verdaderos desplomes en Asia y fuertes pérdidas en Europa y EEUU.

El Kospi coreano, símbolo del boom de la IA, pierde un 10% en la sesión. El Nikkei cayó 3,5% y las acciones chinas en el Hang Seng (dominadas por los grandes del e-commerce) entraron en territorio bajista al acumular una caída de 20% desde su peak del pasado 2 de octubre. Las caídas son algo más moderadas en Europa, y el Stoxx600 retrocede 1%. El Nasdaq lidera las pérdidas entre los índices estadounidenses y los futuros caen un 2,43%. Pero las bajas son generalizadas y se extienden a las acciones industriales y a las de menor tamaño (Russell 2000 -1,45%).

También es una sesión de pérdidas para los commodities. Los metales registran caídas de entre 1% y casi 5%, como es el caso de la plata. El petróleo extiende su caída, a medida que se reporta un aumento en los envíos de combustible desde Irán y un ligero aumento del tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Pero el dólar extiende sus avances y se encamina a su mayor nivel desde marzo 2025. El avance de la divisa pone presión sobre el yen, que vuelve a acercarse (101,66) a su menor nivel en 40 años. En una señal al mercado, la ministra de Hacienda de Japón, Satsuki Katayama, afirmó que discutió la situación de los mercados financieros con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, insinuando una posible intervención.

El alza del dólar, a pesar de la caída del petróleo, y la persistencia de las tasas de los bonos del Tesoro en niveles en torno a 4,2% a 2 años y 4,5% a 10 años, reflejan que parte de la presión sobre el mercado obedece a las expectativas de un giro más restrictivo de parte de la Reserva Federal.

Los futuros de tasas de la Bolsa de Chicago muestran que el mercado le da un 54% de probabilidad a al menos dos alzas de tasas de 25 puntos base antes de que termine el año.

Pero otro factor de presión proviene de Corea del Sur, el mercado que más ha crecido este año, impulsado por el boom de la IA y el buen momento de las empresas de chips de memoria y semiconductores. Ayer, el regulador del mercado cuestionó el aumento de fondos apalancados vinculados a las acciones de empresas de semiconductores. Su crítica se suma a las advertencias difundidas a los inversionistas retail sobre el uso de apalancamiento, después de que los préstamos para comprar acciones alcanzaron un máximo histórico en junio, reporta Reuters.

La advertencia del regulador coreano resuena en Wall Street y lleva a varios a cuestionarse la continuidad del rally de las firmas tecnológicas, especialmente ligadas a los semiconductores. Nombres como Micron e Intel, entre las favoritas de este año, ven caer sus acciones entre 7% y 8% antes de la apertura.

SpaceX también ejerce presión sobre el mercado. La acción de SpaceX cae un 4% antes de la apertura, tras acumular una pérdida del 23% en las tres últimas sesiones. Se apunta a las dudas que generó entre los inversionistas la decisión de SpaceX de colocar bonos por unos US$20.000 millones, pocos días después de su IPO.

En la portada de Diario Financiero: Ley miscelánea: Quiroz negocia con parlamentarios una mayor baja al impuesto corporativo en pos de lograr más apoyos. CFA desecha la denuncia de Quiroz sobre inconsistencias en la deuda al levantar nuevas alertas por la situación fiscal.

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