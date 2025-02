Lo que debes saber al terminar la semana | Trump puso el ritmo y el Imacec sorprendió

Todo el mundo estuvo expectante a lo que sucedería el sábado 1 de febrero. La fecha en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump adelanto –cuando asumió- que impondría los aranceles a México, Canadá y China.

Y no se hizo esperar, ese mismo día firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles del 25% sobre los productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China

El anuncio gatilló una avalancha de repercusiones internacionales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con un duro comunicado a la decisión de Trump, mientras el primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau respondió que pondría aranceles del 25% a los productos estadounidenses. Por su parte, China informó que recurriría a la OMC e impondría medidas en respuesta al gravamen.

La frase de la semana

" Chile necesita duplicar su crecimiento para generar mejores oportunidades, y para eso se requieren más y mejores inversiones, no celebrar una cifra buena de un solo mes entre muchas malas" EVELYN MATTHEI, tras intercambio de opiniones con presidente Boric por Imacec.

El lunes todo fue incertidumbre, las bolsas cayeron fuertemente ante los temores de una nueva guerra comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, temores que fueron diluyéndose con el correr de las horas.

El lunes por la mañana, Trump anunció en las redes sociales que pondría en pausa las órdenes ejecutivas sobre los aranceles durante un mes, luego de una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien comprometió desplegar 10.000 soldados para reforzar su frontera e impedir el flujo de fentanilo y otras drogas a EEUU.

6,6 % creció en 12 meses el Imacec de diciembre

Ese mismo día por la tarde, anunció un acuerdo similar con Canadá, país que nombraría incluso a un zar especial contra el fentanilo. El mismo Trudeau informó que el acuerdo considera que Canadá incluya a los cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas.

A partir de ese momento, los tres países se dieron un plazo de cuatro semanas para trabajar.

China no corrió la misma suerte, el martes comenzaron a operar los gravámenes. Asimismo, el país respondió a las medidas de Trump con aranceles del 15% sobre productos estadounidenses como carbón, gas natural licuado y maquinaria agrícola.

Anglo American y los aranceles

Las críticas a las medidas arancelarias de Trump no se encapsularon solo a nivel de gobiernos. Múltiples voces e industrias criticaron la medida, entre ellos Duncan Wanbland, CEO de Anglo American, que advirtió que estas medidas elevarán los costos de la producción minera durante años y provocaría inflación.

El anuncio provocó que el lunes Glencore y Anglo American, dos de las empresas más grandes de minería, cayeran más de un 2% al cierre de su cotización en Londres. Pese a que se han suspendido temporalmente los aranceles a México y Canadá, la incertidumbre persiste en la industria que teme sufrir con la guerra de aranceles desatada por Trump, que ya anunció que pretende subirlos a la minería.

Imacec sorpresa

Mientras el mundo miraba expectante el movimiento de piezas del presidente Trump, en Chile nos sorprendió el Imacec de diciembre.

La actividad se expandió un inesperado 6,6% en diciembre de 2024 frente a igual mes de 2023, su registro más alto desde enero de 2022 y que dejó chicas las proyecciones, las cuales apuntaban a que el índice llegaría al 4,5%.

En el resultado destacó el dinamismo particular de la fruticultura y de la minería.

Tras conocerse la cifra, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el crecimiento de la economía chilena en diciembre: "Es sin duda una cifra muy positiva” y recalcó que Chile entró en una “senda de expansión”, pese a que hubo momentos en los cuales hubo muchas dudas.

Déficit fiscal

Las buenas cifras de la economía en diciembre no logró detener las críticas que se desencaderaron a partir de la medianoche del viernes, cuando la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el informe de ejecución presupuestaria.

El documento reveló que Chile cerró el año 2024 con unas finanzas públicas cuyo deterioro fue mayor a lo esperado, pese a que el Ejecutivo logró contener el alza del gasto fiscal tras aplicar recortes por más de US$ 1.000 millones para compensar sus menores ingresos.

Así, en el balance enero-diciembre del año pasado, los ingresos totales del Gobierno Central registraron un incremento de 1% real con respecto a 2023, lejos de la meta de 5,3% que se proyectó en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre del año pasado, la última estimación que tienen Hacienda y la Dipres.

De esta forma, el balance de diciembre de 2024 resultó en un déficit del Gobierno Central Total de -0,2% del PIB, lo que corresponde a $ 670.210 millones, acumulando un déficit en el año de $8.880.648 millones equivalente a un -2,9% del PIB estimado para el año, peor que el saldo negativo de 2% del Producto que estimaba la cartera.

Acuerdo Enel y Sernac

Otra noticia sorpresiva fue el acuerdo entre Enel y el Sernac para compensar a los clientes afectados por los cortes de luz tras las lluvias de agosto pasado.

El mismo mes que se produjo el temporal la empresa italiana presentó una solicitud de Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) que permite compensar a clientes en un tiempo acotado. El plan contempla beneficiar a 800 mil hogares -2,5 millones de personas- , con un costo total de $17.059 millones.

La compensación será proporcional al nivel de afectación y puede alcanzar los $378 mil por cliente. Se prevé que el pago podría verse reflejado en las cuentas a partir del período omprendido entre junio-julio de este año.

Not bien

Otra empresa que no lo está pasando nada bien es NotCo. Luego de recortar productos y despedir al 11% de su personal para reducir costos, la startup anunció que cerró sus oficinas en Nueva York y le encargó a la empresa Kraft Heinz las operaciones de sus productos en Canadá y Estados Unidos.

La startup tiene por objetivo que sus negocios en Chile y Argentina sean rentables para el segundo trimestre de este año y que Brasil y México lo sean para 2026. La empresa había fijado como meta alcanzar la rentabilidad el 2024, pero el objetivo fue pospuesto para 2027.

Matías Muchnik, director ejecutivo y fundador de la empresa, adelantó que buscarán más acuerdos con multinacionales de alimentos y aseguró que no buscan seguir expandiéndose a nuevos mercados ni categorías de alimentos.

Viñas celebran

Mientras algunos sufrían, otros celebraban. Es el caso de los viñas nacionales, ya que las exportaciones de vino embotellado subieron un 9,4% en diciembre al enviar 3,6 millones de cajas por un valor de US$ 98,4 millones. Esto pese a que el precio cayó un 3,2%, alcanzando los US$ 27,6 por caja.

Con esto la industria cerró un mejor 2024 con retornos por US$ 1.300 millones, un aumento del 5,4% en relación al año anterior. En el período se exportaron 46,7 millones de cajas de vinos embotellados, un incremento del 10,7% en comparación con el 2023.

Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones de vino embotellado, representando el 17,5% del volumen. Desde Vinos Chile destacaron la recuperación de las exportaciones hacia EEUU, Reino Unido, Japón, Canadá, Holanda e Irlanda.

Cerezas históricas

En Chile las cerezas pasan por su momento más dulce de la historia, luego que el 2024 se consolidara como la fruta más exportada con 43% de los envíos frutales. Tras un destacado aporte al Imacec de diciembre, la tercera semana de enero se registró un crecimiento nominal del 55% anual en las exportaciones de cerezas, bordeando los US$ 3 mil millones, el nivel más alto desde que se tiene registro.

Desde la industria estiman que el incremento en los volúmenes de la temporada actual, que se estiman por sobre el 50% en relación a la temporada anterior, contribuiría aproximadamente en cinco puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones reales de bienes.

El boom de esta fruta está dado por la demanda de los países asiáticos - especialmente China- que representan el 90% de las exportaciones de cerezas.

Lamborghini llega a Chile

La italiana Lamborghini anunció que llegará a Chile en el marco de su plan de expansión por América. Se instalarán en la comuna de Vitacura, donde en 200 metros cuadrados se exhibirá la amplia gama de modelos híbridos enchufables, incluida la nueva generación del modelo más vendido la Urus SE, la super SUV deportiva.

El arribo a suelo nacional se da un momento histórico para la marca que en 2024 comercializó 10.687 vehículos, un 6% más que el año anterior. La italiana está en medio de un proceso de expansión por el continente, donde ya cuentan con presencia en México, Puerto Rico, Brasil y Perú. Además, anunciaron la apertura de una nueva tienda en Sao Paulo.

Cepo de Argentina tiene fecha de vencimiento

El 1 de enero del 2026 sería el fin del cepo cambiario en Argentina, así lo informó el Presidente Javier Milei. El anuncio esperado por muchos argentinos e inversionistas, terminaría con la limitación a la compra de divisas extranjeras, impuesta para detener la fuga de capitales de tierras argentinas.

El mandatario trasandino dijo que el término del cepo se podría adelantar si existen desembolsos de fondos por parte del FMI. Sin embargo, recalcó que, independiente de la decisión, a inicios del próximo año se acaba el cepo. Además, Milei adelantó que planea transformar o fusionar al menos 50 organismos estatales como parte del plan para disminuir el gasto fiscal.

Cobre 2026: US$ 4,25 la libra

Este jueves Cochilco presentó su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, en donde se proyectó que el precio del metal rojo para 2026 estaría en US$4,25 la libra, mismo valor que tendría este año, según proyecciones anteriores. Desde Bank of America también adelantan un positivo desempeño para el cobre, proyectando un precio promedio por libra de US$ 4,28 para este año y de US$ 4,88 la libra para el 2026.

Las proyecciones se sustentan en el alza en la demanda debido a mayores requerimientos para abastecer la transición energética, junto con una oferta más restringida. Sin embargo desde Cochilco advirtieron que las tensiones geopolíticas, la incertidumbre sobre la recuperación económica de China, los aranceles en EEUU y el endurecimiento de las políticas monetarias, podrían limitar la demanda de cobre y afectar su cotización.

Resultados de dos magníficas

Continúa la temporada de resultados y Amazon reportó su trimestre más exitoso en la historia – con ventas de US$ 187 mil millones –. Sin embargo, las proyecciones de la compañía decepcionaron a los analistas. En concreto, la empresa estimó que sus ingresos operativos estarían entre US$ 14 mil millones y US$ 18 mil millones primer trimestre de 2025, por debajo de los US$ 18.200 millones que esperaban los analistas. También estimó que las ventas alcanzarían US$ 155.500 millones, mientras que el mercado esperaba US$158.600 millones. Estas estimaciones hicieron caer las acciones de Amazon un 3,5% en bolsa, cotizando en US$ 238,82.

Alphabet fue otra empresa que decepcionó, la matriz de Google notificó que los ingresos del cuarto trimestre no alcanzaron las expectativas de analistas y el crecimiento en la nube se desaceleró. La empresa obtuvo ventas de US$ 81.600 millones, lo que significó US$ 1.200 menos de lo proyectado. Esto derivó que, al cierre del martes, las acciones de la tecnológica cayeran 7,9%.