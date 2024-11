Lo que debes saber antes de terminar la semana | La geopolítica, inversiones, Nvidia y los nombramientos de Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una semana para archivar en el Gobierno. El caso Monsalve no logra salir de La Moneda, incrustándose con fuerza no sólo en las dependencias del Ministerio del Interior, sino también en el segundo piso y presidencia.

Durante esta semana se conocieron más antecedentes de quienes tenían conocimiento de la situación antes que se hiciera pública, a lo cual se sumó la salida de varios funcionarios de Gobierno.

El Presidente Gabriel Boric también reabrió el fuego contra el mundo empresarial al atribuir a un “pesimismo ideológico de los grandes empresarios” la baja en la inversión a nivel local en comparación a las cifras al alza que muestra la inversión extranjera.

Sostuvo que “pasa algo bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones”(...) "no pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país.

La frase de la semana "Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país". GABRIEL BORIC, Presidente de la República.

BHP: inversiones millonarias

Sin duda los comentarios del mandatario hacían referencia a los anuncios de la minera BHP. La plana mayor de la firma angloaustraliana, encabezada por su CEO mundial Mike Henry, visitó esta semana Chile, anunciando que prepara una mega inversión para sus operaciones: entre US$ 10.100 millones y US$ 13.700 millones en esta y la próxima década, la más importante desde que puso en marcha Escondida en 1990 y la más relevante para el sector en los últimos años.

PIB levemente sobre las expectativas

La semana partió con la publicación del PIB en el tercer trimestre, el cual tuvo un crecimiento anual de 2,3%, una variación que se ubicó levemente por encima de las expectativas del mercado.

La demanda interna, por su parte, presentó una variación de 0,5%, resultado que fue explicado por un mayor consumo. Respecto del comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron, con un efecto neto positivo en el crecimiento del PIB.

El Banco Central señaló que la variación anual del PIB se explicó por el crecimiento de las actividades de servicios personales, minería, transporte, industria manufacturera y comercio; mientras que desde la perspectiva del gasto, el crecimiento del Producto se sustentó en las exportaciones y, en menor medida, en la demanda interna que reflejó un mayor consumo de Gobierno y hogares.

Moody´s

Otra buena noticia para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, vino de la mano de la clasificadora de riesgo Moody´s.

La agencia mantuvo el rating soberano de Chile en A2 con perspectiva "estable", lo que implica que no habrá ni alzas ni rebajas en la nota del país en los próximos 12 a 24 meses. La nota A2 implica que Chile se ubica a cinco peldaños de la máxima clasificación.

En su reporte, la entidad valoró la fortaleza de las finanzas públicas chilenas, señalando que la acción de rating está “respaldada por una larga historia de prudente formulación de políticas macroeconómicas y fiscales”, así como por sus instituciones y gobernanza.

Además, la agencia Moody’s mencionó un desempeño económico y fiscal que se ha ubicado en línea con sus expectativas.

IEF con alertas

Este miércoles el Banco Central publicó el Informe de Estabilidad Financiera (IEF), correspondiente al segundo semestre de 2024, en que relevó que aunque se inició el ciclo de normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas, incluido Estados Unidos, han aumentado las tensiones geopolíticas a nivel global.

También advirtió que a este escenario se suma la incertidumbre sobre el potencial impacto de políticas económicas y comerciales que puedan adoptarse en EEUU u otras economías y que, por tanto, el escenario externo continúa siendo la principal fuente de riesgos para la estabilidad financiera local.

A nivel interno, manifestó que en un escenario en el que se estrechen las condiciones de financiamiento externo repercutiría en los agentes locales, aumentando el riesgo de incumplimiento de hogares y empresas. Añadió que esto sería particularmente relevante en aquellos grupos que han sido identificados como vulnerables y que presentan mayor rezago en su recuperación.

Uno de los temas que provocó más reacción por parte del sector bancario, fue que el Banco Central indicara que estudia elevar requerimientos de capital contracíclico a la banca post Basilea III. El ente rector decidió actualizar el marco de implementación de esta herramienta. Exigencias subirían del actual 0,5% a 1% en Activos Ponderados por Riesgo (APR).

Y llegaron los resultados de Nvidia

Era el hito de mercado de la semana. La entrega de resultados al tercer trimestre de Nvidia mantuvo a los inversionistas expectantes hasta el miércoles por la tarde, cuando tras el cierre del mercado se dieron a conocer sus cifras.

Si bien cerró el tercer trimestre con un beneficio neto de cerca de US$ 20 mil millones, elevando a US$ 50.789 millones las ganancias en los primeros nueves meses del ejercicio -un incremento del 190%-, cumpliendo con las expectativas, sus acciones cayeron.

Sin embargo, el jueves el mercado reaccionó, el fabricante de chips subió un 0,53% en la sesión.

SQM acusa el golpe del litio

Quien no saca cuentas alegres es SQM. Al igual que sus competidoras Tianqi y Albemarle, la compañía informó un fuerte merma en sus resultados, producto de la caída del precio del litio, que ha llegado a bajar de los US$ 10 mil la tonelada.

“Seguimos viendo los precios presionados por un exceso de oferta temporal, que ha ido disminuyendo teniendo en cuenta el recorte de la producción anunciado por otros agentes del mercado”, indicó el gerente general de la compañía, Ricardo Ramos.

Sin embargo, advirtió que ven un desequilibrio en los precios actuales.

En el tercer trimestre, la compañía anotó una ganancia de US$ 131 millones, una baja de más de 70% frente a los US$ 479 millones de utilidades reportadas el mismo periodo del 2023.

En los primeros nueve meses del año SQM informó pérdidas por US$ 524 millones, frente a las ganancias por US$ 1.809 millones de igual período de 2023.

Esta mala noticia no sólo afecta a SQM, sino también al fisco, ya que disminuyó los pagos que realiza a Corfo, por concepto del contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama. Al tercer trimestre, los desembolsos alcanzaron US$ 314 millones, 82% menos que en el mismo lapso de 2023.

Enel con inversionistas

Esta semana el grupo Enel dio a conocer su Plan Estratégico para el período 2025-2027. Desde Milán, el CEO del grupo, Flavio Cattaneo informó en su segundo Capital Market Day inversiones que aumentan a 43 mil millones de euros, siendo unos 7 mil millones de euros más que el plan previo. Las principales áreas de inversión serán Europa con aproximadamente el 75% del gasto bruto total; y América Latina y Norteamérica con alrededor del 25%.

Del total, 26 mil millones de euros se destinarán a redes, siendo un incremento del 40% respecto a lo presentado en el plan anterior. Del gasto total en redes, se espera que alrededor del 78% se destine a Italia y España, países caracterizados -según dijeron- por marcos regulatorios que pueden apoyar las inversiones. Mientras, alrededor del 22% se destinará a América Latina. En este último caso, son unos 6 mil millones de euros.

Flavio Cattaneo, se refirió al proceso de caducidad de la concesión de la firma en la Región Metropolitana, indicando: "No esperamos un resultado negativo".

Por este lado del hemisferio, este jueves se llevó a cabo el Investor Day de Enel Chile. Allí el CEO de la compañía, Giuseppe Turchiarelli, también abordó el proceso de caducidad de la concesión, la ley corta que buscan impulsar en distribución y criticó el proyecto de subsidio eléctrico.

Enel Chile contempla un plan de inversiones por US$ 1.800 millones en el período 2025-2027 frente a los US$ 2.300 millones previstos para el lapso 2024-2026, donde el 32% está destinado a energías renovables y 27% a Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS, por sus siglas en inglés). Sobre esta última, la firma está evaluando posibles plantas stand alone que podrían estar consideradas en el próximo plan.

Los elegidos de Trump

Esta semana siguió marcada por los nombramientos de Trump. Este martes anunció que eligió a Howard Lutnick, CEO de la tradicional firma de Wall Street Cantor Fitzgerald como secretario de Comercio para supervisar la agencia que se ha convertido en el arma preferida contra el sector tecnológico de China.

También nominó al empresario de esquisto Chris Wright como secretario de Energía, un rol que colocaría al petrolero en el centro de la campaña de la administración para flexibilizar las restricciones a la industria de los combustibles fósiles.

Este miércoles nombró al ex fiscal general interino Matthew Whitaker como el próximo embajador estadounidense ante la OTAN.

En tanto, el WSJ informó que Trump favorecería a Kevin Warsh para Secretario del Tesoro y, luego, como presidente de la Fed, cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo 2026.

La guerra

El jueves todo el mundo quedó paralizado ante la noticia que Rusia había lanzado un misil balístico hipersónico contra la ciudad de Dnipro, en Ucrania. El tiempo de vuelo desde su lanzamiento hasta su impacto fue de 15 minutos, es decir, 11 veces la velocidad del sonido.

Tras ello Putin lanzó una advertencia a los países occidentales que apoyan a Ucrania: "Tenemos el derecho a usar nuestras armas contra las instalaciones militares de los países que permitan que sus armas sean usadas contra nuestras instalaciones".

Ayer, el aeropuerto de Gatwick, en Londres, fue evacuado ante la amenaza de bomba, a la vez que The Guardian y The Independent, informaban de una bomba en la Embajada de EEUU en Londres.

Coeymans extraditado

El exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans fue extraditado a Chile. El martes aterrizó en suelo nacional y el miércoles se realizó la audiencia para comunicarle los cargos, la cual continuó hasta ayer. Hoy sábado se verá si queda o no en prisión preventiva.