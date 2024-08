Lo que debes saber al finalizar la semana | Formalizaciones, Daza, Falabella y Nvidia agitaron la agenda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Partimos la semana con la expectación de cómo terminaría la formalización por el Caso Audios. Si la semana anterior fue intensa en este contexto, esta última no se quedó atrás y alcanzó su hito más importante. El pasado martes la jueza Mariana Leyton, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos, en el marco de las imputaciones en su contra por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

Uno de los puntos más controversiales fue que al reconocido jurista no se lo envió a Capitán Yáber, como se esperaba, sino que Gendarmería dictaminó su ingreso a Santiago 1. A pesar de que al día siguiente fue trasladado al anexo penitenciario, la decisión alcanzó connotación nacional.

El Presidente de la República, señaló aquel mismo martes que “es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”. Fueron justamente estas declaraciones las que encendieron la discusión por una eventual “politización” del caso acusada por el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla. Desde entonces, las declaraciones cruzadas entre la defensa del penalista y el Gobierno colmaron el debate público, con ministros del Estado que salieron al paso para negar un “intervencionismo” del Mandatario.

La frase de la semana "¿Qué pasa si hay fiscales (en los mensajes) que están relacionados con la causa, que le han pedido a él favores también?" Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano Luis

En medio de este debate, la defensa de Hermosilla confirmó que pidió al Ministerio Público los registros del celular de su hermano, y emplazó a las autoridades: “¿Qué pasa si hay fiscales (en los mensajes) que están relacionados con la causa, que le han pedido a él favores también?”.

La interpelación motivó la respuesta de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que reconoció chats entre la persecutora líder de la división, Lorena Parra, y Luis Hermosilla, pero descartó que estos incurrieran en “inhabilidad” y aseguró que no le impiden investigar el Caso Audios.

Luego de que Ciper revelara que el abogado Luis Hermosilla habría sostenido conversaciones con el exfiscal del Ministerio Público, Manuel Guerra, surgió una nueva arista. Estas conversaciones se habrían centrado en ciertas causas que estaban bajo investigación y que eran de interés para el penalista. Por esta razón, la Fiscalía ha comenzado a desarrollar diligencias para investigar si hubo irregularidades en las resoluciones judiciales relacionadas con dichas causas.

Paralelamente, el Caso Factop vivió su propio proceso. Topelberg, quien es acusado por el Ministerio Público y los querellantes de formar parte del esquema de facturas falsas y estafa del factoring, cumplió cuatro jornadas de audiencia, en la que prestó declaración judicial. En ellas reconoció haber filtrado el polémico audio que destapó la arista de Hermosilla y Villalobos. Desde su defensa, reiteraron que el esquema delictivo fue liderado por los Sauer y a espaldas de su defendido.

Daza aterriza en el Gobierno argentino

A dos meses de que el economista chileno José Luis Daza emergiera como una clara opción para asumir como secretario de Política Económica de Argentina, el pasado martes el Gobierno trasandino oficializó su nombramiento.

El ministro de Economía del país vecino, Luis Caputo, fue el encargado de anunciar la llegada del chileno al equipo del Presidente Javier Milei. “Se incorpora un grande al equipo económico como secretario de Política Económica: Bienvenido, José Luis Daza”, expresó Caputo en su cuenta de X.

El economista chileno asume un rol crucial: renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La prueba de fuego de Daza será conseguir un nuevo préstamo de US$ 540 millones, donde deberá convencer al chileno Rodrigo Valdés, actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, de que el plan económico del vecino país está en marcha y necesita consolidar su accionar

“En este momento, no hay nada más importante en mi vida que aportar, aunque sea un grano de arena, al proyecto del Presidente Javier Milei”, expresó el ahora brazo derecho del ministro de Economía, quien ya está evaluando un viaje a Arabia Saudita para levantar capital e inyectar dólares a la economía argentina.

Falabella de vuelta

Una semana redonda vivió el retailer más grande del país. El holding comenzó su buena racha sorprendiendo con los resultados del segundo trimestre. La firma reportó utilidades de US$ 122 millones, un 135% más que en el mismo periodo del año pasado.

Apenas 24 horas después, Falabella anunció el cierre de la venta del centro comercial Open Plaza Kennedy y el Hotel Marriott a Parque Arauco, que deberá desembolsar cerca de US$ 200 millones por los activos.

Ripley revierte pérdidas

El rally que vive Ripley en la bolsa viene de la mano de mejores indicadores. La firma es la acción del S&P IPSA con mejor rendimiento en lo que va del año (el precio de sus papeles subió un 50%), y el pasado jueves sus resultados financieros ratificaron su buen desempeño económico.

Durante el segundo trimestre de este año, la empresa ligada a la familia Calderón reportó ingresos por $ 514.037 millones, un 9,2% más que en igual período de 2023.

El mejor desempeño del consumo en Chile y Perú impulsó el cambio de tendencia en su última línea y permitió que las utilidades del segundo trimestre alcanzaran $11.129 millones, en contraste con las pérdidas por $19.686 millones en el mismo período del año pasado.

Nvidia y Dell muestran resultados

Y llegó el día. Nvidia presentó el miércoles los resultados correspondientes a su segundo trimestre fiscal, en los que obtuvo una utilidad de US$ 16.599 millones, lo que representó un incremento del 168% desde los US$ 6.188 millones del mismo periodo del año anterior. A pesar del crecimiento, la compañía no dejó satisfecho al mercado y sus acciones llegaron a caer un 7% en las 24 horas siguientes.

De cara al próximo trimestre, la firma anticipó ingresos por US$ 32.500 millones, encima de los US$ 31.770 millones previstos por el mercado, con un margen bruto del 74,4%. Al mismo tiempo, anunció un nuevo programa de recompra de acciones de US$ 50.000 millones.

Un día después fue el turno de otra tecnológica. El jueves, Dell superó las expectativas de los analistas para el trimestre tanto en ingresos como en ganancias. La facturación total subió un 9% interanual, liderada por un crecimiento del 38% en los ingresos del Grupo de Soluciones de Infraestructura. Los resultados sorprendieron, y sus acciones llegaron a subir un 7% durante la jornada de ayer viernes.

Economía de EEUU como avión

EEUU revisó el crecimiento del PIB del segundo trimestre, y lo hizo al alza, hasta el 3% en tasa interanual, frente al 2,8% que había arrojado la primera lectura, según datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Esta revisión se ha ubicado por sobre lo anticipado por el consenso, que esperaba que se mantuviera sin cambios en el 2,8%.

De esta manera, la economía estadounidense se acelera más de lo pensado inicialmente desde el primer trimestre, un periodo en el que el PIB creció un 1,4%, debido a la inversión privada en inventarios y una aceleración del gasto de los consumidores, que fueron parcialmente compensados por una desaceleración de la inversión fija residencial.

Chile Summit en India

En la ciudad de Nueva Delhi se llevó a cabo la inauguración de Chile Summit India 2024, un evento que buscó fortalecer los lazos institucionales y promover el comercio bilateral entre ambas naciones. El Canciller Alberto van Klaveren y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, fueron algunas de las principales autoridades presentes.

Desde el Gobierno recalcaron que India es una de las economías más dinámicas del mundo y que ofrece oportunidades únicas para Chile. En ese contexto, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, destacó que las exportaciones de alimentos chilenos a India han crecido casi un 1.000% desde 2013. Además, Fernández señaló que Chile tiene el potencial de ir más allá y ofrecer servicios en las industrias creativas, agrícolas y mineras, subrayando que existen más de US$ 1.100 millones en oportunidades de exportación de productos que India actualmente importa de otros países.

Entre los puntos pendientes del encuentro se destacó la necesidad de avanzar en la suspensión de los elevados aranceles que tiene ese país.

Leve baja en el desempleo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación nacional en el trimestre mayo–julio alcanzó el 8,7%. Este dato implicó un leve descenso de 0,1 punto porcentual respecto al mismo período de 2023. En el caso de las mujeres, el desempleo subió al 9,1%, mientras que en los hombres retrocedió al 8,3%. A su vez, los cesantes superaron los 800 mil, un nivel que no se veía desde octubre de 2023.

La creación de empleo fue impulsada por el sector informal, que registró un aumento del 5,4%—unas 130.744 personas—mientras que el empleo formal creció en un 1,5%, equivalente a unas 98.088 personas.

Nuevo presidente del Banco Central de Brasil

Gabriel Galipolo fue elegido como el próximo presidente del Banco Central de Brasil. La decisión fue tomada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y anunciada el pasado jueves por el Ministerio de Hacienda.

El nombramiento de Galipolo debe ser confirmado por la Comisión de Asuntos Económicos del Senado y luego por el pleno del Senado antes de que asuma el nuevo cargo a partir de enero. La ley brasileña establece un mandato de cuatro años para el presidente del Banco Central, por lo que Galipolo estará en el cargo hasta finales de 2028.

El actual presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, fue designado por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) hace cuatro años. La salida de Campos se da en medio de fuertes críticas por parte de Lula, específicamente por no reducir las tasas de interés, que actualmente se sitúan en un 10,5% anual.

El movimiento fue visto en el mercado financiero como una forma de permitir al Gobierno una transición sin problemas. Galipolo siempre ha sido considerado el favorito de Lula para la nominación.

El nuevo llamado del CFA

Ad portas de que el Gobierno ingrese la Ley de Presupuestos 2025 al Congreso a fines de septiembre, el pasado jueves el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) hizo un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para que continúen conteniendo las presiones de gasto público, no solo para este año, sino también para los próximos.

La entidad presidida por Jorge Rodríguez Cabello detalló que las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP) muestran que el "estrés de las finanzas públicas" se prolongará entre 2025 y 2028, y que habrán "pequeñas holguras" para nuevos gastos.

Los consejeros propusieron dos medidas ante el Ejecutivo y el Legislativo para cumplir las metas fiscales y estabilizar la deuda: que realicen un "esfuerzo" para que en las próximas leyes de Presupuestos el gasto público no crezca a tasas mayores al 1,6% en promedio entre 2025 y 2028; y que el financiamiento de activos mediante deuda se mantenga "acotado" en ese período.