Lo que debes saber al terminar la semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La semana empezó sin descanso ni pausas. A las 8:30 de la mañana del lunes, el mercado se sorprendió, para mal, con el Imacec de mayo que creció tan sólo un 1,1% en comparación con igual mes del año pasado. La cifra estuvo por debajo del rango esperado que se ubicaba entre 1,9% y 2,8%. La serie desestacionalizada disminuyó 0,4% respecto del mes precedente y creció 2,0% en doce meses.

Un balde de agua fría para todos, pero especialmente para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se mostró decepcionado, calificando la cifra como "insatisfactoria", advirtiendo que en junio tampoco se verán mejores números. Eso sí, aseguró que en el tercer trimestre de este año ya empezaremos a ver una dinámica más robusta que nos va a llevar a cifras del orden de 2,7% de crecimiento, que por cierto es la proyección del Gobierno.

Pero el mercado no comparte esas expectativas. Tras conocerse el Imacec, inmediatamente los economistas y analistas ajustaron sus estimaciones de crecimiento para 2024, distanciándose de un alza del PIB de 3% este año y ubicándolas más cerca del 2,6% en la parte alta de la banda de proyecciones.

La frase de la semana "No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico". JEANNETTE JARA, ministra del Trabajo y Previsión Social, ante la discusión del proyecto de reforma previsional

Las cuentas de la luz

Y cuando aún el mercado digería la noticia del Imacec, el Ejecutivo anunciaba un proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio ante el alza de las tarifas eléctricas, el cual se presentará a más tardar a mediados de agosto, para ser discutido en el Congreso.

La propuesta considera fuentes de financiamiento como un aumento temporal del impuesto al carbón, aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA y un alza temporal del Cargo por Servicio Público correspondiente a mayores consumidores industriales, cuyo consumo sea superior a 5.000 kWh.

Esto permitiría recaudar del orden de US$ 320 millones anuales, que ayudará a triplicar el número de hogares beneficiados con el subsidio, que llegarían a 4,7 millones (unas 10 millones de personas), así como ampliar el plazo de la entrega del subsidio.

El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que espera que esta iniciativa gatille, a contar del próximo año, una caída cercana al 7% en el valor de la energía que es el 70% del componente de las cuentas de la luz.

El anuncio poco ayudó a templar los ánimos. Los gremios se manifestaron en contra de la propuesta de aumentar la carga impositiva a la industria y los grandes clientes. Además un grupo de diputados independientes y PPD anunciaron la presentación de un recurso de protección para suspender el descongelamiento de las tarifas eléctricas y el alza en las boletas.

La Sonami también se sumó a la preocupación y advirtió un fuerte impacto en la minería por el alza en las cuentas de la luz y alertó que algunas faenas ya operan en el margen.

La próxima semana el tema seguirá en la agenda. El lunes el Gobierno mostrará a la mesa técnica las cifras que respaldan la propuesta, partirán con zanjar las diferencias que hay con los técnicos de los senadores respecto a los cálculos sobre recaudación del IVA.

Los ajustes de pieza en Hacienda

El ajuste de piezas en el aparato gubernamental no paró con la llegada de Etcheberry. El martes se anunció que Hernán Frigolett sacaría billetes de avión a París, para asumir como embajador de Chile ante la OCDE, cargo que hasta ese minuto era ocupado por el abogado Francisco Saffie.

El jueves Hacienda informó que Saffie vuelve a Chile a un nuevo cargo en el ministerio. Asumirá como coordinador de Regulación Económica de la cartera.

Dentro de las funciones que asumirá Saffie estará el asesorar al ministro de Hacienda en materias de regulación económica, incluyendo la elaboración de proyectos de ley, reformas a la legislación existente y la reglamentación respectiva. Asimismo, deberá dar seguimiento a materias regulatorias que sean elevadas al ministerio de Hacienda por distintos actores económicos; y finalmente, realizar estudios sobre la relación entre la regulación, productividad y crecimiento económico.

El abogado tuvo un rol clave en el proyecto de reforma tributaria del actual Gobierno, aportando insumos técnicos y participando en los diálogos sociales previos a la reformulación del proyecto.

La tensa semana de “pensiones”

Esta era la semana en que la mesa técnica por pensiones cerraría un proceso de dos meses de análisis y discusión sobre la materia, y en que para algunos actores era necesario que se emanara de dicha instancia -y cuanto antes- un informe consensuado de acuerdos y definiciones para habilitar la votación en el Congreso.A principios de la semana que pasó, se habló que al menos había 14 puntos en que existía acuerdo, pero con el transcurso de los días la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, encendió las alertas al señalar que la oposición estaba desconociendo los acuerdos. Ante ello, Jara conminó a los parlamentarios que integran la Comisión del Trabajo del Senado, que llegaba el momento de tomar decisiones y que no se podía seguir esperando. El miércoles el tema se volvió muy tenso. El presidente interino de la comisión, Juan Antonio Coloma, planteó que sin informe de la mesa técnica no se podía votar. Ante ello, el Gobierno pidió votarlo el lunes 8 de julio.Y el esperado informe no llegó. El jueves, la mesa técnica se reunió y decidió agendar una nueva cita para este lunes, en la cual se debería afinar el informe, alejando la posibilidad de votar la idea de legislar la próxima semana.En tanto, este viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “tenemos que evaluar de aquí a principios de la próxima semana si hay un terreno suficientemente propicio para un acuerdo”.

Por su parte, la minista Jara confirmó que terminó la mesa con un acuerdo parcial (sin acuerdo en el seguro social) y se mostró abierta a dar más plazo. También confirmó que los expertos están escribiendo el informe. Esta historia continuará...

La cumbre de Sintra que renovó la esperanza

A nivel internacional, esta semana fue el encuentro de banqueros centrales que organiza el Banco Central Europeo (BCE) todos los veranos en la localidad portuguesa de Sintra.

Tanto Christine Lagarde, presidenta del BCE, como Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se cuidaron mucho de anticipar futuros movimientos, lo que fue interpretado como un reflejo de la incertidumbre que existe en el frente macroeconómico y geopolítico.

Lagarde reconoció que probablemente el BCE "no necesitará que la inflación caiga hasta el 2%" para poder bajar tipos, y que podría volver a hacerlo con esta tasa por encima del nivel objetivo.

Powell admitió que la Fed ha hecho "bastante progreso" en sus esfuerzos para reducir la inflación, pero quiere seguir viendo que este progreso continúa avanzando.

Tras ello vinieron las cifras. El miércoles se conocieron nuevos datos económicos en Estados Unidos más débiles de lo esperado, que aumentaron las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. A ellos se sumaron ayer los datos de empleo en Estados Unidos. La creación de empleos superó las proyecciones, pero la tasa de desempleo subió del 4% al 4,1%, por encima de lo esperado. Esto reforzó las esperanzas de que la Reserva Federal pueda bajar las tasas de interés durante este año.

Latam más cerca de Wall Street

Latam Airlines cada vez se acerca más a Wall Street. El martes la compañía informó que el directorio recibió peticiones de accionistas claves para iniciar las ventas, que son un paso necesario en su plan de volver a transar ADR.

Detalló que la solicitud cumple con los requisitos del Acuerdo de Derechos de Registro (RRA, sigla en inglés) del plan de reorganización, y que aún debe cumplir con ciertos requisitos para materializarse.

Recordemos que en noviembre de 2022, los acreedores de la aerolínea recibieron bonos convertibles en acciones de la sociedad en pago de sus acreencias. Por tanto, según el RRA, tienen derecho a obtener apoyo de la compañía en caso de que opten por desinvertir todo o parte de su participación accionaria en una o más ofertas públicas secundarias de acciones en Estados Unidos.

Ventas de Tesla caen, pero menos

Esta semana Tesla encadenó una seguidilla de alzas, la mayor racha desde que el año pasado encadenase 13 días seguidos de repuntes. ¿La razón?, si bien el martes informó la segunda caída consecutiva en las entregas trimestrales, no fue tan pronunciada como predijeron los analistas.

La compañía con sede en Austin (Texas) entregó 443.956 vehículos eléctricos desde abril hasta junio, un 4,8% menos que los 466.140 vendidos en el segundo trimestre de 2023. El dato, sin embargo, fue mejor de lo esperado, superando las expectativas de los analistas.

BHP baja bonos

Quien no anunció buenas noticias fue la minera BHP. La australiana notificó a miles de sus empleados en todo el mundo que recortará sus pagos de incentivos o bonos, al no haber cumplido con sus objetivos de desempeño para 2023-2024.

La minera solo pagará el 80% de los incentivos a corto plazo ofrecidos, lo que representa alrededor del 15% del salario de los trabajadores.

Algunos empleados se han quejado por este recorte, señalando que las congelaciones en la contratación afectaron la capacidad de cumplir las metas, además de considerar poco realistas los objetivos internos.

La dirección de BHP citó el incumplimiento de objetivos de costos y producción en algunas divisiones, así como la muerte de un trabajador en enero, como razones de la reducción. Además, en febrero la minera tuvo un cargo por deterioro de US$ 2.500 millones en su negocio de níquel y disolvió algunos equipos para reducir costos.