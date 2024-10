Lo que debes saber al terminar la semana | La caída del poderoso juez Muñoz, la acusación contra Monsalve y el nuevo rol de Cordero se toman la agenda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Se hace extremadamente difícil definir el hecho que marcó la semana, porque hubo varias cosas de alto impacto. Pero sin duda la acusación constitucional al juez Sergio Muñoz y el fin de su carrera en la Corte Suprema, fue algo que quedará para la historia.

Muñoz, el hombre fuerte de la implacable Tercera Sala de la Corte Suprema, fue destituido del Poder Judicial y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por cinco años. La razón: notable abandono de deberes.

La destitución generó controversia. Juristas, abogados constitucionalistas salieron a opinar del tema y hasta el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, el jueves por la mañana en un punto de prensa, criticó el hecho, indicando que "utilizar las AC contra un juez para enjuiciar sus sentencias sienta un precedente peligroso”.

La frase de la semana "El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel. Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello". GABRIEL BORIC, Presidente de la República en punto de prensa sobre salida de exsubsecretario Monsalve.

La caída de Monsalve

Cuando se pensaba que la destitución del juez Muñoz sería la noticia más fuerte en materia política, vino algo inesperado: la caída del subsecretario Manuel Monsalve, quien el jueves pasado al mediodía, anunció su renuncia luego que se hiciera pública una denuncia en su contra por abuso sexual presentada por una mujer de 32 años ante la fiscalía.

Tras el anuncio de Monsalve, Presidencia emitió un comunicado en el que indicó que asumió como subsecretario del Interior el hasta ese minuto titular de Justicia, Luis Cordero, quien será sucedido en ese puesto por el actual subsecretario del ramo, Jaime Gajardo.

Luego de los precipitados hechos, la ministra del Interior, Carolina Tohá informó que el Ejecutivo se enteró el martes de la denuncia y que esa misma noche hubo una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y Manuel Monsalve. “En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él (Monsalve) viajara a su casa donde está su familia, a la Región del Biobío, para informarles de la situación”.

La llegada de Cordero a la subsecretaría también fue tema. Los comentarios apuntan a que su destino final será el Ministerio del Interior, en reemplazo de Tohá, si define dejar el cargo para asumir una candidatura presidencial.

Pero sin duda el momento más álgido fue ayer cuando el Presidente de la República, Gabriel Boric hizo un punto de prensa que se extendió por casi una hora en el cual el mandatario explicó con detalles cómo La Moneda se enteró de la acusación y por qué sólo hasta el jueves Monsalve salió del cargo.

Boric también reveló parte de la conversación con el exsubsecretario la noche del martes. “Me comentó que él había revisado las cámaras del hotel… ahora si hubo obstrucción a la justicia no tengo conocimiento de aquello” y, luego complementó con que “el subsecretario me dijo que revisó las cámaras para saber qué es lo que había pasado, no conozco nada de adulteración de pruebas, pero entiendo que la PDI ya ha estado en el hotel y en la pieza”. Estas frases sólo avivaron más la polémica.

El espaldarazo a Marcel de S&P

La agencia calificadora, Standard & Poor’s le dio este martes una buena noticia al ministro de Hacienda, Mario Marcel, al revisar la perspectiva para la calificación de deuda de Chile de “negativa” a “estable”, citando una mejora en la trayectoria fiscal del país.

La medida significa que disminuye el riesgo de una rebaja en la nota de crédito del país, luego de que en octubre del año pasado le asignara perspectiva negativa, lo que sugería una posible rebaja dentro del siguiente año.

Al mismo tiempo, la agencia mantuvo la calificación de la deuda soberana del país en moneda extranjera sin cambios en el nivel de “A”.

El ministro Marcel manifestó a través de un comunicado que se trata de una noticia “positiva” para el país y “un reconocimiento a los sustantivos avances en consolidación fiscal desde que asumió este Gobierno, en concordancia con el compromiso de las autoridades de un estricto apego a la regla de balance y a recuperar la salud de las finanzas públicas”.

El vamos al mega proyecto de Oscar Lería

Quien también esta semana recibió una buena noticia fue la familia Lería. El proyecto de Inmobiliaria El Refugio recibió de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (Coeva) el vamos a la iniciativa, que estuvo por más de siete años en tramitación ambiental.

La luz verde se dio luego que el Servicio de Evaluación Ambiental recomendara de manera favorable la aprobación de la iniciativa, emplazada en un área de 1.015 hectáreas de suelo urbano en la Región de Valparaíso.

Es el proyecto inmobiliario más grande que se desarrolla actualmente en el país: contempla, en un plazo de 45 años, más de 14 mil viviendas, con una inversión estimada superior a los US$ 2 mil millones.

En el desarrollo del proyecto, llamado Maratué, trabaja la oficina de arquitectos especialista en diseño urbano, BL Arquitectos, y también sumó a su equipo al estudio del reconocido arquitecto y urbanista internacional Norman Foster y la fundación que lidera, con sede en Madrid, que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Lagarde y la baja de tipos

Al filo del cierre de la semana, el Banco Central Europeo, encabezado por Christine Lagarde, no se salió del libreto y acometió su tercera bajada de tipos este año, la primera realizada de forma consecutiva y que dejó la tasa en el 3,25%, niveles desconocidos desde marzo del pasado año.

La fuerte caída de la inflación, que se situó por debajo del objetivo del 2% en septiembre, y los débiles indicadores de actividad económica justificaron la decisión del Consejo de Gobierno.

"Todas las lecturas, tanto de precios como de actividad económica e incluso nuestras encuestas apuntaban en una misma dirección para la inflación: a la baja. Hemos tomado la decisión correcta", señaló la presidenta del BCE.

Banco Central también sin sorpresas

El Consejo del Banco Central evitó las sorpresas y recortó en 25 puntos base (pb.) la tasa de interés, para situarla en 5,25%, en su penúltima reunión del año realizada entre miércoles y jueves.

La decisión fue adoptada por la unanimidad de los consejeros y está en línea con las expectativas de los analistas en las últimas encuestas, como la de Expectativas Económicas y de Operadores Financieros y la recomendación del Grupo de Política Monetaria.

El movimiento se da en circunstancias de que la inflación ha mostrado un retroceso en el mes de septiembre, pero en la previa de un fuerte ajuste al alza en el precio de las tarifas eléctricas, lo que se reflejaría más fuertemente en octubre.

En su comunicado, la entidad presidida por Rosanna Costa recalcó que la variación anual del IPC, en la serie referencial empalmada, se redujo a 4% en septiembre, al mostrar una variación mensual de 0,1%, lejos del 0,3% promedio que estimaban los analistas.

Hacia adelante, eso sí, el emisor dio señales de que los recortes continuarán pero a un ritmo más pausado. "El Consejo estima que, de concretarse los supuestos del escenario central del IPoM de septiembre, la TPM seguirá reduciéndose hacia su nivel neutral. Esto ocurrirá a un ritmo que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación", señalaron las autoridades.

Nuevo corte de Enel en Brasil

Días complejos está viviendo Enel en Brasil. Esta semana la compañía enfrentó un nuevo apagón en Sao Paulo, ya que recordemos que hace unos meses pasó por una dificultad similar que llevó incluso a la intervención de los mandatarios de Brasil e Italia: Lula da Silva y Giorgia Meloni.

El nuevo apagón vino acompañado de una lluvia de críticas a la gestión de la compañía, la cual señaló que los cortes se debieron a una tormenta “muy atípica”, con vientos de 170 kilómetros por hora que afectaron a 17 líneas de alta tensión y a 11 subestaciones en Sao Paulo, que dejó sin luz a 3,1 millones de clientes.

Para mala suerte de Enel, el corte se produjo a días de las elecciones de alcaldes, lo cual llevó el tema al plano político. Así el actual alcalde y candidato a la reelección, Ricardo Nunes, y su rival, el izquierdista Guilherme Boulos, pidieron a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica que cancele el contrato con Enel, tras el tercer gran apagón en menos de un año.

La agencia reguladora anunció el sábado la apertura de una investigación. En tanto, el jueves Enel dio por superada la crisis.

La última apuesta de Elberg

El empresario Eduardo Elberg dio un salto importante en su incursión en el rubro automotriz: llegó a la propiedad de la gigante Astara a nivel global.

La firma española, con presencia en 19 países, comunicó que Elsan, sociedad relacionada al grupo Algeciras -brazo de inversiones de Elberg- integrará su participación en la filial de Europa y se convertirá en accionista de Astara con el 17,6%. La transacción le permite a Elberg tener cupos en el directorio de la compañía ibérica.

Astara registra 200.000 ventas de vehículos al año, una facturación anual en 2023 de 5.200 millones de euros, y un amplio portafolio de las marcas de automóviles más relevantes como: Ferrari, Alfa Romeo, Bently, BYD, Jeep, Mitsubishi, Maserati, Fiat, entre otros.

Un premio Nobel con cercanía a Chile

La Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson "por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad".

Los galardonados este año fueron merecedores del premio por demostrar la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país y por su ayuda a comprender por qué las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios positivos.

"Reducir las enormes diferencias de ingresos entre los países es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los galardonados han demostrado la importancia de las instituciones sociales para lograrlo", ha destacado Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

A horas de ser reconocido con el premio Nobel, James A. Robinson habló con DF, profundizando en el desarrollo de uno de los países que ha seguido para el trabajo que le valió el codiciado galardón: Chile.

Señaló que ha habido un progreso enorme en el país y que es momento de llevar las cosas al siguiente nivel.

China siendo China

Esta semana China siguió en la mira de los inversionistas. El sábado el Gobierno anunció una serie de medidas fiscales: aumento del gasto a través de incrementar la inversión en proyectos de infraestructura emergentes y estratégicos; apoyo a las empresas estatales (SOEs) para que adquieran inventario inmobiliario existente y lo conviertan en vivienda asequible; reponer el capital de nivel 1 principal de los grandes bancos comerciales y aumentar el apoyo de becas para estudiantes universitarios.

Esto se financiará a través de emisión continua de bonos especiales del Gobierno central (SCGBs), aumento único en el programa de canje de deuda (a gran escala) para intercambiar la deuda implícita existente de los gobiernos locales y ampliación de la cobertura elegible de bonos especiales del gobierno local (SLGB) para financiar vivienda asequible y reservas de tierras, con el fin de estabilizar el mercado inmobiliario.

El problema es que los detalles de las medidas no han sido explicados, lo cual ha mantenido al mercado en una espiral de incertidumbre.