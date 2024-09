Lo que debes saber antes que termine la semana | La Fed, Huachipato y el data center de Google

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las fiestas patrias se tomaron la escena esta semana en que Chile estuvo exento de datos macro e indicadores relevantes. A falta de eso, el mercado estuvo atento al hito del año -o de los últimos cuatro años-, me refiero a la reunión de la Reserva Federal de EEUU.

A menos de un mes de la frase que lo cambió todo: “Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria”, lanzada por Jerome Powell en su discurso en Jackson Hole, el mundo permaneció hasta el 18 de septiembre pendiente del comunicado de prensa y comparecencia del presidente de la Fed.

El miércoles a las 15:00 PM, la sorpresa terminó cuando Powell anunció que la Fed se inclinó por hacer un recorte más agresivo, el de 50 puntos base. Según el comunicado de la Fed, el movimiento responde a la "alta confianza" en el control de la inflación, pero al mismo tiempo desata los temores sobre que la economía haya sufrido más de lo esperado.

Aunque ahora queda clara la hoja de ruta de la Reserva Federal, el mercado prevé que la volatilidad se apodere de los mercados en las próximas jornadas, mientras los inversionistas rehacen sus carteras ante el nuevo escenario.

Las bolsas mundiales subieron con fuerza tras el anuncio, el Nasdaq 100 se acerca a su peak, mientras el S&P500 y el Dow Jones consiguieron llegar a nuevos máximos históricos.

Ahora la incertidumbre está puesta en qué pasará con le próximo recorte. Solo JPMorgan, entre los grandes bancos de inversión, anticipó el movimiento de 50 puntos o "recorte jumbo", como lo han calificado en el mercado. Ahora el banco de inversión, tampoco descarta que se produzca de nuevo una baja de 50 puntos el próximo 7 de noviembre.

Huachipato bajó la cortina

El domingo por la noche se apagó el alto horno de Huachipato. Ese fue el primer paso para materializar la suspensión indefinida de la operación siderúrgica.

Al día siguiente, por la mañana, el Gobierno se desplegó en la región de Biobío, anunciando 32 medidas para impulsar la economía de zona. El plan contempla acciones de corto, mediano y largo plazo en cinco ejes: apoyo a proveedores de Huachipato, reinserción laboral, inversión pública y privada, reactivación industrial y recuperación de la producción de acero.

También considera subsidios laborales, acompañamiento a trabajadores, aceleración y atracción de inversiones, impulso a industrias regionales, fomento a la innovación y un plan nacional de acero verde al 2030.

Para la implementación del plan se propuso un Foro Estratégico Regional mensual y una Secretaría Ejecutiva quincenal, que será presidida por Desarrolla Biobío y el Ministerio de Economía.

Daza ya instalado en Argentina

"Bienvenido al equipo José Luis Daza!! Gracias por confiar en lo que estamos haciendo y sumarte al cambio definitivo de país que estamos impulsando y deseando tantos argentinos", escribió el lunes a primera hora en su cuenta de “X” el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

El economista chileno asumió, finalmente ese día el cargo de viceministro de Economía de Argentina, una posición clave que deberá impulsar los ajustes fiscales dictados por el Presidente Javier Milei en pro de lograr un déficit cero, bajar la inflación de manera definitiva y liberar el control cambiario en el país.

Su rol será clave en las negociaciones con el FMI, donde se espera que Daza ejerza de puente entre lo que quiere Milei y lo que pide el FMI, no sólo para la renegociación del programa con el fondo, que vence en noviembre, sino también para liderar una nueva renegociación para conseguir más recursos y así poder hacer los cambios estructurales que necesita hacer Argentina. Para ello, deberá elaborar un nuevo plan que debe ser aprobado por el board del FMI, algo que no es fácil, ya que deberán presentar un plan para el régimen cambiario y monetario.

En tanto, el miércoles se conoció el PIB de Argentina, que registró un descenso interanual de 1,7% en el segundo trimestre de 2024, sumando en el primer semestre una caída de 3,4 %. Esta caída fue peor al 1,4% que estimaron los expertos.

Las inversiones de AMSA

Antofagasta Minerals, controlado por el grupo Luksic, proyecta una inversión histórica de alrededor de US$3.500 millones para el 2025, según declaró su CEO Iván Arriagada.

Esto se debe a los grandes proyectos que están impulsando actualmente en Chile, que esperan aumentar su producción anual de cobre de 700 mil a 900 mil toneladas. La cartera de proyectos en Chile supera los US$7.500 millones en 5 años. Los principales son Nueva Centinela (US$ 4.400 millones), la adaptación de Los Pelambres (US$ 2.000 millones) y la extensión de Zaldívar (US$ 1.200 millones).

A esto se suman inversiones menores en Perú, Estados Unidos y Canadá. Arriagada explicó que la inversión en Perú, donde recientemente compraron el 20% de Minera Buenaventura, busca diversificar sus opciones de crecimiento a futuro, más allá de los proyectos actuales en Chile. Tienen un programa de exploración en Perú de 100 mil hectáreas y buscan proyectos de 50 mil toneladas anuales de cobre por 10 años o más.

Aseguradora Ohio demanda al Fisco

La compañía aseguradora Ohio National Seguros de Vida presentó una demanda contra el Fisco de Chile por $10.775 millones, acusando perjuicios causados por la Ley 21.330 que permitió el retiro anticipado del 10% de las rentas vitalicias.

La ley obligó a las aseguradoras a utilizar sus reservas técnicas para cumplir con estos adelantos, afectando su patrimonio. Según la demanda, Ohio tuvo que desembolsar 670.826 UF de sus reservas para cumplir la ley, generándole un perjuicio cuantioso. Además, estima que dejó de ganar 204.964 UF en inversiones al tener que utilizar esos fondos.

La compañía argumenta que la ley alteró la naturaleza de los contratos de renta vitalicia, convirtiéndolos en préstamos forzosos. La demanda se basa en la responsabilidad civil del Estado, ya que la ley impuso una carga desproporcionada a las aseguradoras sin compensación. Ohio National activó el mecanismo de resolución de controversias del TLC Chile-EEUU, reservándose el derecho a llevar el caso al Ciadi.

Data center de Google en suspenso

Google anunció que reformulará completamente su plan para construir un Data Center en Santiago, luego de las preocupaciones sobre su impacto ambiental. El Segundo Tribunal Ambiental había pedido en febrero volver a una etapa previa de evaluación del proyecto, atendiendo la reclamación de ciudadanos y la Municipalidad de Cerrillos sobre el impacto en un acuífero, debido a la utilización de agua para el enfriamiento.

Ante ello, la compañía informó al regulador ambiental que no seguirá adelante con el proceso de solicitud de permisos tal como fue presentado originalmente y aprobado en 2020.

La empresa informó que "oportunamente, se dará inicio a un nuevo proceso que comenzará desde cero para un proyecto que usará tecnología de enfriamiento con aire en este mismo lugar”.

En su fallo, la corte indicó que la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto y otra resolución "incurren en ilegalidad" por falta de antecedentes sobre impactos en el Acuífero.

El proyecto se construiría en 23 hectáreas en Cerrillos y San Bernardo y tendría una inversión de US$ 200 millones.

Cencosud nueva tienda en EEUU

Cencosud amplió su presencia en EEUU con la apertura de una nueva tienda de The Fresh Market en el estado de Florida. La nueva tienda tiene 2.286 m2 y tiene ubicaciones interiores y exteriores donde se pueden consumir alimentos del local.

The Fresh Market, fue adquirida en mayo de 2022 en US$676 millones. Es una cadena de 161 supermercados premium en 22 estados de EEUU, con 10.159 empleados y ventas anuales por sobre US$ 1.900 millones.

El acuerdo también permite que Cencosud Internacional pueda alcanzar el 100% de la participación en la cadena estadounidense.

Tráfico aéreo despegando

La Junta Aeronáutica Civil informó que en agosto el tráfico aéreo siguió la tendencia de recuperación.Durante el octavo mes del año se transportaron más de un millón de personas hacia el extranjero, representando un alza interanual de 25,7% en comparación a 2023 y de 9,6% en comparación a 2019. Frente a esto, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que agosto se convirtió en el tercer mes consecutivo en superar los niveles de tráfico internacional registrados en 2019. Así agosto se convirtió en el primer mes en que el acumulado de pasajeros internacionales de 2024 superó al de 2019.En lo que va del año ya van más de 10 millones de personas que han viajado dentro del país y más de 7 millones que han salido al extranjero.