Lo que debes saber al terminar la semana | Escondida, Hermosilla y cortes de luz

Esta semana, los ojos de los operadores de materias primas estuvieron puestos en Chile.

El lunes el cobre comenzó a subir, alcanzando un alza de 1,81%, llegando a US$ 4,1 la libra, tras haber cotizado la semana previa en sus niveles más bajos desde marzo. Los inventarios en Shanghái cayeron por quinta semana consecutiva, señal de estabilización de la demanda a corto plazo.

Tras ello estaba la sombra de Escondida. Faltaban horas para que se conociera el avance de las negociaciones que llevaban a cabo la empresa BHP –dueña de la mina- con el sindicato N°1 de trabajadores. La posibilidad de que no saliera humo blanco se cernía sobre el mercado, contribuyendo al repunte del metal rojo. Escondida es el mayor proveedor del mineral del mundo y su producción representa el 5% del cobre extraído a nivel global, dato clave en un momento de escasez en el suministro de concentrado, la materia prima utilizada para alimentar las fundiciones. Había de qué preocuparse.

La frase de la semana "Este es un año de elecciones municipales y la verdad que no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quién es el alcalde y la alcaldesa, porque necesitamos líderes locales que estén dispuestos a escuchar a las personas para conocer sus necesidades” MICHELLE BACHELET, exPresidenta de la República

Y así llegamos al martes, con el anuncio de BHP de la activación de un plan de contingencia ante el inicio de la huelga legal en la mina.

Esto luego que no se alcanzara un acuerdo durante el proceso de mediación obligatoria con la Inspección del Trabajo, donde las diferencias en el bono de término de conflicto distanciaron a las partes. Mientras BHP ofrecía $ 27 millones el sindicato pedía $ 32 millones, una cifra histórica para la minería.

El viernes, el metal rojo abrió con sus precios al alza, hasta que cerca de las 8 de la mañana; BHP anunció que junto a los líderes sindicales habían alcanzado un acuerdo salarial preliminar, preparando el escenario para una reanudación de la producción. Los precios del cobre cayeron tras el anuncio.

En el transcurso del día llegaría la noticia de un cierre satisfactorio de las negociaciones, el que todavía se debe refrendar en votación este fin de semana.

Enel, Pardow y la caducidad de la concesión

De lunes a viernes también hubo expectación por los cortes eléctricos, especialmente por los 200 clientes que hasta ayer viernes se encontraban sin energía en la Región Metropolitana, principalmente concentrados en comunas de la zona norte.

Pero antes de eso pasaron muchas cosas. Partiendo por las repercusiones que tuvieron las declaraciones del ministro de Energía, Diego Pardow en la Tercera, sobre avanzar hacia una empresa estatal de electricidad que participe en el mercado de la distribución. La propuesta no tuvo el apoyo del Gobierno.

El lunes temprano, la ministra vocera, Camila Vallejos dijo que no era el momento para discutir la participación estatal en distribución eléctrica: "No es la solución para la emergencia", aseveró.

Más tarde la ministra de Obras Públicas, Jessica López señaló que consideraba que no era viable. Si bien apuntó a que Enel ha tenido un trabajo deficiente, dijo que una empresa estatal sería compleja y que para eso existe la alianza público-privada, porque con los presupuestos anuales no da el espacio para invertir en infraestructura.

Es decir, Pardow se quedó solo.

Y así llegamos a la medianoche del martes. A las 23:59 de ese día, la eléctrica de capitales italianos tenía que cumplir con la disposición de la autoridad de reponer el total del suministro eléctrico y/o justificar los casos en que no se pudiese concretar junto con un plan para volver a conectarlos.

Finalmente, el viernes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que no se había dado cumplimiento a la última meta, por lo que el proceso de caducidad de la concesión seguirá adelante.

La siguiente fase dentro del procedimiento es la preparación de un informe técnico por parte de la entidad fiscalizadora que contemplará la revisión de estándares y obligaciones normativas considerando -también- aspectos relevantes de la auditoría que se ha encargado para revisar los procesos internos de la compañía.

Caso audios avanza

Es uno de los procesos más mediáticos que investiga la Fiscalía Nacional. El caso Hermosilla o también denominado caso audios, está en momentos decisivos.

Esta semana el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló en entrevista en Radio Bío Bío que era “impredecible” la investigación en contra del abogado Luis Hermosilla, debido a la cantidad de antecedentes que podrían surgir de la revisión de sus miles de mensajes en WhatsApp. Asimismo, reveló que un funcionario público estaría involucrado.

Horas después se conoció que no sería uno, sino dos los funcionarios involucrados: Uno del SII y otro de la Tesorería General de la República. Tras ello también se conocieron las declaraciones de Hermosilla.

Al abogado se le imputan los delitos de soborno, lavado de dinero e ilícitos tributarios, y será formalizado el 21 de agosto en el 4° Juzgado de Garantía.

Primer traspié de Etcheberry en el SII

Luego de su triunfal retorno al Servicio de Impuestos Internos (SII), y de conocerse que ha sido difícil armar una terna de postulantes para el puesto, debido a que se da por seguro que será el actual director interino quien se quede al mando del servicio; Javier Etcheberry dio un paso en falso esta semana.

En la tarde del martes, un sorpresivo correo electrónico llegó a las casillas de varias empresas, sociedades de inversión y emprendedores de parte del SII.

El texto señalaba que el contribuyente debía modificar su domicilio tributario, debido a que según los registros del servicio, su actividad económica no sería compatible con tener una oficina virtual. En el marco de la pandemia, muchos contribuyentes abandonaron sus espacios físicos de operación, cambiándolos por sus domicilios personales u oficinas virtuales, donde comparten "techo" con otras personas o negocios. Así, se masificó el concepto de "cowork". Ante ello, el mail encendió las alertas.

El tema se tomó los titulares y las RRSS, ante lo cual esa misma tarde el SII envió un comunicado aclarando lo sucedido y, a la vez, reconociendo un error en el envío del correo a un grupo de contribuyentes.

Bachelet en campaña y con nuevo cargo

Una agenda activísima ha tenido en los últimos días la exPresidenta de la República, Michelle Bachelet. Sin duda la más polémica fue cuando el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic inauguró el primer Servicio de Atención Primaria (SAR) de la comuna, que lleva el nombre de la exMantadaria, quien figura en las encuestas como la principal carta del oficialismo para las próximas presidenciales.

Bachelet aprovechó esa oportunidad no sólo para hablar de salud, sino también para hacer un llamado a "no votar por cualquier candidato" en las elecciones municipales.

Pero su presencia mediática traspasó el ámbito político. El Banco Mundial anunció el miércoles el establecimiento de un Consejo Asesor de Alto Nivel sobre Empleo, una nueva iniciativa que identificará políticas y programas factibles para abordar la inminente crisis laboral en el sur global. Y será Bachelet quien lo copresidirá.

Japón sigue sorprendiendo...

...Pero esta vez con la noticia de que su primer ministro, Fumio Kishida, no se presentará a la reelección como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), tras niveles mínimos de aprobación de la formación debido a una serie de escándalos de financiamiento que salpicaron a varios altos cargos del Gobierno.

Los analistas ven en la decisión de Kishida de no postularse para un segundo mandato una opción que pavimentaría el camino para elegir un nuevo líder que -a diferencia de Kishida-apoye los esfuerzos del Banco de Japón por normalizar la política monetaria.

Resultados para todos los gustos

Esta semana se conocieron varios resultados empresariales en Chile y el mundo.

Walmart mejoró sus previsiones para el año, disparándose este jueves su acción un 6,5 % en EEUU.

En Chile, esta semana se conocieron los resultados de CAP, que registró pérdidas semestrales debido, principalmente, al desempeño negativo de la siderúrgica Huachipato.

En el segundo trimestre del año, la acerera tuvo una pérdida neta de US$ 311,9 millones, muy por encima de la pérdida de US$ 168,1 millones registrada en el mismo periodo del año anterior. En el semestre, las pérdidas totalizaron US$ 350,5 millones.

La estatal ENAP presentó resultados discretos, logrando utilidades de US$ 172,7 millones en los primeros seis meses de 2024 y un Ebitda de US$ 474,4 millones. Esto representa una caída del 49,3% en utilidades respecto al mismo periodo de 2023.

Las buenas noticias vinieron de parte de Empresas Copec, que anotó un alza en sus ganancias trimestrales impulsadas por su filial forestal.

La compañía, perteneciente al grupo Angelini, tuvo una utilidad de US$ 288 millones, equivalente a un alza de 392% respecto del mismo lapso de 2023.

De cilindros a bombonas

Y el mismo grupo Angelini sorprendió a todos este viernes al anunciar que su filial Abastible compró la división de gas licuado de la Compañía Española de Petróleos (Cepsa), en una operación que alcanzaría los 275 millones de euros. De esta forma se convertirá en el principal operador de gas envasado en España y el quinto en Portugal.