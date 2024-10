Lo que debes saber al terminar la semana | Monsalve, CMF contra LarrainVial, FMI y Tesla, los protagonistas de la agenda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La semana partió inevitablemente marcada por el caso Monsalve, que ha golpeado fuertemente al corazón de La Moneda. Cada día se conocen nuevas revelaciones de los días previos a la denuncia y tras ésta, que amenazan con convertirse en una bomba de racimo que está salpicando a otras figuras del entorno policial y de seguridad. Este jueves el director general de la PDI, Eduardo Cerna, llamó a “retiro absoluto” a la jefa de Inteligencia Cristina Vilches, decisión que indicó, se tomó “en razón al estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la Ley de Inteligencia”. Vilches accedió a la petición del exsubsecretario del Interior de revisar cámaras del Hotel Panamerican y el restaurante peruano Ají Seco Místico.

El punto es que todo esto quedó en evidencia el miércoles, cuando el fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, señaló en el marco de la audiencia de cautela de garantías que “sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo y que no solo consistieron en las intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”.

Sí, porque otra parte de la historia revelada por Armendáriz es que detectives de la PDI, entre el 11 y 13 de octubre visitaron la casa de la denunciante. Estas pistas las confirmó el jueves la nueva abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, quien indicó que personal de inteligencia llegó hasta su domicilio, haciéndose pasar por repartidores, para tratar de conversar con la víctima, la cual no accedió.

La jurista también reveló que su defendida recibió amenazas del círculo laboral: “¿Sabes que puedes aparecer muerta?” o “puede pasarte algo a ti o a otra persona”. Ante ello, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, indicó este viernes que: “Las declaraciones de la abogada querellante en sí mismas son graves. Las amenazas implícitas o explícitas constituyen además un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima y, por lo tanto, forma parte de la investigación”.

Todos estos detalles abrieron un nuevo forado en La Moneda. La pregunta que ronda es cuánta información de lo que hizo Monsalve antes de su salida conocía la ministra del Interior, Carolina Tohá e incluso el Presidente Boric.

Ante ello, el Ministerio del Interior ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitando que evalúe ejercer las acciones en el contexto de la investigación, en el caso de potenciales delitos que haya cometido el exsubsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, en su calidad de funcionario público.

Mientras tanto, Xavier Armendáriz, ayer solicitó al director subrogante de Carabineros, Enrique Monrás, un informe que detalle si el “personal bajo su dependencia, sea de unidad especializada o territorial o de cualquier índole, ha llevado a cabo diligencias desde el 1° de septiembre de 2024 a la fecha, en el recinto restaurante Ají Seco Místico, y/o en el Hotel Panamericano o en sus alrededores, indicando -en caso de ser esto efectivo- los nombres de los funcionarios respectivos y su unidad, así como el motivo que justificó tales actividades”.

La historia continuará.

Las cifras del FMI

En medio de toda la crisis que afecta al Gobierno por el caso Monsalve, el Fondo Monetario Internacional (FMI) trajo una buena noticia. Mejoró sus perspectivas para la economía chilena en 2024. En su último informe Panorama Económico Mundial, el organismo proyectó este martes que el PIB del país se expandirá 2,5% este año, un ajuste al alza desde el 2% que había anticipado en abril pasado.

Pero, al mismo tiempo, el FMI moderó levemente su pronóstico de expansión para 2025 desde un 2,5% a 2,4%.

Las expectativas son similares a las informadas por el Banco Mundial hace un par de semanas: un alza del PIB chileno de 2,5% este ejercicio y 2,2% el próximo año.

CMF contra LarrainVial

Esta no fue una semana dulce para LarrainVial. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que la Unidad de Investigación, liderada por el fiscal, Andrés Montes inició un procedimiento sancionatorio y formuló cargos a diversos actores vinculados al fondo de inversión Capital Estructurado I, administrado por la LarrainVial Activos AGF, por posibles infracciones a la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y la Ley Única de Fondos (LUF).

El fondo en cuestión se creó en 2023 con el objeto de invertir en la sociedad Inversiones Santa Teresita SpA y el Fondo de Inversión Privado 180, ambas del exsocio de Grupo Patio, Antonio Jalaff, quien buscaba recursos frescos para saldar parte de sus deudas -de más de $ 20 mil millones- a través de este vehículo de inversión. Mientras tanto, los aportantes recibirían una participación indirecta en Grupo Patio.

Cobre: ¿en recuperación?

Goldman Sachs elevó el jueves su previsión del precio promedio del cobre y el aluminio para 2025.

El banco estima que el cobre cotizará en US$ 4,6 por libra el próximo año, frente a los US$ 4,58 de su estimación anterior. En tanto, sostuvo que ve el aluminio en US$ 2.700 la tonelada, desde US$ 2.540. Reiteró que los precios del mineral de hierro deben ubicarse bajo los US$ 90 la tonelada para reequilibrar los fundamentos, mientras que se mantuvo sin cambios las previsiones de los precios del petróleo, el gas natural y el carbón.

Latam Airlines tocó la campana en Wall Strett

A casi dos años del Capítulo 11, Latam Airlines tocó la campana de apertura y selló su aterrizaje en la Bolsa de Nueva York.

Tras el campanazo, fue el turno de los analistas e inversionistas de Latam, ya que la compañía celebró su Investor Day, instancia en que actualizó sus proyecciones para 2024. En términos de capacidad, medida en asientos kilómetros-disponibles (ASK), la compañía señaló que espera un crecimiento de entre 15% y 16% respecto de 2023, mientras que las estimaciones anteriores lo posicionaban entre un 14% y 16%.

También revisó al alza su Ebitdar anual (ingresos después de intereses, impuestos, depreciación, amortización y costos de rentas) ajustado, ubicándolo entre US$ 3.000 millones y US$ 3.150 millones, que antes era de entre US$ 2.750 millones y US$ 3.050 millones.

Finalmente, ubicó su ratio de apalancamiento neto ajustado en un rango entre 1,6 veces y 1,7 veces a final del año y anunció la orden total de más de 120 aviones hasta 2030, con nuevos compromisos con Airbus, Boeing y arrendatarios de aeronaves.

Tesla se dispara

La firma controlada por Elon Musk, Tesla, vivió este jueves su mejor día en bolsa en más de 11 años después de un trimestre de resultados espectaculares.

La acción de la compañía se disparó 22% este jueves en Nueva York, su mayor salto diario desde mayo de 2013, pasando a terreno positivo en el año y borrando las caídas posteriores a la presentación del prototipo para su "robotaxi".

La reacción del mercado también se debió a las perspectivas de crecimiento agresivo para 2025.

La otra cara de la moneda fueron los malos resultados de IBM y Boeing.

El café y las hamburguesas caen

Los que no celebraron esta semana fueron McDonald’s y Starbucks. La firma de comida rápida vivió una pesadilla bursátil luego que se diera a conocer que un brote de E. coli, relacionado con las hamburguesas cuarto de libra, provocó la muerte de una persona y dejaba hasta este viernes 75 infectados en 13 estados de EEUU.

El brote, cuyas infecciones ocurrieron entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de este año, ha llevado a 22 personas al hospital, y dos de ellas desarrollaron síndrome urémico hemolítico, una grave complicación renal.

Tampoco fue una buena semana para Starbucks, la cadena registró ventas que se hundieron por tercer trimestre consecutivo, obligándola a suspender la entrega de proyecciones para 2025.

La debilidad fue especialmente evidente en EEUU, donde las transacciones disminuyeron 10% respecto al año anterior, y en China, donde las ventas comparables cayeron 14%.

Corona en aprietos

Y sigamos sumando traspiés. La multitienda Corona anunció una nueva -y segunda- reorganización judicial esta semana, aludiendo a pérdidas sostenidas y falta de acceso a financiamiento.

Recién en abril de 2022 había sellado un proceso concursal del mismo tipo. Además de volver a la justicia, renovó su directorio, cambió al gerente general y apostará por una oficina en China.

El regreso de Sougarret

El exvicepresidente ejecutivo de Codelco, André Sougarret y el ex director de la minera, Juan Enrique Morales, fueron nominados por el directorio de la estatal, como directores de Quebrada Blanca en su representación, luego de que a inicios de septiembre la cuprífera comprara el 10% de las acciones de QB a la Empresa Nacional de Minería (Enami) y se le confiriera el derecho de elegir a dos de los once miembros de la mesa directiva.

Canadienses ponen fichas a Hortifrut

El fondo canadiense PSP Investments elevó su participación en Hortifrut a más del 60% tras desembolsar US$ 237 millones. Ya había lanzado una OPA con la cual obtuvo cerca de la mitad de la propiedad de la frutícola, que se ha consolidado como una compañía con presencia mundial.

Pese al aumento de la participación de los canadienses y dado que después de materializada esta transacción el grupo controlador sigue siendo titular de al menos el 35% del capital accionario de Hortifrut, "se mantiene plenamente vigente el gobierno corporativo de la compañía regulado en el Pacto de Accionistas”, dijo la firma al regulador.

Sofofa da su apoyo a Susana Jiménez

El miércoles fue un día de definiciones al interior de la Sofofa. Su mesa directiva, liderada por Rosario Navarro, acordó respaldar la candidatura de Susana Jiménez a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El apoyo a la actual consejera del gremio y vicepresidenta de la CPC, según conocedores de las conversaciones, ya es un hecho, aunque se tomarán unos días para oficializarla.

La semana de Argentina con los multilaterales

Kristalina Georgieva, la mandamás del Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró el jueves tras reunirse con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, que están "alineados" con las políticas oficiales del país trasandino.

El viernes el Fondo dio detalles sobre las negociaciones con el equipo económico, señalando que: "Para mantener los avances, será necesario que las políticas sigan evolucionando, incluso en los frentes monetario, cambiario y estructural".

Argentina busca renegociar el programa actual que termina en diciembre y uno de los puntos que se discutirán es si el nuevo acuerdo tendrá fondos frescos, lo que podría acelerar la salida del cepo.

Según el diario El Cronista de Argentina, el Gobierno estima que la salida del cepo puede ser más rápida si el Fondo Monetario Internacional "se sube" al plan argentino.

El medio aseguró que en una reunión ante inversionistas del ministro de Economía, Luis Caputo, organizada con clientes del banco Santander en Washington DC, en la cual participó José Luis Daza; el ministro aseguró que tiene los fondos necesarios para pagar los vencimientos de deuda con los bonistas privados.

Y en medio de todo esto, Argentina acordó con el Banco Mundial US$ 2.000 millones en créditos nuevos en las áreas de protección social, educación y en apoyar a los más pobres en su acceso al transporte y la energía, que deberán pasar por el directorio del organismo.