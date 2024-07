Lo que debes saber al terminar la semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Esta semana estuvo marcada por los anuncios de inversiones. El martes, la minera estadounidense Freeport-McMoRan anunció un megaproyecto para expandir las operaciones de la mina El Abra en Chile, donde tiene el 51% de la propiedad y comparte sociedad con Codelco (49%).

La iniciativa por US$ 7.500 millones apunta extender la vida útil del yacimiento. Se trata de la mayor inversión minera en el país después de Quebrada Blanca Fase 2, de la canadiense Teck, por US$ 8.200 millones.

El proyecto incluirá una planta concentradora, una planta desaladora de agua de mar y un sistema de conducción de agua. Con ello, se prevé que la producción aumentaría a 750 millones de libras de cobre al año, triplicando el tamaño de El Abra, que dispone de reservas potenciales por 20 mil millones de libras.

Freeport-McMoRan estima que presentará el Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2025. El proceso de permisos demandaría unos tres años y la construcción otros cuatro, por lo que la operación comenzaría recién en 2033.

La frase de la semana "No tener (una TV pública) implica que los chilenos se informen por grupos económicos (…) o por unos gringos que andan circulando en Chilevisión y andan cambiando de propiedad". FRANCISCO VIDAL, presidente de TVN.

Tras el anuncio, surgió de inmediato la pregunta sobre cómo asumirá Codelco esta inversión, considerando el alto endeudamiento que exhibe, por sobre los US$ 20 mil millones. El presidente de la compañía, Máximo Pacheco, dijo que luego de los trámites pertinentes iniciarán la evaluación de la estrategia de financiamiento. El comentario en la industria es si el monto será cubierto con deuda, si habrá aporte de capital, o un project finance e, incluso, si se buscará un consorcio de infraestructura, en un largo etcétera de dudas.

Inversión histórica

No habían pasado 24 horas desde el anuncio de Freeport-McMoRan cuando se conoció una nueva mega inversión.

El miércoles, el consorcio austrodanés HNH Energy ingresó a evaluación ambiental un proyecto de US$ 11 mil millones para producir y exportar amoníaco verde desde Magallanes, la inciativa de mayor volumen de financiamiento presentada en la historia del SEIA.

El proyecto es ambicioso: requerirá de 194 aerogeneradores (1,4 GW), una producción de hidrógeno de 270 mil toneladas al año y de amoníaco de 1,3 millón de toneladas anuales, a lo que se suma una capacidad de almacenamiento de 180 mil toneladas.

Según los antecedentes presentados al SEIA, la construcción se concretará en seis años, la operación se extenderá por 50 años y el cierre tomará dos años. El primer semestre del 2027 es la fecha estimada para el inicio de las obras, mientras que las operaciones comenzarían durante el segundo semestre del 2030.

Los anuncios no se detendrían acá: en el mercado se rumorea que en los próximos meses otra compañía extranjera sorprenderá con una inversión de igual o mayor magnitud.

Un nuevo SII

Donde también hubo novedades fue en el ámbito impositivo. El miércoles, el Gobierno y los senadores de la comisión de Hacienda alcanzaron un acuerdo para destrabar la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario. Con ello, se viabilizó la aprobación de la idea de legislar, propuesta que debe discutirse en la Sala del Senado la próxima semana.

Uno de los principales consensos se dio en torno a los cambios que requiere la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde un punto clave es crear una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del organismo, evalúe su implementación y revise, en forma vinculante, la juridicidad de las circulares generales que emita el servicio en el marco de sus facultades interpretativas. Y, junto a ello, se estableció que sus integrantes deberán contar con capacidad técnica e independencia. La decisión no estuvo en línea con las opiniones del director (s) del SII, Javier Etcheberry, quien la semana anterior se había manifestado en contra de cambios en la gobernanza de la entidad.

Kamala

El lunes, los mercados amanecieron con un nuevo escenario electoral en Estados Unidos. El día anterior, el Presidente Joe Biden había anunciado, a través de la red social X (exTwitter) que abandonaba la carrera por la reelección, al tiempo que llamó a apoyar a su vicepresidenta, Kamala Harris.

En menos de 24 horas, la exfiscal y exsenadora logró respaldos clave para ser nominada por el Partido Demócrata, entre ellos los de Bill y Hillary Clinton y también de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Simultáneamente, según CNBC, los aliados de Harris en Wall Street se reunieron en una llamada privada por Zoom el miércoles, con el fin de diseñar estrategias para derrotar a Donald Trump y obtener una recaudación de fondos a gran escala, lo que quedó en manos del presidente de finanzas de la campaña, Rufus Gifford.

¿Quiénes participaron en el call? Según el medio, decenas de importantes financistas, incluyendo al director ejecutivo de Avenue Capital, Marc Lasry; el cofundador de Centerview Partners, Blair Effron; el presidente de Lazard, Ray McGuire; el exsecretario del Tesoro y ejecutivo bancario Robert Rubin y el empresario Tony Coles, entre otros.

El exPresidente de EEUU Barack Obama y su esposa Michelle cerraron los respaldos este viernes, con una llamada telefónica a Harris, cuyo video se hizo viral en redes sociales.

Wall Street a tropezones

La decisión de Biden no impactó a las bolsas, que operaron con ganancias el lunes. Con su dimisión ya descontada de los precios de los activos, llegó el martes. Esa tarde, Alphabet -la matriz de Google- y Tesla publicaron sus resultados. Esta lo hizo tras el cierre del mercado.

El desempeño de la firma de Elon Musk decepcionó a los inversionistas. Aunque superó en 2% las estimaciones de ingresos, sus utilidades se desplomaron en 46% interanual, al alcanzar US$ 1.610 millones, frente a los US$ 2.703 millones del mismo período del año anterior y a los US$ 1.810 millones que proyectaban los analistas.

Las expectativas no son mucho más favorables para lo que resta del año, pues se espera un volumen de ventas "notablemente más bajo" respecto de lo calculado previamente.

Los datos golpearon a la acción de Tesla, que el miércoles cayó 12,3%, su peor jornada desde 2020.

Por su parte, la matriz de Google superó las expectativas, al registrar US$ 84.740 millones en ingresos, frente a los US$ 84.370 millones que se esperaban. Pero aunque sus ganancias sumaron US$ 27.430 millones, los resultados obtenidos por YouTube fueron decepcionantes, con ingresos menores a los presupuestados. Lo que sí entusiasmó fue Google Cloud.

La resaca fuerte vino el miércoles, con una baja de 5% en las acciones, su mayor caída en un día, desde el 31 de enero, cuando cayeron 7,5%.

Los malos resultados de las empresas tecnológicas golpearon a las bolsas estadounidenses. El Nasdaq se hundió a mitad de semana en 3,64%; el S&P 500 retrocedió 2,31%; y el Dow Jones bajó 1,25%. El índice tecnológico registró su caída más profunda desde el 7 de octubre de 2022, quedando en su menor nivel desde el pasado 10 de junio.

Hasta este viernes, más de 120 empresas del S&P 500 habían publicado sus resultados, con un BPA medio -que mide el rendimiento de una empresa en cuanto a la utilidad que genera por cada acción en circulación- que se situó en +10,4%, frente al +9,1% esperado.

Lujo sin brillo

En Europa las caídas vinieron de la mano de las grandes marcas de lujo.

LVMH, la mayor empresa de rubro a nivel mundial y propietaria de Louis Vuitton, Dior y Tiffany, entregó resultados que no convencieron a los analistas: las ventas crecieron 1% en el segundo trimestre, lejos del 3% esperado. Como consecuencia, sus las acciones cayeron más de 5% el miércoles. El valor de mercado se situó en 323.000 millones de euros y acumuló un descenso de 9% en el año.

Tras las cifras está la desaceleración económica de China, pues las ventas de LVMH en Asia -excluido Japón-, cayeron 14% en el segundo trimestre.

Otras acciones del sector también bajaron. Hermès y Brunello Cucinelli cayeron 2,2%; Kering, propietario de Gucci, lo hizo en 3,7%; Richemont, propietario del joyero Cartier, cayó 2,3%; y Prada, 5,5%.

Déjà vú

El martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició la tramitación de cinco nuevas mociones para el retiro anticipado de fondos previsionales. Se refundieron cuatro de ellas, las que plantean desde el rescate de entre 10% y 15% de los fondos, hasta el uso de un 50% para comprar viviendas y el financiamiento del costo de enfermedades catastróficas, entre otras propuestas.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró que el Gobierno no apoyará nuevos retiros y destacó los efectos negativos en la inflación. Las propuestas deben pasar ahora a la Cámara.

Las dos caras del litio

El jueves se conoció que 12 empresas de ocho países están en competencia para aliarse con Enami en un proyecto de litio en Salares Altoandinos. Entre las interesadas están la francesa Eramet, BYD y Rio Tinto.

Por otro lado, la caída del precio del mineral está afectando a las compañías productoras. Esta semana, la china Tianqi reconoció pérdidas durante el primer semestre debido a este impacto y se prevé que la chilena SQM anunciará un retroceso en sus resultados. Albemarle, en tanto, inició una reestructuración de su plana ejecutiva en el país. La firma había anunciado en enero que realizaría despidos en 2024, junto con pausar su expansión, debido a la baja en los precios.

Latam vuelve a Wall Street

Latam Airlines Group volvió a cotizar en la Bolsa de Nueva York, luego de más de cuatro años fuera del mercado y tras haber entrado en un proceso de reestructuración, bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU en 2020. La oferta se concretó en 19 millones de ADR, a un precio de US$ 24, representando cada uno 2.000 acciones comunes de Latam.

Los papeles comenzaron a operar bajo el símbolo "LTM".

La venganza de Bottazzini

El 2023 fue un mal año para Gastón Bottazzini, el ejecutivo argentino que salió de la gerencia general de Falabella, luego de una oleada de críticas internas por su gestión. El 2024, en cambio, le ha traído un nuevo rumbo: en febrero aterrizó en Madrid, como asesor ejecutivo de la presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, cargo desde el que saltó este viernes a consejero delegado (CEO) de la compañía.

Argentina bajo dudas

La luna de miel entre el Presidente argentino, Javier Milei, y los inversionistas parece estar llegando a su fin. Un reportaje de Financial Times, publicado el martes, advirtió que han comenzado a aparecer cuestionamientos a su plan económico.

Las dudas se relacionan con las medidas para apuntalar el peso y la capacidad del Gobierno para cumplir con su estrategia de largo plazo. Y a ello se suman preocupaciones sobre si la decisión de controlar la inflación a cualquier precio podría desviar la atención de los otros ingredientes para recuperación la alicaída economía, y que apuntan a la eliminación de los controles cambiarios, la acumulación de reservas y el acceso a los mercados internacionales de capital.