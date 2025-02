Lo que debes saber al terminar la semana | Pensiones, bancos centrales y resultados de empresas se tomaron la agenda

Habemus pensiones. Tras meses de estancamiento, en un mes el Gobierno y Chile Vamos lograron llegar a los acuerdos necesarios para sacar adelante la reforma de pensiones. No se parece a la propuesta inicial del oficialismo y tampoco dejó satisfecha a la derecha más a la derecha, pero se logró hacer uno de los mayores cambios al sistema.

Así, el miércoles cerca de la medianoche, el Congreso despachó la mayor reforma al pilar contributivo y la industria desde la creación del sistema de AFP chileno. (Más detalles en La Minuta)

El texto contempla un alza de la cotización con cargo al empleador del 7%, pero sin duda, uno de los cambios más trascendentales para la industria es la licitación del 10% del stock de afiliados cada dos años, lo que bajará las comisiones. Este punto es el que inquieta a un grupo de AFP y gatilló incluso que el día antes de la votación en la cámara, el gremio de aseguradores de Estados Unidos (American Council of Life Insurers, ACLI, por su nombre en inglés), que reúne a algunas de las firmas que controlan AFP chilenas, como Principal Financial Group (controladora de AFP Cuprum), MetLife (de AFP ProVida) y Prudential Financial (dueña de una parte de AFP Habitat) criticara la iniciativa en una carta enviada al Presidente Gabriel Boric, los ministros del Trabajo, Hacienda, Segpres, Relaciones Exteriores, entre otras autoridades.

La frase de la semana

" No es todo lo que queríamos, pero privilegiamos el acuerdo sobre el todo o nada" GABRIEL BORIC, Presidente de la República, en cadena nacional por reforma de pensiones.

En la misiva el presidente y CEO de ACLI, David C. Chavern, manifestó que la reforma de pensiones constituye una “expropiación” a controladores de las AFP y anticipó que “a medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses".

Por su parte, la asociación de AFP dijo que “el costo lo pagarán generaciones completas de pensionados”, mientras que CPC y Sofofa manifestaron su preocupación por el impacto de la reforma en el empleo. Eso sí, valoraron el aumento del ahorro.

El creador del sistema chileno de capitalización individual, el economista José Piñera, publicó el jueves en su cuenta en la red social X que "los hechos han ratificado, una vez más, el rol decisivo de esta revolución por la libertad de 1980 en hacer propietarios a 11.894.566 trabajadores y así fortalecer el crecimiento y la sociedad libre”.

La sombra del inversor estatal

2,3 % creció la economía de Estados Unidos en el cuarto trimestre

Pero el tema pensiones siguió provocando ecos y traspiés, como el que sucedió el jueves, cuando la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, señaló que en el Gobierno la idea de perfeccionamientos al sistema suponen un inversor estatal, que le incorporaría mayor competencia al sistema.

Marcel se desmarcó de las declaraciones de la vocera, enfatizando que su preocupación en los próximos meses va a ser “implementar esta reforma” recién aprobada por el Congreso.

En la misma línea sobre el inversor estatal, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que no hay ninguna definición al respecto.

Aranceles amenazan el cobre

La segunda semana de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, fue bien intensa también. La noche del lunes expresó su deseo de implementar aranceles a las importaciones de semiconductores, productos farmacéuticos, acero, aluminio y cobre. La medida tendría por finalidad proteger la economía estadounidense y aseguró que el alza en los impuestos no superarían el 2,5%.

Esta noticia despertó la preocupación en Chile, ya que el cobre representa casi la mitad de las exportaciones nacionales y el 11% del cobre exportado tiene por destino Estados Unidos. Desde Cancillería ya anunciaron que conformarán un grupo de trabajo junto con Hacienda para evaluar el potencial impacto que tendría la medida en Chile.

DeepSeek remece al mercado

Desde China, DeepSeek golpeaba al mercado con la presentación de su modelo R1 de chatbot potenciado con inteligencia artificial, similar a Chat GPT. La empresa, aseguró que para la creación de este modelo utilizaron menos chips y con un costo de producción considerablemente inferior a los del mercado.

La noticia remeció Wall Street que el mismo lunes cerró con pérdidas para el Nasdaq del 5% y Nvidia, la empresa que produce los chips para el desarrollo de esta tecnología, perdió cerca de US$ 600.000 millones, la mayor pérdida en la historia de la bolsa. Desde Microsoft anunciaron que investigarán a DeepSeek, debido a sospechas de robo de datos desde Open AI para el desarrollo de la tecnología.

La semana de los bancos centrales

Esta fue la semana de reuniones de los bancos centrales. Partió el Banco Central chileno que, en línea a lo que esperaba el mercado, optó por mantener la tasa del 5%, pero advirtió que los riesgos de inflación han aumentado. Luego la Reserva Federal desestimó la petición de Trump para un recorte de tasas y optó por mantener el tipo de interés en un rango de 4,25% y 4,5%, cortando el ciclo de bajas iniciado en septiembre pasado.

Mientras, el Banco Central Europeo determinó bajar los tipos en 25 puntos base, para situarla en 2,75%, el mínimo desde febrero del 2023. Con esta medida, esperan reactivar la economía que durante el cuarto trimestre del 2024 no tuvo crecimiento y afrontar el alza en el desempleo.

Enel y nuevas auditorías

Continúa la disputa de Enel contra la SEC, en el marco de la revocación de la concesión producto de los temporales de agosto pasado. La eléctrica cuestionó el informe de auditoría de la Usach encargado por la SEC y acusa que se cometieron errores y desviaciones graves.

En su informe la Usach señala que encontró inconsistencias y desviaciones respecto al tratamiento e información de electrodependientes.

En contraparte, la eléctrica italiana encargó una nueva auditoría a la Universidad Técnica Federico Santa María, que se suma a la que ya realizó la consultora GTD, en donde ambas indican que Enel cumple con los mínimos normativos y que existe una oportunidad de mejora en la atención a clientes.

Temporada de resultados

Esta semana partió la temporada de resultados del año 2024. Y hubo varias sorpresas. Agrosuper, por ejemplo, dio literalmente vuelta la página en 2024, logró revertir las pérdidas de 2023 al anotar ganancias por US$ 331 millones.

La firma ligada a la familia Vial logró también disminuir la deuda financiera neta en US$ 607 millones con respecto al cierre de 2023.

Los mejores resultados en el segmento carnes se debieron al dinamismo de los mercados, la adecuada implementación de la estrategia y la baja en los costos de las materias primas; mientras que en el segmento acuícola, se explicó por un buen rendimiento productivo, globalización del mercado del salmón del pacífico y un mayor precio promedio.

Los buenos resultados también se dieron en Parque Arauco, que reportó en 2024 un crecimiento del 19,8% en sus ingresos y registró utilidades anuales por US$ 155 millones, un 15,8% más alto que 2023. Estos resultados, dijo la empresa, se explican por una “sobresaliente tasa de ocupación de los activos de la compañía”, la cual alcanzó máximos históricos de un 96,2%. A este panorama se le suma un alza de 16,7% en la venta anual.

A esta tendencia se sumó también CMPC. El holding forestal de la familia Matte, informó que las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora crecieron 4,4% durante el ejercicio 2024, ascendiendo a US$ 491 millones en dicho período, por sobre los US$ 470 millones registrados en 2023.

La otra cara de la moneda fueron Entel y Colbún, ambas empresas también ligadas a la familia Matte. Entel informó una utilidad neta de $67 mil millones, experimentando una caída del 23,9%, mientras que sus ingresos totales crecieron un 7,4%, llegando hasta los $ 2.764 mil millones, impulsados por el crecimiento en Chile y Perú en la venta de equipos y en servicios móviles.

Por su parte, Colbún dio cuenta de una baja en las ganancias. Las que alcanzaron US$ 257,2 millones, cifra menor a los US$ 403,8 millones registrados en 2023.

Lo anterior, principalmente debido al ingreso registrado durante el 2023 de US$ 116,4 millones antes de impuestos, correspondiente al ajuste final de precio asociado a la venta de Colbún Transmisión.

Latam rompe récord

Mención aparte merece Latam Airlines. La aerolínea cerró un año histórico con utilidades netas por US$977 millones y 82 millones de pasajeros transportados por el grupo.

Además, se reportaron mayores ingresos por carga (12,2%) y la sección “otros ingresos” (35%).

En cuanto a la estructura de capital, la compañía cerró el 2024 con US$ 3.533 millones de liquidez y alcanzó un ratio de endeudamiento neto de 1,7 veces. Durante el año, el grupo Latam generó más de US$ 243 millones en caja, incluso después de los US$ 207 millones utilizados en su refinanciamiento y el pago de dividendos de US$ 175 millones.

"El año 2024 fue un periodo de grandes avances para LATAM, caracterizado por una sólida generación de flujo de caja, lo que refleja su eficiencia y notable crecimiento en su tamaño, red y operaciones. A esto se sumó su capacidad para controlar costos”, afirmó Roberto Alvo, CEO del grupo.

Las cifras de 4 magníficas

Esta semana también se conocieron los resultados de cuatro de las 7 Magníficas: Tesla, Microsoft, Meta y Apple. Y también hubo sorpresas.

Mientras la automotriz de Elon Musk bajó sus beneficios netos y la firma fundada por Bill Gates reportó que algunas líneas de negocios no cumplieron con las previsiones del mercado; la tecnológica fundada por Mark Zuckerberg sorprendió positivamente, con ganancias que crecieron casi 60% en 2024 respecto del año previo y Apple, superó las estimaciones de resultados pese al débil desempeño del iPhone y las ventas en China

Parque Arauco y Cencosud salen de compras

Junto con reportar aumento en las utilidades, Parque Arauco anunció su expansión en Perú al adquirir el 100% de las acciones de la sociedad Multimercados Zonales (MZ), filial del Grupo Centenario y propietaria del centro comercial Minka. Según el hecho esencial enviado a la CMF, la adquisición se realizó por poco más de US$ 100 millones.

MZ posee cinco centros comerciales, entre los cuales se encuentra la ciudad comercial Minka del Callao, así como los centros Plaza del Sol y Plaza de la Luna en las ciudades de Piura, Ica y Huacho. Según lo entendido, Parque Arauco pasaría a quedarse con dichos activos.

Pero Parque Arauco no fue el único que salió de compras. Cencosud también lo hizo, pero en Argentina. Allí adquirió las dos cadenas de supermercados mayoristas Makro y Basualdo. La transacción se cerró en US$ 112,5 millones y la firma chilena se hizo de 28 tiendas consolidando su presencia en el país trasandino.

Nuevo rector en la PUC

Luego de un extenso proceso de selección que se inició en septiembre pasado, el ingeniero y exdecano de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos de Llera, tuvo el visto bueno del consejo superior y del Vaticano para ser el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

De la Llera encabezará la rectoría a partir de marzo, cuando suceda a Ignacio Sánchez, y estará en cargo por los próximos cinco años.

El ingeniero civil de la UC de la promoción de 1985 y Master of Science y Ph.D de la Universidad de California Berkley, es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UC y socio fundador de Sirve, una startup fundada en 2003 como spin off de la Universidad Católica, pionera en el desarrollo de tecnologías y dispositivos antisísmicos para la construcción.