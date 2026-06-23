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Ola de aversión al riesgo se extiende más allá de las acciones tecnológicas

El dólar extiende su avance ante expectativas de alzas de tasas de parte de la Fed.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

Acciones IA Corea del Sur SpaceX FED tasa de interés
<p>Ola de aversión al riesgo se extiende más allá de las acciones tecnológicas</p>

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