Lo que debes saber al terminar la semana

El alza de las tarifas eléctricas fue el tema que se tomó la semana. Partió con los coletazos de la controversia entre el ministro de Energía, Diego Pardow, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, luego que se diera a conocer el IPoM de junio, donde el instituto emisor alertó sobre el impacto que estas subidas de los precios originarían en la inflación, cuya proyección para este año saltó de 3,8% a 4,2%.

Eso puso el tema en la agenda de los parlamentarios que se lanzaron contra el ministro de Energía, Diego Pardow, pese a que el proyecto de ley que permite las alzas fue aprobado por una mayoría. El tema escaló y llegó a La Moneda. Pardow asistió el lunes al Comité Político -encabezado por el Presidente Boric- donde tuvo que dar explicaciones, especialmente porque estas alzas se producirán en medio de elecciones municipales y de gobernadores.

El tema siguió impactando la agenda económica y política la semana completa, producto de las diversas declaraciones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, a su salida del comité político dejó en claro que no había más recursos para ampliar el subsidio a más familias: “Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, enfatizó.

Pardow tuvo jornadas intensas conversando con parlamentarios para evitar una interpelación, a la vez que esquivaba el fuego “amigo”. Una de las parlamentarias más duras fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, quien habló de “falta de transparencia”.

La gira del Presidente Boric a Magallanes también se vio agitada por la polémica. En entrevista radial señaló que el ajuste que se debe hacer a las tarifas congeladas desde el 2019 es necesario y comprometió una solución para los sectores más necesitados que sea “responsable con las finanzas públicas”.

En medio de todo esto, la mesa técnica asesora, que busca nuevas fuentes de financiamiento para aumentar el monto del subsidio eléctrico, se reunió de urgencia el jueves sin conseguir avances. Eso sí aún quedan tres reuniones extraordinarias citadas para el 1, 4 y 8 de julio, donde se analizarán puntos específicos como la revisión de contratos eléctricos, el estado de las finanzas públicas y la optimización del uso de recursos del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET). O sea, una noticia en desarrollo.

Pensiones en horas clave

Las tarifas eléctricas no serán el único tema que tendrá de cabeza al Congreso. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara anunció el lunes que la próxima semana pondrá para votación en general la reforma de pensiones en la Comisión del Trabajo del Senado.

Ante el anuncio, la secretaria de estado, insistió en que ya es hora de tomar definiciones en esta materia y que las indicaciones del proyecto, podrán ser ingresadas una vez que la reforma previsional sea aprobada en general. “Esperamos que la oposición, en virtud de lo que hemos estado conversando todo este tiempo y de la necesidad que hay en la población de tener una reforma previsional que mejore el monto de sus pensiones, acceda y, en definitiva, podamos avanzar”, enfatizó.

Javier Milei vs. Rodrigo Valdés

Con la resaca de las malas cifras de desempleo –que subió a 7,7%- y la caída del PIB del primer trimestre de 5,1%; el presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó todo su malestar este martes contra el director del departamento del hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés, a quien acusó -sin decir su nombre, pero dejando en evidencia a quién se estaba refiriendo- de avalar el aumento de pasivos del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández, insinuando -además- que el economista tiene vínculos con el Foro de Sao Paulo, instancia que reúne a grupos de izquierda latinoamericanos.

Una movida que nadie entiende, menos cuando Valdés lidera las negociaciones entre el FMI y Argentina en un momento en que el país trasandino necesita ampliar el financiamiento del organismo para estabilizar la economía.

El tema no quedó allí, el jueves el diario La Nación de Argentina, publicó que el Gobierno argentino estaba haciendo esfuerzos para que Rodrigo Valdés, deje de ser un interlocutor de cara a la negociación de un nuevo programa, tema que habría comentado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la reunión de gabinete del martes. La idea sería sacar a Valdés, de modo de concentrar las conversaciones únicamente con Luis Cubeddu, el subdirector del departamento del hemisferio occidental.

En el Gobierno argentino circula la versión que Milei planteó esta petición a la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en la cumbre del G7 en Italia.

La dura respuesta de Marcel a Gazitúa

Y en el ámbito local también hubo polémica. En el marco del encuentro de Irade, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, advirtió la falta de atractivo para invertir en Chile. Señaló que desde 2016 no hay nuevas plantaciones en el país y que CMPC no tiene grandes proyectos de inversión en Chile porque es imposible hacer proyectos rentables, debido a las restricciones para aumentar capacidad productiva y por los extensos períodos para obtener permisos.

Las declaraciones no cayeron bien en Teatinos 120. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a responder en duros términos a Gazitúa, contrastando la visión de CMPC con la de otros inversionistas y señalando que en Chile se han registrado alzas en la inversión.

El impasse no quedó ahí. El titular de Hacienda criticó duramente a la compañía señalando que "en el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia y un poco más de compromiso con el país”.

La primera cuenta pública de Navarro

La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, realizó su primera cuenta pública, en el marco de la asamblea anual de socios, marcando un ambicioso objetivo: que la economía vuelva a crecer más del 4%.

Para ello, el gremio comenzará a impulsar una agenda con temas considerados prioritarios, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de recursos para satisfacer demandas sociales.

Insistió que no se debe aumentar la carga tributaria a las empresas: “Nuestro planteamiento es simple, pero irrefutable: disminuir impuestos reactivará la inversión y con ello Chile crecerá más, se crearán más empleos y habrá mayor recaudación para resolver temas sociales”.

Slim toma el control de ClaroVTR

Cuando empezaba la semana, América Móvil anunció que será la controladora de ClaroVTR tras aumentar su participación en la sociedad a casi un 91%. La firma mexicana ha financiado a ClaroVTR a través de notas convertibles, para respaldar su plan de negocios y refinanciar deuda. Liberty Latin America, su socia en ClaroVTR, desistió de mantener una proporción 50:50 en la propiedad y quedó con un 9% del capital del operador. El porcentaje final de propiedad de ambas firmas quedará sujeto a ajustes del cierre.

En un comunicado la firma sostuvo que el convenio de accionistas reflejará un gobierno corporativo acorde con estas participaciones. Se espera que el cierre de la conversión se lleve a cabo durante el tercer trimestre, operación eso sí, que está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.

Amazon entra al club de los US$ 2 billones

La compañía de Jeff Bezos, Amazon, se convirtió el miércoles en la estrella de Wall Street al subir un 4%, lo que le permitió al gigante del comercio electrónico alcanzar por primera vez una capitalización bursátil de US$ 2 billones.

La firma se ha visto beneficiada por la demanda de valores tecnológicos por parte de los inversionistas y con estas subidas se une a Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft como únicas compañías con una valoración en bolsa igual o superior a dicha cifra.

Durante el año, las acciones de Amazon acumulan alzas cercanas al 26%.

H&M se desploma

Las acciones de H&M se desplomaron más de un 15% este jueves tras informar una caída en las ventas de junio y afirmar que su objetivo de rentabilidad se había vuelto más difícil de alcanzar.

Se trató de su mayor caída desde 2017, anulando las alzas de lo que va del año.

Las ventas de junio cayeron alrededor de un 6% en moneda local. Además el director ejecutivo, Daniel Erver, que asumió en enero, dijo que el objetivo de alcanzar un margen operativo del 10% este año se había vuelto más difícil, poniendo fin al periodo de luna de miel de Erver, quien había generado cierto optimismo con sus primeros resultados en marzo.

Al igual que su predecesora Helena Helmersson, Erver está bajo presión para acelerar el cambio de H&M frente a la competencia de Inditex (dueña de Zara) y nuevos competidores online como Shein. Hasta ahora, Erver ha mantenido prácticamente intacta la estrategia de Helmersson, incluido el objetivo de duplicar las ventas para 2030.