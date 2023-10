Más de 6 mil puestos de trabajo se han creado para el desarrollo de los Juegos Panamericanos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A raíz de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, la industria del turismo del país vive una nueva ola de expectativas.

Sin poder todavía volver a los niveles conocidos antes de la pandemia, el evento se percibe como un bálsamo en medio de la crisis del sector.

Helen Kouyoumdjian, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), señala que estiman la llegada de 100.000 personas al país durante los juegos. “El ingreso sería principalmente de turistas que vienen a ver el evento, pero también de familiares, equipo técnico y prensa”, señala la dirigente gremial.

Esto se traduce en el ingreso de US$ 120 millones en divisas para el país en el ámbito de turismo, ya sea por alojamiento, restaurantes, consumos que se realizan en el país, y transportes, entre otros.

La directiva agrega que muchas personas que vienen a presenciar los juegos realizan turismo interno, viajando al norte y sur del país.

Específicamente, la presidenta menciona que tanto Pichilemu como Algarrobo son ciudades que se verán beneficiadas por la presencia de competencias que se desarrollarán en el sector, como el surf y la vela, respectivamente.

Pero también señala que este alto número de ingresos al país se debe a que los panamericanos calzan con un período de alta demanda, especialmente en la Región Metropolitana, la cual concentra muchos viajes de personas que vienen al país por negocios.

“Estos dos tipos de demandas generan una gran ocupación” indica Kouyoumdjian.

En materia de seguridad y para agilizar el ingreso al país, las autoridades de Gobierno anunciaron un plan de seguridad de alto rendimiento, que contempla más personal de Carabineros en el aeropuerto, para combatir el transporte ilegal y posibles estafas a turistas. Además de reforzar con fuerza policial los alojamientos de los deportistas y las zonas más turísticas del país.

Empleos

La presidenta de Fedetur afirma que se ha visto una mayor demanda de empleo en el sector turismo, que venía con un alto rezago por la pandemia. Así, estima que todavía el sector está a unos seis o siete puntos de participación por debajo de lo que fue la pre pandemia, pero que los juegos “sí se ven como un buen impulso para recuperar esos empleos”, indica.

Según el Estudio de Impacto Económico de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos -Santiago 2023, realizado por Deloitte, el gasto total del evento está valuado en US$ 594 millones, lo que genera impacto positivo en diferentes áreas.

En producción, se estima que los juegos aportarán desde US $502 millones hasta US $699 millones al Producto Interno Bruto (PIB) y, sólo por concepto de impuestos, permitirán recaudar alrededor de US$ 68 millones.

Según el informe, la realización del certamen ha permitido crear 6.488 puestos de trabajo, en los que destaca: chofer clase B, asistente en producción y logística, asistente de implementación de servicios médicos, analista de gestión de limpieza y manejo de residuos, encargado de servicios médicos de urgencias, entre otros.