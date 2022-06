Reforma a la salud parte con anuncio de proyecto para crear un fondo universal

La reforma estructural a la salud que comprometió el programa del Presidente Gabriel Boric partirá con la presentación de un proyecto de ley que sentará las bases financieras del futuro modelo. En su cuenta, el Mandatario anunció la creación de un Fondo Universal de Salud con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares. A partir de esto, dijo que “el tiempo para una reforma integral ha llegado”.

Al aterrizar la cuenta presidencial, la ministra sectorial María Begoña Yarza, señaló que estas definiciones “anuncian el inicio de la reforma con el mandato de implementar el fondo universal de salud, primer paso que implica un tremendo desafío que vamos a realizar colectivamente” con los trabajadores del sector.

Además, Boric informó la implementación de la gratuidad en el sistema público de salud estableciendo una modalidad de copago cero para las personas de los tramos C y D de Fonasa, lo cual apunta a beneficiar a más de 6 millones de personas. “Nos guía la convicción de que la salud no puede seguir siendo un negocio, no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata se puede pagar; la salud es un derecho y así lo vamos a garantizar”, enfatizó.

Al respecto, la titular del Minsal explicó que esta medida “significa, en términos prácticos, que todas las personas pertenecientes a Fonasa pueden asistir a cualquier atención de salud en hospitales y centros de especialidades sin copago en la modalidad institucional, lo cual apunta a liberar el acceso a la atención secundaria y terciaria”. Agregó que este anuncio “también es un paso que apunta al sueño de un sistema universal en que no existan barreras para acceder a la atención de salud”.

En cuanto a su implementación, la ministra indicó que ese copago actual tendrá desde ahora “una disminución paulatina hasta que termine siendo cero a fines de este año” para cualquier prestación que tenga un beneficiario de Fonasa del segmento C o D en el sistema público.

Boric también anunció un plan de resolución de listas de espera quirúrgica a través del aumento de productividad de hospitales y la integración de prestadores privados, además de poner en marcha tres Centros Regionales de Resolución para cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía, llegando a siete en 2023. “Al término de nuestro mandato toda cirugía oncológica será resuelta al cabo de 90 días y toda cirugía de mayor riesgo será resuelta antes de seis meses”, indicó.