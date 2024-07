IPC en Chile y EEUU, informe de pensiones y secreto bancario movieron las aguas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La semana partió con la publicación del IPC de junio, que registró una caída mensual de 0,1%. Con esto, la inflación anual se ubicó en 4,2%, mientras que en el primer semestre acumuló un avance de 2,4%. Es la primera vez en este año que el IPC mensual tiene una variación negativa, por efecto del CyberDay y la caída del precio de la gasolina.

En contraste, la electricidad aumentó 7,2%, lo cual no pasó indiferente. Ese mismo día los ojos nuevamente se posaron en el ministerio de Energía, quien recibió espolonazos de todos los sectores. Todos esperaban que el alza en las cuentas de la luz se gatillaran a partir del 1 de julio, lo cual se empezaría a ver reflejado bien entrado este mes, cuando comenzaran a llegar las primeras cuentas a los clientes. Sin embargo, lo que nadie recordó es que en junio ya se había advertido que vendría un alza de las tarifas de distribución que corresponden a un 20% de las cuentas, el 70% es energía y 10% transmisión. Esto, debido a que las distribuidoras llevan 42 meses acumulados sin ajuste de sus tarifas.

El comunicado de IPC del INE, en tanto, abrió una nueva vía de ataque a Diego Pardow. El martes, las bancadas de la UDI, Evópoli y Demócratas en la Cámara Baja dijeron que no seguirán reconociendo al ministro de Energía como "un interlocutor válido" para abordar la tramitación del nuevo subsidio eléctrico. En una carta de protesta enviada al Presidente Gabriel Boric, acusaron que no se ha transparentado "la verdadera magnitud del alza que existiría al descongelar el precio de las cuentas de la luz en el país". Ahí mismo solicitaron que se designara a otro ministro o algún representante de la cartera para conducir dicha tramitación.

La frase de la semana " Hubo debate en el sector del gran empresariado chileno que no cayó bien, pero no importa porque no les caemos bien” GABRIEL BORIC, Presidente de la República, en el marco del Día de la Dignidad Nacional

El miércoles el tema siguió dando vueltas. Diputados de Demócratas y Amarillos señalaron que recolectarán firmas para impulsar una interpelación al secretario de Estado. Ante ello, Pardow señaló que el Congreso tiene las atribuciones que le entrega la institución, mostrando su disponibilidad a atender las inquietudes de los parlamentarios en el formato que ellos determinen que tienen que hacerlo, “si es en la Comisión o si tiene que ser en un formato de interpelación no hay problema”, dijo. Al cierre de esta edición los parlamentarios no contaban con las firmas.

Inflación no cede

Cuando en el aire todavía quedaba dando vuelta el IPC de junio, el Banco Central publicó la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE), la cual arrojó que los analistas han elevado sus proyecciones de inflación para este año y el próximo, debido al impacto del alza en las tarifas eléctricas.

Se estima ahora que la inflación aumentará a 4,2% en 2024, versus el 3,9% que se proyectaba el mes pasado. Para 2025 la expectativa pasó de 3% a 3,4%.

En julio el IPC registraría un alza de 0,5%, tras una caída de 0,1% en junio, mientras que en agosto se espera un aumento de 0,3%.

En cuanto a la Tasa de Política Monetaria, se prevé que el Banco Central la reduzca en 25 puntos base en su próxima reunión, dejándola en 5,50%, tal como se esperaba anteriormente.

Reforma previsional

Luego de dos meses de trabajo, la comisión técnica de pensiones emitió su informe respecto del análisis que realizó de la reforma previsional presentada por el Gobierno y posibles alternativas.

Dentro de los acuerdos alcanzados está la idea de que se incremente la cotización un 6% con cargo al empleador y una gradualidad de un punto por año. Además, se propuso subir el tope imponible desde las UF 84,3 ($ 3.167.308) hasta UF 126,6 ($ 4.756.597), de manera gradual.

También hubo consenso en que no se divida la industria, que se mantenga el cobro de la comisión por flujo y no saldo, que haya licitación de stock de afiliados y que el esquema actual de multifondos pase a uno de fondos generacionales.

En los comisionados hubo consenso en compensar a las mujeres por la mayor expectativa de vida y en sumar un “bono tabla” como componente permanente del nuevo seguro social. Pero, no hubo acuerdo respecto al beneficio dentro de una misma generación (intrageneracional) en los términos en que está diseñado en el proyecto. Ahora lo que viene es la discusión política.

Avanza el secreto bancario para la UAF

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la indicación que permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir el levantamiento del secreto bancario sin la necesidad de pasar por un tribunal.

Para el 23 de julio se espera que la Comisión despache el proyecto de ley para continuar su trámite en la Sala del Senado.

Esta indicación permite que cuando se trate de una operación sospechosa previamente reportada o detectada por la UAF, se pueda requerir información bancaria a través de un proceso rápido para ejercer las acciones de fiscalización, eliminando el requisito judicial y reemplazándolo por uno administrativo sometido a distintos controles para resguardar su correcto ejercicio.

IPC de EEUU y sus coletazos

El dato de inflación de EEUU de junio, que se conoció el jueves, sorprendió. Cayó 0,1% en el mes de junio, llegando la inflación en 12 meses a 3%, animando a la Reserva Federal para que este año recorte las tasas.

Hasta ahora Jerome Powell se había mostrado muy cauto para adelantar un posible movimiento del banco central. Con el dato de IPC de junio, ya no quedan dudas que las bajas de tipos vienen.

La cifra tuvo muchos coletazos en el mercado. Partamos por las divisas. El yen repuntó frente al dólar, logrando el mayor rebote en dos años. El euro también subió frente al dólar, igual que la libra esterlina.

El mercado de bonos respondió con una caída de la deuda americana. El bono americano a diez años se ubicó por debajo del 4,2%, algo que no sucedía desde marzo. La deuda europea también responde con compras por parte de los inversionistas y su correspondiente caída de la rentabilidad.

Un movimiento telúrico también se produjo en los índices tecnológicos de Wall Street, debido al descenso de los rendimientos de los bonos. ¿La razón? Se produjo un cambio de carteras con la salida desde las Siete Magníficas hacia firmas de menor capitalización.

Tras el dato de inflación, el mercado estima que la Fed hará tres recortes para este año, en las cuatro reuniones que le quedan. Analistas apuntan a que Powell realizará su primer ajuste en septiembre y seguirá en noviembre y diciembre.

Rodrigo Valdés seguirá “incomodando” a Milei

Luego de las críticas de Javier Milei al director para el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, el chileno Rodrigo Valdés, que encabeza formalmente las negociaciones con Argentina, la vocera del FMI, Julie Kozack, respaldó al economista del FMI.

Señaló que la directora del organismo, Kristalina Georgieva, “tiene total confianza en Rodrigo Valdés y su equipo senior completo y el resultado es que la vinculación con las autoridades argentinas se mantiene activo y constructivo", apuntó.

Georgieva viajará la semana del 20 a Paraguay y luego a Brasil para participar de la reunión de ministros de Economía y Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, de la que se prevé que participe también el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Ante la posibilidad de una bilateral, Kozack indicó que todavía no está la agenda.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para aclarar que aún no hay negociaciones para un nuevo acuerdo, y dijo que las conversaciones en curso se relacionan con el programa actual.

Walmart en huelga

El miércoles la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart, que reúne a varios sindicatos de la empresa, inició una huelga legal. La paralización se gatilló luego que no llegaran a acuerdo en las negociaciones por beneficios laborales, como incrementos de sueldo, reajustes y bonos.

La cadena estadounidense, que en Chile opera con las marcas Lider, Express de Lider, aCuenta y Central Mayorista, tiene cerca de 80 supermercados cerrados (20% de los 395 supermercados que Walmart opera a lo largo de Chile) y otros 53 funcionando parcialmente, generando intermitencias en la atención a público.

El viernes la compañía anunció que cerró un proceso de negociación colectiva con SNUF, una organización sindical que reúne a más de 1.500 colaboradores.

$ 10 de alza

Este viernes varias estaciones del metro de Santiago tuvieron que cerrar debido a las manifestaciones de estudiantes en las cercanías y en el interior de la red.

Todo este movimiento se gatilló tras el anuncio de alza de tarifas del transporte público de $20, recomendada inicialmente por el panel de expertos, la cual finalmente quedó en $10, luego que el Presidente Boric pidiera a al ministro de Transportes buscar un mecanismo para que el alza no impactara tanto.

El incremento parcial de $10 tendrá un costo de casi US$ 6 millones hasta fin de año. Juan Carlos Muñoz, eso sí advirtió que los recursos no son infinitos. Sobre la posibilidad de nuevos aumentos, expresó que las tarifas no pueden quedar congeladas eternamente, ya que se requieren más recursos al desacoplarse de los costos reales.

Y WOM se fue al CIADI

Y finalmente WOM inició el proceso de arbitraje ante el CIADI por el cobro de boletas de garantía de US$50 millones por incumplimiento de los plazos de la construcción de la red 5G y FON. La compañía había decidido ir al CIADI en diciembre 2023, pero lo mantenía pendiente mientras negociaba con el Gobierno.

Luego que el CDE pidiera alzar la medida prejudicial al no haberse iniciado el arbitraje en el plazo de 6 meses, la compañía indicó anunció que dio inicio al proceso.