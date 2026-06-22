Ingevec e inmobiliaria regional Terranostra crean joint venture para desarrollar un proyecto de US$ 31 millones en La Serena

La iniciativa marca el ingreso de Ingevec al mercado de desarrollos privados en Coquimbo y las empresas están negociando extender la alianza a otros proyectos de Terranostra.

Inmobiliaria Ingevec dio un nuevo paso en regiones tras sellar una alianza con Inmobiliaria Terranostra para entrar al negocio de los desarrollos privados en La Serena. El acuerdo se concretó a través de un joint venture en partes iguales, con el que ambas compañías levantarán el proyecto de uso mixto ONE La Serena, en el sector de Plaza España.

La iniciativa considera 287 departamentos, además de espacios comerciales y servicios, con una inversión estimada de UF 690 mil (unos US$ 31 millones).

La alianza abre una puerta para Ingevec en un mercado regional donde el desarrollo privado ha estado dominado por actores locales. La apuesta combina el aporte financiero y constructor de una firma nacional con el conocimiento territorial de Terranostra, que lleva cerca de 20 años operando en La Serena y ha levantado parte del nuevo eje de oficinas de la ciudad.

Desde Inmobiliaria Ingevec, su gerente general, José Antonio Bustamante, explicó que la decisión responde al dinamismo que ha mostrado La Serena - Coquimbo y a la profundidad que ha alcanzado su mercado.“Esta es una de las conurbaciones de mayor crecimiento del país, con una economía diversificada que incluye servicios, turismo, universidades, administración regional y minería (…) y una migración sostenida de familias que buscan calidad de vida fuera de Santiago”, dijo.

El ejecutivo agregó que se trata de una zona donde aún ven espacio para sumar escala y gestión desde una compañía nacional.

Mariano Torrealba, socio y gerente general de Terranostra. José Antonio Bustamante, gerente general de inmobiliaria Ingevec.

Orígenes del acuerdo

El vínculo entre ambas empresas comenzó a tomar forma a inicios de 2025, cuando Terranostra buscaba avanzar con ONE La Serena e Ingevec evaluaba entrar a una plaza regional donde hasta ahora no tenía proyectos privados no subsidiados en el norte. El acercamiento partió por el lado constructor y terminó en una sociedad 50% y 50% para desarrollar y relanzar el proyecto.

“Al conocernos vimos una coincidencia clara de intereses, ellos buscaban sacar adelante su proyecto y a nosotros nos interesaba entrar a la plaza”, sostuvo Bustamante.

“Que el socio sea local es para nosotros un factor central, nadie conoce mejor el mercado de La Serena, su demanda y su normativa que quien ya opera ahí. La alianza se estructura como un joint venture a través de una sociedad vehículo en la que Ingevec y Terranostra participan en partes iguales, 50% y 50%, lo que nos asegura incentivos alineados”, dijo el ejecutivo.

En la práctica, el acuerdo combina el financiamiento y capacidad constructiva de Ingevec con el conocimiento de Terranostra sobre el mercado serenense. La sociedad también permite a la firma regional escalar un proyecto que ya venía trabajando y a Ingevec entrar con menor riesgo a una plaza donde el socio local conoce la demanda, los terrenos y la normativa.

Negociaciones en curso

ONE La Serena es la iniciativa que viene a inaugurar la alianza, pero las compañías están discutiendo actualmente la posibilidad de extenderla al resto de la cartera de proyectos privados de Terranostra, que supera las UF 1,7 millones, (unos US$ 77 millones), con desarrollos en viviendas, oficinas y segunda residencia en La Serena y Tongoy.

Su segundo proyecto en tamaño es TerraSerena, un condominio de casas y townhouses en La Serena, con una inversión estimada de UF 726 mil (cerca de US$ 33 millones). La iniciativa se ubica en el sector de la Escuela Italiana y considera 120 viviendas, en un formato cerrado, con equipamiento comunitario, salas de cowork y espacios deportivos, entre otras características.

El socio y gerente general de Terranostra, Mariano Torrealba, explicó que la empresa ya inició su venta y que la construcción está proyectada para fines del primer semestre del próximo año. La arquitectura está a cargo de la oficina de Lorenzo Fluxá y el interiorismo de la oficina Preece y Undurraga, con un elevado estándar que la compañía busca instalar en el mercado regional.

Su cartera también incluye un edificio boutique de oficinas en Avenida Cisternas, con una inversión aproximada de UF 90 mil (unos US$ 4 millones). Será el quinto edificio de oficinas de Terranostra en ese eje, reforzando una zona que la compañía ha impulsado como polo de servicios profesionales y oficinas corporativas fuera del centro histórico de La Serena.

A ello se suma Casa Tambo, en Tongoy, con una inversión estimada de UF 200 mil (US$ 9 millones). El proyecto considera sitios urbanizados con vista panorámica al mar, en una zona próxima a Puerto Velero. Según Torrealba, se trata de una iniciativa en etapa de diseño y aprobación, con cerca de 140 sitios, urbanización subterránea y un estándar similar al de desarrollos residenciales consolidados de alto valor.

La apuesta por La Serena

Para Terranostra, La Serena no es una entrada nueva. La firma lleva cerca de 20 años operando en la ciudad y ha concentrado parte de su desarrollo en el eje Cisternas, una zona que ha ido ganando peso fuera del centro histórico con edificios de oficinas, servicios profesionales, centros médicos y comercio.

Ese corredor es parte de la lectura que hace la compañía sobre el crecimiento urbano local. A medida que la ciudad se expande, la actividad económica empieza a salir del casco tradicional y abre espacio para nuevos polos de servicios, una dinámica que ya se ha visto en otras ciudades de mayor escala. “Nosotros somos una empresa regional, llevamos cerca de 20 años operando acá”, relata Torrealba.

Sin embargo, el ejecutivo sostiene que La Serena tiene condiciones que la diferencian de otros mercados del norte. A diferencia de zonas más expuestas al ciclo minero, plantea que la Región de Coquimbo combina turismo, servicios, agricultura, educación y minería, lo que permite mirar la demanda inmobiliaria desde una base más amplia. “Nos gusta La Serena. Creemos que la región tiene un potencial tremendo”, afirmó.