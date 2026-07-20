BancoEstado decreta cierre de 17 sucursales por frente de mal tiempo y despliega cuatro unidades móviles

Como medida preventiva frente a las intensas precipitaciones y el sistema frontal que afecta a gran parte del país, BancoEstado anunció un plan de contingencia que incluye el despliegue de unidades BECH Móviles para reforzar su atención en terreno.

Las primeras cuatro ya están operando en Placilla, Copiapó, Concepción y La Serena, mientras se evalúa su traslado a otras comunas, entre ellas Tongoy y Ovalle, de acuerdo con la evolución de la contingencia.

El banco además informó que este lunes permanecerán cerradas 17 sucursales correspondientes a Alto del Carmen, Freirina, Huasco, Vallenar, Tongoy, Illapel, Monte Patria, Punitaqui, Andacollo, Ovalle (Benavente), La Serena (Balmaceda), Canela, Caldera, Hijuelas, Tiltil, Valparaíso (Almendral) y Rancagua Oriente.

Asimismo, en BancoEstado Express no abrió las sucursales de Coquimbo, Salamanca, La Serena Balmaceda, La Serena Prat, Vallenar, Ovalle, San Antonio Puerto, Quillota, La Ligua y San Bernardo.

BancoEstado informó que mantiene un monitoreo permanente a su red de atención y desplegará las medidas necesarias para asegurar el acceso de las personas a los servicios financieros. Como parte de este operativo, "realiza un seguimiento permanente del estado de sus sucursales y ejecuta las acciones necesarias para restablecer su funcionamiento en el menor tiempo posible, en la medida que las condiciones climáticas lo permitan".

Bci Seguros Generales

Mientras tanto, en la Región de Coquimbo, Bci Seguros Generales S.A. informó la suspensión temporal de la atención presencial en su oficina de La Serena.

​La decisión fue comunicada este lunes a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, a través de un hecho esencial. En el documento, firmado por el gerente general de la aseguradora, Rodrigo Heredia Peña, se detalla que la determinación responde directamente a "la situación climática que acontece en el país".

​La medida se da en medio de las alertas levantadas por expertos meteorológicos ante la llegada de un río atmosférico que dejaría importantes acumulados de lluvia en la zona, lo que ha obligado a diversas entidades a ajustar sus operaciones para resguardar a colaboradores y usuarios.

​Respecto a la continuidad operativa, Bci Seguros precisó en su reporte a la autoridad que la atención de clientes de La Serena se mantendrá a través de todos sus canales remotos habilitados.

​En tanto, la compañía aclaró que el resto de su red de sucursales en otras ciudades del país se encuentra trabajando con total normalidad. Finalmente, la firma indicó que, en caso de surgir nuevos cambios operativos derivados de la contingencia climática, estos serán debidamente informados a la Comisión.