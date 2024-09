Lo que debes saber al terminar la semana | China, cumplimiento tributario y las inversiones que no se harán en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

septiembre se está despidiendo con una semana de aquellas, convirtiéndose en un mes que seguro será inolvidable, no solo por el feriado XL, sino también porque se produjo la primera baja de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos y porque China lanzó un plan de estímulos para levantar su economía.

Fueron -hasta hoy- 28 días intensos, cargados de noticias buenas, regulares y malas; tanto a nivel local como internacional.

Partamos con la buena noticia para el Gobierno, especialmente para el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El miércoles la Sala de la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

Este proyecto es un pilar sustancial del Pacto por el Crecimiento Económico (o Pacto Fiscal) y permitirá generar una recaudación de 1,5% del PIB, lo que es equivalente a US$ 4.500 millones aproximadamente, en régimen, con los que se podrá financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (que equivale al 1,2% del PIB) y cumplir con los compromisos en materia de seguridad ciudadana.

La frase de la semana "Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible continuar ejerciendo mi cargo" Andrés Chadwick, en su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva de la USS.

En general, esta iniciativa contempla una serie de medidas relacionadas con fortalecer la función fiscalizadora para combatir la evasión y la elusión de impuestos, modernizar la administración tributaria, flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, fortalecer la Defensoría del Contribuyente y perfeccionar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras muchas materias.

A Hacienda se le despejó la cancha justo días antes de que venza el plazo para presentar la ley de Presupuesto 2025, ya que estos ingresos que deberían sumarse a la recaudación por concepto de cumplimiento tributario, permitirán a Marcel tener más holgura.

Las dos caras: Arauco y Colbún

Otra buena noticia fue el anucnio de Arauco. Su directorio confirmó la construcción de la que será la mayor inversión de la historia del brazo forestal de la familia Angelini: Proyecto Sucuriú por US$ 4.600 millones.

Su primera planta de celulosa en Brasil, que se construirá en la ciudad de Inocência, en el Estado de Mato Grosso do Sul, tendrá una capacidad anual de 3,5 millones de toneladas de celulosa.

La noticia se produjo el mismo día que Colbún decidió suspender el desarrollo del proyecto de almacenamiento de energía Central de Bombeo Paposo, por US$ 1.400 millones en Taltal.

Colbún tomó la decisión luego que el 17 de septiembre el SEA de Antofagasta acogiera parcialmente el recurso de reposición presentado por la eléctrica, pero manteniendo el término anticipado al procedimiento que fue decretado el 12 de agosto en primera instancia por falta de información relevante y/o esencial.

24 horas después del anuncio de la eléctrica, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó que su directora ejecutiva, Valentina Durán, solicitó la renuncia no voluntaria, al director regional del SEA Antofagasta, Ramón Guajardo Perines, la que se hará efectiva a partir del próximo 30 de septiembre.

El dolor de Karen Thal

Ambos anuncios, el de Arauco y Colbún, levantaron de inmediato las diferencias de invertir en Chile y en Brasil, lo cual también generó la reacción de las autoridades pero también del mundo empresarial.

El jueves en la conmemoración de los 70 años de Icare, una cita que reunió a cerca de 400 personas, incluidos representantes del mundo privado y autoridades de Gobierno, la presidenta de la entidad, Karen Thal, hizo un recorrido por la historia de Icare y destacó cómo la institución ha sido testigo de, por ejemplo, cómo Chile logró ser una de las nueve democracias a nivel global que logró crecer más del 4% durante 25 años.

Sin embargo, a juicio de Thal, eso contrasta con la realidad actual: “Hoy nos duele Chile”, declaró. “Duele que los chilenos vivan con miedo (...) No podemos visualizar un proyecto país mientras sufrimos y normalizamos 37 asesinatos a la semana”.

Agregó que la decisión de Arauco de impulsar un proyecto por US$ 4.600 millones en Brasil, el anuncio de Colbún de suspender un proyecto por US$ 1.400 millones en Chile, y la decisión de Google de suspender la instalación de un Data Center, son otras situaciones que “duelen”.

China con todo

China se tomó este martes la agenda económica luego que el Banco Popular anunciara un histórico paquete de medidas que toca a varios sectores, pero con un objetivo definido: incentivar el consumo y la inversión.El paquete de estímulos presenta medidas de apoyo al sector financiero, al inmobiliario y al mercado de valores, una medida vital para detener el desplome de los precios inmobiliarios y el bajo rendimiento de las acciones chinas.Los mercados aplaudieron el paquete de medidas, y las bolsas batieron récords durante la semana.

24 horas después de los anuncios en Beijing, algunos analistas sugirieron que tras varios trimestres con persistentes síntomas de debilidad serían necesarias medidas adicionales para acelerar el crecimiento en China. Y el gigante respondió: el jueves la cúpula del Partido Comunista chino se comprometió a "estabilizar el sector inmobiliario" y "promover la economía privada". Estas noticias han empujado el precio del cobre en los mercados internacionales.

Ayer el precio del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres (BML) llegó a US$ 4,472 la libra. Así cerró la semana con un valor promedio de US$ 4,140 la libra en lo que va del año.

Tianqi no se conforma

Y a propósito de China, el CEO de Tianqi, Frank Ha, reiteró que la compañía seguirá luchando por tener voz en el acuerdo de litio de SQM: "No descartamos tomar medidas legales", indicó a Bloomberg.Sostuvo que la reputación de un Chile favorable a los inversionistas se vería empañada si el acuerdo con Codelco se aprobara sin la venia de los accionistas y sin una mayor transparencia.

El lapidario informe de Scotiabank

La venta del 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco sigue levantando polémica. Scotiabank realizó una evaluación lapidaria de la transacción, señalando que en su opinión, el precio de adquisición pagado por Codelco por la participación es relativamente pobre.Según el informe de Scotiabank, el valor del 100% de Quebrada Blanca es de US$ 9.200 millones y que el 10% de Enami debería equivaler a US$736 millones, sin embargo, Codelco pagó US$520 millones.El banco explica que el precio bajo se debe a que fue una transacción entre empresas estatales, sin proceso competitivo para fijar precio de mercado. Además, la participación de Enami no recibirá dividendos por muchos años, ya que la deuda por la construcción de la fase 2 fue financiada solo por Teck y Sumitomo.Otra valoración, de Valtin Capital, estima que el 100% de Quebrada Blanca vale US$ 8.400 millones. Aplicando un descuento por no controlar entre 25-30%, el 10% debía costar entre US$580 y US$840 millones. Es decir, Codelco también habría subvalorado el activo según este análisis. Codelco ha defendido el precio, argumentando que debe descontarse el impuesto del 40% a la venta de activos estatales. Además, Enami no recibía dividendos de esa participación desde hace una década y no los recibirá hasta 2030, cuando se pague la deuda de la fase 2, financiada solo por otros accionistas.

Wom demanda a exejecutivos

WOM presentó una querella contra exejecutivos del área de ventas, operaciones y estrategia de la compañía, a quienes acusa de haber accedido a información de carácter confidencial y estratégica de la firma, tras lo cual renunciaron voluntariamente, pasando a trabajar en su competencia directa: ClaroVTR.WOM detectó ciertas actividades inusuales en su plataforma “Google Workspaces”. En detalle se descargaron “89 veces más archivos que el mes anterior, siendo un total de 5.685 descargas en comparación con las 63 descargas de los meses anteriores”. Al mismo tiempo en que se descargaron estos documentos, se produjo un aumento de envíos de estos por WhatsApp Web.La firma considera que con esto queda claro que hay indicios suficientes para que el Ministerio Público investigue.WOM encargó la investigación a Deloitte, la cual encontró que existían “indicios posteriores de que dicha información habría salido de la empresa”. Se trata de información comercial de la estrategia de la compañía.

Dólar bajo los $900

Las medidas de China que encumbraron el precio del cobre y las baja de tasas de la Reserva Federal, tuvieron efecto en la cotización del dólar en Chile.

La divisa norteamericana comenzó el martes un descenso que lo llevó a romper la barrera de los $900 este viernes al cerrar en $899,9.