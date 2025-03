Lo que debes saber al terminar la semana | El adiós a Paulmann y las dos renuncias en el Gobierno ad portas de su tercer aniversario

A sus 89 años, este martes falleció el empresario Horst Paulmann Kemna. Grandes empresarios, dirigentes de los principales gremios productivos, excolaboradores, funcionarios de Gobierno y personalidades del mundo político destacaron la contribución al país de este hombre de negocios que marcó hitos como la inauguración del primer hipermercado Jumbo en 1976, y el enorme desarrollo de su holding Cencosud, que desde su partida en nuestro país y posterior expansión en Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos es actualmente uno de los mayores conglomerados de retail a nivel de la región.

La partida de Paulmann -el tercer empresario más importante de Chile, según la lista de Forbes y 691 a nivel mundial-, falleció en Alemania, el país donde nació en 1935. La noticia de su deceso causó un hondo pesar en distintos ámbitos del país, especialmente en Cencosud, donde se llevaron a cabo distintas iniciativas de homenaje en más de 1.000 instalaciones.

“Horst ha sido el empresario más importante que ha tenido Chile en su historia moderna. Partió desde muy abajo y llegó a la cúspide. Es un ejemplo para todos por su capacidad, corrección, simpatía y valentía. Su empresa y familia son el espejo al cual todos debemos mirar con admiración”, apuntó el expresidente de Falabella, Juan Cuneo Solari, también de destacada trayectoria en la industria.

El funeral del empresario se realizará el lunes en el Cementerio Parque Del Recuerdo.

Dos renuncias emblemáticas

La semana partió con un golpe doble para el Gobierno. Este lunes la ministra Maya Fernández (PS) renunció a cargo en la cartera de Defensa -donde se había desempeñado desde el inicio de la actual administración- en medio de la ofensiva de la oposición por el caso de la venta de la casa de su abuelo, Salvador Allende, al Estado, operación que finalmente se vio frustrada debido a la inhabilidad que establece la Constitución para participar de una operación de este tipo. En este escenario, Fernández enfrentaba varios flancos, como la investigación penal que pesa sobre ella y la senadora Isabel Allende, una acusación constitucional, una comisión investigadora que se abrió en la Cámara de Diputados y una solicitud de remoción en el Tribunal Constitucional. Pese al firme apoyo inicial del Ejecutivo, versiones respecto de que la familia del exprimer mandatario apuntaban a que, una vez vendida al Estado, la casa posteriormente pasaría a la Fundación Allende vía comodato fue sellando la salida de la ministra, quien fue reemplazada por Adriana Delpiano (PPD).

Y el segundo capítulo lo protagonizó el jefe del Segundo Piso Miguel Crispi, estrecho colaborador del presidente Boric, y también uno de los funcionarios de gobierno más cuestionados por la oposición, especialmente por su rol en el caso Convenios, el manejo de la renuncia del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y la propia venta de la casa del ex presidente Allende.

El tercer aniversario del Gobierno

67 % de la propiedad de Colombia Telecomunicaciones vendió el grupo Telefónica.

Al día siguiente de las salidas de Maya Fernández y Miguel Crispi, -y a más de una semana de la renuncia de la exministra del interior Carolina Tohá, -el Presidente Gabriel Boric encabezó una ceremonia de aniversario del tercer año de Gobierno en el parque Lo Varas de Renca. Sin menciones a los sucesos del día anterior, el mandatario dirigió un mensaje optimista con un balance positivo de su administración –“en estos tres años de Gobierno hemos logrado reconciliar orden y avances, luego de una fractura social tremenda. Hemos avanzado y dejado atrás la inestabilidad”, dijo- y trazó la ruta para los meses que queda en un discurso marcado por alusiones futboleras. “El último año de Gobierno, algunos hablan de que el Gobierno empieza a despedirse. Acá no hay despedida. Al minuto 60 el partido está en juego y en disputa. Si estamos empatando, se gana; si estamos perdiendo se da vuelta. Si estamos ganando hay que defender el resultado. Nos quedan 30 minutos de partido, el 25% del Gobierno es mucho tiempo y por eso yo le he dicho a mi equipo que tenemos que estar a firme con la gestión para consolidar lo que hemos avanzado”, manifestó.

¿Recesión en EEUU?

“Odio predecir cosas así. Hay un período de transición, porque lo que estamos haciendo es muy grande”. Esa fue la frase del Presidente estadounidense Donald Trump que volvió a encender las alarmas sobre el futuro de la mayor economía del mundo, tras ser consultado el pasado fin de semana en Fox News sobre la posibilidad de una recesión.

A pesar que al día siguiente cambió su discurso, señalando que “no veo en absoluto” la posibilidad de una recesión, el mercado de valores en Wall Street continua sufriendo por la incertidumbre que ha generado la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca.

Los principales índices bursátiles de EEUU han retrocedido todo lo ganado desde que el Presidente salió electo el pasado noviembre, y el S&P 500 y NASDAQ registran una caída superior al 7% y 11%, respectivamente.

En cuanto a la política comercial, los aranceles volvieron a marcar la agenda. A principios de esta semana, Trump impuso impuestos del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, rompiendo varios acuerdos que habían sido alcanzados por el expresidente Joe Biden. Por su parte, la UE anunció el miércoles que tomará represalias aplicando tarifas de hasta el 50% en productos estadounidenses, incluidos whisky bourbon, jeans y motocicletas Harley-Davidson. Luego EEUU amenazó con aranceles del 200% a las importaciones de alcohol de la UE.

Utilidades de las empresas Ipsa al alza

A solo dos semanas que finalice la temporada de entrega de resultados del último semestre del 2024, gran parte de las compañías ya ha puesto sobre la mesa sus números. En detalle, un conjunto de 24 empresas -de las 28 que forman parte del principal índice selectivo del país- lograron 15 mejoraron sus ganancias, mientras las restantes nueve reportaron retrocesos.

A nivel consolidado, las utilidades totales de estas compañías escalaron un 26%, aunque sin el efecto de la ventas de activos de Enel Américas en Perú, la cifra sería del 6%. En cuanto a los ingresos, estos crecieron un 9%.

Las principales firmas restantes a reportar son Compañía Sudamericana de Vapores, Quiñenco, Aguas Metropolitanas y Aguas Andinas.

La salida de un alto ejecutivo de Enel

Un nuevo remezón sacudió a Enel. El jueves la filial Enel Distribución informó la renuncia de su gerente general, Víctor Tavera Olivos. A pesar de que la salida del directivo no se trataría de una desvinculación, el anunció se da en medio del desafiante escenario que enfrenta la compañía tras los masivos cortes de luz que afectaron al país en agosto del año pasado.

Desde entonces, el Gobierno dio instrucciones para que el regulador iniciara el proceso para revocar la concesión de la distribuidora, un informe que podría demorar hasta 18 meses y ya ha contado con dos auditorías de contraste encargadas por Enel para hacer frente al estudio que realizó la Usach.

Tavera dejará el grupo de capitales italianos el próximo 7 de abril, dejando la firma a la que arribó en 2005, en ese entonces Chilectra.

Tavera lideró desde 2022 la gerencia de la distribuidora, “promoviendo los cambios regulatorios necesarios para el desarrollo de la industria y liderando iniciativas para mejorar la experiencia de los clientes y la eficiencia en las operaciones comerciales”, agregaron desde la compañía. Hasta ayer no habían declaraciones sobre los nuevos desafíos profesionales de Tavera.

La rápida desinversión regional de Telefónica

La compañía de telecomunicaciones española no deja de hacer noticia. En medio de los recientes cambios en su plana ejecutiva y su plan de desinversión en la región, esta semana la multinacional alcanzó un acuerdo para la venta de la totalidad de las acciones de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel).

La participación corresponde a 67,5% del capital social y el valor de la operación asciende a US$400 millones. El comprador del paquete accionario, como se venía hablando hace meses, es Millicom, dueña de Tigo. La transacción contempla la adquisición de 67,5% del capital social de Coltel por parte de Millicom, así como una oferta para la compra de 32,5% restante, actualmente en manos del Estado colombiano y otros inversionistas, bajo las mismas condiciones económicas.

Con este movimiento, Telefónica pasa a desprenderse de su segunda operación en América Latina, luego de vender Argentina al gigante Telecom, del grupo Clarín. Ello forma parte de la reducción gradual de su exposición en Hispanoamérica, lo que podría llevar al fin de su matriz regional como se conoce hasta el momento.

La apuesta de BHP

Esta semana, el gigante minero BHP anunció en Diario Financiero que una de las tres minas que posee en el país, Cerro Colorado, despertará de su letargo hacia fines de la década, “ojalá en 2028”.

La australiana señaló que “prontamente” solicitará una prórroga que extiende el permiso de cierre temporal del yacimiento por tres años más, período en el que apostará por su reapertura activando la tramitación ambiental respectiva. Además, el proyecto considera la construcción de un acueducto de hasta 160 kilómetros.

La faena que operó por 30 años produjo su último cátodo de cobre en noviembre de 2023, fecha en que venció su permiso de explotación minera y, además, se enfrentó al problema del suministro hídrico.

La inversión inicial contemplada para reabrir Compañía Minera Cerro Colorado oscila entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones y se trata de la segunda iniciativa de mayor capital que considera el plan de crecimiento de BHP en el país, que oscila entre US$ 10.100 millones y US$ 13.700 millones en esta y la próxima década.

AFP UNO se adjudica la última subasta

Se abrieron los sobres. El lunes la Superintendencia de Pensiones realizó la apertura de los sobres que contenían el detalle de la oferta presentada por AFP UNO, en el marco del proceso de licitación de nuevos afiliados nuevos, para el período 2025-2027.

A pesar que era sabido que AFP UNO se quedaría con la subasta, tras ser el único postor, luego de que en Modelo decidieron restarse, lo nuevo fue la oferta de comisión, en esta oportunidad de 0,46%, menor al 0,49% de la última licitación

El acontecimiento marcó el fin de una etapa. El proceso fue el último de la subasta de nuevos afiliados, ya que con la promulgación de la reforma se hará el llamado a la nueva licitación del 10% del stock de afiliados, dejando atrás el actual modelo.