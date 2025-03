El adiós a Paulmann, la Fed, el PIB y el informe del apagón movieron la semana

5,0 % es la Tasa de Política Monetaria que el Banco Central mantuvo en su reunión de ayer.

Una buena noticia marcó la economía nacional esta semana, luego de que el Banco Central informó que Chile creció 2,6% en 2024, un dato levemente superior a las proyecciones estimadas en los Imacec. Según detalló el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central del cuarto trimestre de 2024, “las principales contribuciones al crecimiento del PIB se registraron en la minería, el comercio, los servicios personales y transporte”.

Además, se realizaron ajustes a los resultados de la expansión en 2023, que en un principio se registró en 0,2% y que fue corregida a 0,5%. Con esto, el crecimiento promedio de los tres años de administración de Gabriel Boric llega a 1,8%, lo que la aleja de la triste marca de ser el Gobierno con peor desempeño económico, desde el retorno de la democracia

La cifra desató la algarabía del Ejecutivo. Boric publicó un mensaje en X, aludiendo a una entrevista de agosto pasado del economista Jorge Quiroz, donde este aseguró que para alcanzar los cálculos del PIB del Gobierno se necesitaría un “milagro económico y no hay milagros en la economía”. El Presidente publicó: “Qué será de don Jorge Quiroz?” y la respuesta del economista no tardó en llegar: “No hubo milagros”, dijo Quiroz y agregó que el crecimiento estuvo influido por una menor recaudación fiscal, que impulsó un mayor gasto en el sector privado. “Ese crecimiento fue a costa de un gasto fiscal que no estuvo bien financiado”, aseguró.

La frase de la semana

“Si bien, en términos generales, el desarrollo del escenario macroeconómico ha sido acorde con lo considerado, el conjunto de antecedentes disponibles apunta a un panorama inflacionario que sigue enfrentando riesgos relevantes, lo que reafirma la necesidad de cautela”. BANCO CENTRAL, comunicado tras RPM

El expresidente de la CPC Ricardo Mewes cuestionó la actitud del Presidente: “Con ironías no se generan las confianzas que Chile necesita para volver a crecer", afirmó.

El último adiós a Horst Paulmann

La semana estuvo marcada por el funeral de Horst Paulmann, el fundador de Cencosud, que falleció a sus 89 años, dejando una huella en Chile y Latinoamérica en el mundo del retail, destacada por empresarios, el Gobierno, políticos y trabajadores. El funeral, realizado en el Templo del Cementerio Parque del Recuerdo, contó con la presencia de su familia, ejecutivos del holding, sus filiales y representantes del sector privado.

Paulmann, que en 1976 fundó el primer Jumbo en Kennedy, creó un imperio valorado en US$ 8.000 millones, con presencia en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y EEUU. El adiós al empresario estuvo marcado por el homenaje de sus trabajadores y por el reconocimiento a su trayectoria.

El informedel apagón

En un nuevo capítulo de el blackout del pasado 25 de febrero, que dejó a más de 19 millones de personas sin luz, el pasado martes el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), presentó el Estudio de Análisis de Falla ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). El escrito contó con cerca de 400 páginas y mil archivos, que acusan que el problema se debió a trabajos no autorizados por parte de la empresa ISA InterChile, los que ocasionaron fallas en la central Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar. Si bien el informe responsabiliza a ISA por la falla, acusa que la excesiva demora en el tiempo de reposición -que superó las 6 horas-, se debió a las fallas en las comunicaciones por parte del sistema Scada que opera Transelec.

El presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, recalcó que este apagón marca un “antes y un después” en el sistema eléctrico nacional y aseguró que se necesita un “sistema alternativo de comunicaciones altamente confiable”.

Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que el espacio de fiscalización que le corresponde a la SEC en este marco incluye a todos los participantes del sistema eléctrico, esto es a las empresas y al Coordinador Eléctrico Nacional. Esta historia continuará.

Habló Powell

El mercado y el mundo siguieron atentos la decisión de la Reserva Federal. El organismo mantuvo la tasa de interés en un rango de entre 4,25% y 4,5%. Pese a la incertidumbre por los aranceles, la economía estadounidense está en “relativa buena forma”, aseguró el presidente de la entidad, Jerome Powell.

Según la Fed, los aranceles están suponiendo una presión al alza para los precios, marco en el que elevó sus proyecciones de inflación a 2,7% para este año y a 2,2% para el 2026.

La decisión de mantener la tasa estuvo en línea con lo que esperaba el mercado. La sorpresa vino en la proyección de crecimiento, que el organismo situó en 1,7% para 2025, cifra 0,4 punto porcentual inferior a la previsión anterior, lo que refleja la ralentización de la principal economía del mundo.

Caen las bolsasen EEUU

Los anuncios de la Fed hicieron eco en Wall Street, que el miércoles tuvo una reacción positiva con el Nasdaq y el S&P 500 subiendo 1,4% y 1,08% respectivamente, tras varios días de caídas.

Sin embargo, el jueves y viernes se anotaron resultados negativos, lo que borró por completo el impulso del miércoles y encaminó a las bolsas a su mayor racha de caídas semanales desde 2022.

Los operadores ahora siguen atentos al 2 abril, día en que entrarán en vigor los aranceles recíprocos, fecha en que además vencen las prórrogas para la anunciada aplicación de gravámenes de EEUU a México y Canadá.

IPSA marcó nuevos récords

En tanto, en el mercado nacional, el IPSA continuó esquivando las pérdidas que vive Wall Street y el martes volvió a cotizar en máximos históricos sobre 7.600 puntos. El índice ha marcado 20 récords en lo que va del año y acumula ganancias de más del 10% en 2025.

Los resultados positivos han sido influidos por el buen desempeño del retail y del cobre, principalmente.

El IPSA ya se prepara para contar con 29 acciones nuevamente, luego de integrar a Inversiones La Construcción, a partir del próximo lunes.

Cobre sobre los US$ 5 y acopio en EEUU

El cobre también vive días históricos, luego de que el pasado jueves cerrara en US$ 5,11 la libra en EEUU, su mayor precio de cierre en la historia. Con esto el metal rojo registró un avance del 27% en su precio en lo que va del año.

El valor ha sido impulsado por los compradores en Estados Unidos, que buscan anticiparse a los eventuales aranceles que impondría Trump a este metal. Se espera que en las próximas semanas lleguen entre 100.000 y 150.000 toneladas métricas de cobre refinado extras al mercado estadounidense.

Según Goldman Sachs, las importaciones estadounidenses de cobre podrían aumentar entre 50% y 100% en los próximos meses, a la espera de la aplicación de los eventuales aranceles. El aumento en la demanda de cobre por parte Estados Unidos ha provocado que el metal rojo cotice en 615 centavos por libra, por encima del valor que tiene el cobre en la bolsa de metales de Londres.

Este fenómeno está repercutiendo en Chile. El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, adelantó que para este año los envíos de cobre a Estados Unidos podrían crecer 50%.

Pensiones en “dos actos”

Finalmente, el jueves se promulgó la reforma de pensiones, en un hito que no estuvo exento de polémicas, luego que se realizaran casi en paralelos dos actos: el del Gobierno y el de la oposición.

En la ceremonia oficialista, la puesta en escena fue en grande, ya que asistieron unos 2.000 invitados, marco en que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se llevó el protagonismo, en la antesala del cónclave del PC, donde debiera tomarse una definición sobre su abanderado presidencial, este fin de semana.

Por su parte, el Presidente Boric, aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo a la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei. Sin decir su nombre, comentó que una ministra del Trabajo no estuvo de acuerdo en que el sueldo mínimo pudiese llegar a los $ 250 mil, mientras que en su Gobierno ya ha alcanzado los $510 mil. ”Averigüen quién es la ministra", dijo Boric.

Mattei, replicó rápidamente, yusando la misma fórmula, respondió: “Presidente, hubo una ministra del Trabajo que participó en la creación de un millón de empleos en Chile, ¿averigüe qué ministra fue?”.

Con la promulgación de la reforma, el decreto firmado por el Presidente Boric pasa a la Contraloría para su toma de razón. Luego, será publicada la ley en el Diario Oficial y comenzarán este mes a correr los plazos de implementación.

El primer beneficio que empezaría a regir es el seguro de lagunas previsionales, que estaría en plena vigencia desde mayo.

Reforma a la renta

Cerrado el capítulo de la reforma de pensiones, la reforma al impuesto a la renta se tomó las noticias. El jueves en la tarde, el ministro de Hacienda se reunió en Teatinos 120 con los presidentes de los partidos que integran Chile Vamos para abordar el trabajo pre legislativo.

En la cita, Marcel anticipó que enviará dos proyectos, ratificando además que la tasa corporativa bajará a 24%, y que analiza aumentar la tasa marginal de impuesto personal, partiendo por las personas que perciban más de $ 6 millones al mes.

Latam apruebarecompra de acciones

El pasado lunes, Latam Airlines realizó en una Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se presentó un programa para la recompra de acciones.

El programa aprobado es “por hasta el 1,6% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social de la sociedad”, precisó la empresa en un comunicado. El plan tendrá una duración de 18 meses y buscará revalorizar el precio de las acciones de la firma, que tras la crisis de 2022 vio desplomarse el valor de sus títulos.

Sartor cobra víctimas

Continúa la saga en el caso Sartor, luego que el viernes de la semana pasada la CMF ordenó la liquidación del fondo Sartor AGF. Esta semana la polémica se mantuvo, tras la firma de una carta por parte de los aportantes del fondo, que fue entregada a la presidenta de la CMF, Solange Bernstein. En ella acusaron falta de transparencia y posible destrucción del valor de los fondos por parte del organismo.

Pero las cosas no quedaron allí. El jueves se conoció la salida del gerente general de Credicorp para Chile, James Loveday. Los comentarios del mercado apuntan a que Sartor le habría pasado la cuenta, debido a que el ejecutivo impulsó los negocios con la firma, lo que significó para la entidad financiera peruana tener que asumir la compra del 100% de las cuotas de los fondos afectados al 100% de su valor.

WOM sale del Chapter 11

La que vive un buen momento es la empresa WOM, luego de que ayer la Corte de Delaware oficializara su salida del Capítulo 11. La compañía destacó que en el proceso lograron reducir más de US$ 650 millones de su deuda financiera.

Con la salida de la ley de quiebras, la firma cerró un capítulo y anunció un cambio de directorio. La nueva mesa estará compuesta por Mauricio Ramos (presidente), Eugene Davis, Claudio Muñoz, Alejandro Puentesy Chris Bannister, quien regresa como CEO.

BYD en récord

Esta semana la china BYD presentó un revolucionario sistema de carga “ultrarápida” que permitiría cargar el auto eléctrico en cinco minutos, otorgando 470 kilómetros de autonomía. La firma es el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo y su anuncio catapultó la acción en la bolsa de Hong Kong, donde registró un alza de 4% en su valor, elevando su ganancia a 85% en los últimos 12 meses, cotizando en US$ 51,66 la acción.